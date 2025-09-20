Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 32-2025

- Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Namen von Aurania Resources + Arizona Sonoran Copper + Gold X2 Mining + GoldMining + Hannan Metals + IsoEnergy + Meridian Mining + Millennial Potash + OR Royalties + Osisko Development + Sibanye-Stillwater + Sierra Madre Gold and Silver + Southern Cross Gold, Unternehmen, mit denen die Swiss Resource Capital AG (SRC) bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: Swiss Resource Capital AG · Autor(in): Marc Ollinger, Analyst und Manager Communication. Erstveröffentlichung: 19.09.2025, 07:00, Europe/Berlin

Geschätzte Leserschaft,

Gold und Silber im Bullenmodus wie von uns erwartet. Meine Kursziele für Gold von 3.600$ und 3.700$ sind nun ebenfalls erreicht. Das nächste Ziel liegt bei 3.900$ und dann kommt schon die 4.200$ ins Spiel. Silber zieht auch weiter davon und das aus gutem Grund. Das 7. Jahr im Defizit hat es weiter in sich und auch 2026 und Folgejahr werden im Defizit bleiben. Daher sind die nächsten Kursziele 46$, 52$ und dann bereits 63$. Aber Achtung: Es kann nun auch zu heftigen Schwankungen kommen in beiden Metallen da wir uns im Gold im „uncharted territory“ bereits befinden und das Silber bald dort hineinläuft. Uran ist endlich am Montag 15.9.2025 erwacht. Das ist der Weckruf für die Investoren. Die USA stocken ihre strategischen Bestände weiter auf. Lasset uns Geld verdienen!

Bleiben Sie gut informiert!

Ihr Jochen Staiger und das SRC-Team

Rohstoffmesse München am 3. + 4. Oktober 2025

Am 3. und 4. Oktober 2025 trifft sich in München die Elite der Edelmetall- und Rohstoffwelt!

Über 100 Unternehmen, Top-Speaker und brandheiße Markt-Insights erwarten dich.

Physisches Edelmetall direkt vom Händler kaufen

Wer jetzt nicht kommt, verpasst die Trends von morgen – und die Chancen von heute.

Sichere dir deinen Platz, bevor andere das Gold wegschnappen!

Rohstoffmesse München – Eintritt frei, Wissen unbezahlbar.

Kostenlose Anmeldung und Infos unter: https://www.rohstoffmesse-muenchen.de/

Spezialreports

Die brandneuen Swiss Resource Capital Spezialreports zu den Themen Edelmetalle, Batteriemetalle und Uran sind verfügbar! Es erwarten Sie viele Informationen zu den entsprechenden Metallen, spannende Interviews und Investmentideen. Die kostenlosen Spezialreports können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.rohstoff-reports.com/

Aktie der Woche

Sierra Madre Gold and Silver will La Guitarra drastisch erweitern

Das Unternehmen rechnet damit, dass die kurzfristige Kapazität bis zum zweiten Quartal 2026 um mehr als 50 % auf 750 bis 800 Tonnen pro Tag steigen wird, mit anschließender Erweiterung der Kapazität um mehr als 100 % der derzeitigen Kapazität auf 1.200 bis 1.500 tpd bis zum dritten Quartal 2027.

News: Sierra Madre Gold and Silver kündigt Erweiterungspläne für La Guitarra an

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Weiter Videos finden Sie unter folgenden Links:

Unternehmensnews

Gold X2 Mining liefert Top-Bohrergebnisse

Wie Gold X2 Mining berichtete, stieß man bei Bohrungen, um die Ressource von der Kategorie „abgeleitet” auf „angezeigt” hochzustufen, innerhalb der Moss Main Zone auf bis zu 50,85 Meter mit 2,18 g/t Gold ab einer Tiefe von lediglich 1,15 Metern.

News: Grade-Control-Bohrungen in der Moss Main Zone liefern bis zu 50,85 m mit 2,18 g/t Au ab 1,15 m

Meridian Mining stößt auf weitere hochkarätige Mineralisierung

Meridian Mining stieß auf seinem Gold-Kupfer-Silber-Zink-Projekt Santa Helena unter anderem auf 15,2 Meter mit 7,4 g/t Goldäquivalent, einschließlich 10,4 Meter mit 9,4 g/t Goldäquivalent.

News: Meridian bohrt weitere hochgradige Au-Cu-Ag- und Zn-Mineralisierung in Santa Helena und erschließt neues Goldexplorationsgebiet auf Santa Fé

OR Royalties sieht bedeutende Katalysatoren für die kommenden Monate

OR Royalties geht aufgrund bedeutender Fortschritte bei einigen Royalty-Projekten, für den Rest des Jahres 2025 davon aus, dass mehrere weitere wesentliche Katalysatoren für das Wachstum des Portfolios sorgen werden.

News: OR Royalties gibt weitere positive Entwicklungen von ausgewählten Projekten bekannt

Osisko Development stößt auf bis zu 625g/t Gold

Die Gesellschaft stieß bei Infill- und Explorations-Diamantbohrungen sowie seiner Probenahmekampagnen von der Zone Lowhee innerhalb des genehmigten, zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekts Cariboo unter anderem auf 625,95g/t Gold über 0,5 Meter.

News: Osisko Development schneidet bei Infill-Bohrungen auf dem Cariboo-Gold-Projekt 57,29 g/T Gold über 3,05 Meter, 625,95 g/T Gold über 0,5 Meter und 15,26 g/T Gold über 4,4 Meter

Sibanye-Stillwater schließt Metallix-Übernahme ab

Sibanye-Stillwater teilte kürzlich mit, dass alle Bedingungen für die Übernahme von Metallix Refining erfüllt sind und dass die Übernahme für einen vorläufigen Barpreis von 78 Millionen US-Dollar erfolgreich abgeschlossen wurde.

News: Sibanye-Stillwater schließt die Übernahme von Metallix ab

Southern Cross Gold kann hohe Gehalte ausweiten

Southern Cross Gold durchteufte unter anderem 0,2 Meter mit 540,3g/t Goldäquivalent, die höchste jemals bei Apollo East gemessene Goldkonzentration, wobei die Mineralisierung erheblich erweitert wurde.

News: Southern Cross Gold erweitert bei Apollo East hohe Gehalte nach Osten und in die Tiefe

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

Profitieren Sie von unserem über Jahrzehnte aufgebauten einzigartigen Netzwerk zu Bergbauunternehmen, Brokern, Analysten und Branchenkennern und abonnieren Sie jetzt kostenlos und absolut unverbindlich unseren Newsletter!

Investieren in den Megatrend Rohstoffe – Grundpfeiler der Elektromobilität und vieler Zukunftstechnologien