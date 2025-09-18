Trident Resources erweitert erstes Bohrprogramm auf dem Goldprojekt Contact Lake in Saskatchewan

Vancouver, BC, 18. September 2025 / IRW-Press / Trident Resources Corp. (TSX-V: ROCK ) (OTCQB: TRDTF ) („Trident“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Erweiterung des aktuellen ersten Explorationsbohrprogramms auf dem zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen Projekt Contact Lake („Contact Lake“ oder das „Projekt“) in Saskatchewan bekannt zu geben. Ziel des Bohrprogramms ist die Bestätigung der historischen Goldgehalte und die Entdeckung neuer mineralisierter Zonen neben oder unterhalb der historischen untertägigen Abbaustätten. Trident ist sehr zufrieden mit den bisherigen Fortschritten der Bohrungen sowie den sichtbaren Hinweisen auf eine Mineralisierung und hat beschlossen, den Umfang des Programms von 5.000 m auf mehr als 6.500 m in 18 bis 20 Bohrlöchern zu erhöhen. Das Unternehmen verfügt angesichts seines Kassenbestands von mehr als 11 Mio. C$ über die erforderlichen Mittel für diese Erweiterung.

Lageplan des Projekts Contact Lake:

https://www.tridentresourcescorp.com/projects/contact-lake-gold-projec ...

Highlights des Bohrprogramms:

- Die Bohrungen machen hervorragende Fortschritte und die Kosten fallen geringer aus als erwartet, da die Bohrungen aufgrund der nahegelegenen Infrastruktur kostengünstiger absolviert werden können

- In zahlreichen Bohrlöchern wurden visuelle Anzeichen einer vielversprechenden Mineralisierung verzeichnet, was zur Erweiterung des Bohrprogramms führte

- Erweiterung des aktuellen auf 5.000 m ausgelegten Programms um rund 1.500 m (ca. 30 %), sodass nun insgesamt mehr als 6.500 m in 18 bis 20 Bohrlöchern geplant sind

- Das Programm ist nach wie vor vollständig finanziert; die Kernproben werden geteilt und zur geochemischen Analyse eingereicht; die Analyseergebnisse stehen aus

Jonathan Wiesblatt, Chief Executive Officer von Trident, sagt dazu: „Aufgrund der ersten visuellen Anzeichen für eine Mineralisierung und die kostengünstige Abwicklung des laufenden Bohrprogramms erweitert Trident das Diamantbohrprogramm um rund 1.500 Meter auf insgesamt etwa 6.500 Meter. Mit den zusätzlichen Bohrungen soll folgendes erreicht werden:

Erweiterung der bekannten Ausmaße der Lagerstätte anhand von Bohrungen unterhalb der alten Abbaustätten, um historischen Bohrlöchern nachzugehen, die hochgradiges Gold enthielten, und

Schließen der Lücke zwischen der aktuell bekannten Mineralisierung und ihren Erweiterungen in Fallrichtung und in seitlicher Richtung. Nach Einschätzung des Unternehmens könnte dieses Programm das aktuelle Geomodell mit nur wenigen zusätzlichen Bohrungen erweitern und sich positiv auf das Ressourcenpotenzial des Projekts auswirken.

Wir rechnen in den kommenden Monaten mit reichlich News, einerseits zu diesem Bohrprogramm und andererseits zu Updates des technischen Berichts und der weiteren Konsolidierung von Konzessionsgebieten in diesem ertragreichen Goldrevier.“

Geologische Erörterung:

Zahlreiche Bohrlöcher waren darauf ausgelegt, den Bereich zwischen den historischen untertägigen Abbaustätten und der BK3 Gold Zone, in der noch kein Abbau stattfand und die sich 50 Meter nordöstlich der Bohrungen von Trident befindet, auf eine Erweiterung der Goldmineralisierung zu untersuchen. Diese Bohrungen haben die Scherzone Bakos in der prognostizierten Lage erfolgreich durchteuft, wobei sie auf eine mächtige Zone mit ausgeprägter Alteration und Äderung gestoßen sind, die sich vom Hangenden durch die Scherzone bis in die Liegende darunter erstreckte.

Lageplan der geplanten Bohrungen:

http://www.tridentresourcescorp.com/_resources/images/Drill-Plan-NR-20 ...

Ziel des restlichen Bohrprogramms ist es, eine Goldmineralisierung in geringer Tiefe zu entdecken und die Tiefenbereiche unterhalb der historischen untertägigen Abbaustätten auf Erweiterungen der Main Zone zu erproben.

Marketingvereinbarung:

In Ergänzung zur Pressemeldung des Unternehmens vom 29. Mai 2025, in der das Unternehmen die Beauftragung der Firma Resource Stock Digest („RSD“) mit der Durchführung eines 3-monatigen Werbe- und Marketingprogramms bekannt gegeben hatte, möchte das Unternehmen klarstellen, dass es sich dabei um zwei separate Investor Relations- und Marketingprogramme – beide gültig ab 28. Mai 2025 – handelte. Das erste Programm ist eine dreimonatige Awareness-Kampagne mit Gesamtkosten von 115.000 US$, die im Voraus zu bezahlen ist. Beim zweiten Programm handelt es sich um ein „Featured Company“-Sponsoring mit einer anfänglichen Laufzeit von drei Monaten zu Quartalskosten von 10.000 US$. Das Sponsoring soll 18 Monate laufen, sofern es nicht vom Unternehmen mit einer Frist von 30 Tagen gekündigt wird. Die im Voraus zu leistende Zahlung für beide Programme beläuft sich auf 125.000 US$.

Qualifizierter Sachverständiger:

Die wissenschaftlichen und technischen Daten in dieser Pressemitteilung wurden von Cornell McDowell, P.Geo., einem nicht unabhängigen „qualifizierten Sachverständigen“ im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure of Mineral Projects, geprüft und genehmigt. Mineralisierungsvorkommen auf nahegelegenen Konzessionsgebieten lassen nicht zwangsläufig auf das Vorkommen einer Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet schließen.

Herr McDowell hat das Konzessionsgebiet im Vorfeld des Bohrprogramms mehrfach besucht, um die Kontrolle über die historische Infrastruktur herzustellen und mögliche Standorte für die Bohrungen festzulegen. Er hat die Verfahrensweisen für die Protokollierung, Beprobung und Handhabung von Bohrkernen geprüft und mit den qualifizierten Mitarbeitern von Terralogic Exploration, der Firma, die das Bohrprogramm im Auftrag von Trident Resources verwaltet, erörtert. Das Bohrprogramm 2025 umfasst robuste Maßnahmen zur Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle und befolgt die von der Provinz vorgeschriebenen Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle. Einige der Beschäftigten sind ortsansässig; dazu zählen auch Mitglieder der Lac La Ronge Indian Band.

Über Trident Resources Corp.:

Trident Resources Corp. ist ein börsennotiertes kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das an der TSX Venture Exchange notiert ist und sich auf den Erwerb, die Exploration und die Entwicklung fortgeschrittener Gold- und Kupferprojekte in Saskatchewan (Kanada) konzentriert. Das Unternehmen treibt seine zu 100 % unternehmenseigenen Projekte Contact Lake und Greywacke Lake voran, die bedeutende historische Goldressourcen im höffigen und noch wenig erkundeten Goldgürtel La Ronge beherbergen, sowie das zu 100 % unternehmenseigene Kupferprojekt Knife Lake, das eine historische Kupferressource enthält.

Weitere Informationen über Trident Resources Corp. (TSX-V: ROCK) finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.tridentresourcescorp.com.

Trident Resources Corp.

Jonathan Wiesblatt, Chief Executive Officer

E-Mail: Jon.Wiesblatt@tridentresourcescorp.com

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an mich oder an:

Andrew J. Ramcharan, PhD, P.Eng., Corporate Communications

Trident Resources Corp.

Telefon: 647-309-5130

Gebührenfrei: 800-567-8181

Fax: 604-687-3119

E-Mail: info@tridentresourcescorp.com

WEDER DIE TSXV NOCH DER REGULIERUNGSDIENSTLEISTER DER TSXV ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DES INHALTS DIESER PRESSEMITTEILUNG.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als „zukunftsgerichtete Aussagen“ angesehen werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen und sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Management des Unternehmens erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Management davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, wenn sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören Marktpreise, Explorations- und Erschließungserfolge, behördliche Genehmigungen, die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Weitere Informationen finden Sie in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter www.sedarplus.ca.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

