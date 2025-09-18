Goldpreis sinkt deutlich nach Rekordhoch
- Goldpreis fiel nach Rekordhoch auf 3.637 US-Dollar.
- Fed senkte Leitzins, Nachfrage nach Gold steigt.
- Experten sehen Fed-Entscheidung als stabilisierend an.
FRANKFURT/LONDON (dpa-AFX) - Der Goldpreis ist am Donnerstag deutlich gefallen nach dem Rekordhoch im Anschluss an die gestrige Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed. Am Morgen wurde die Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London bei 3.637 US-Dollar gehandelt und damit etwa 22 Dollar tiefer als am Vortag. Umgerechnet kostet eine Unze 3.084 Euro.
Am Mittwochabend war die Notierung für kurze Zeit auf ein Rekordhoch bei 3.707,57 Dollar gestiegen, nachdem die US-Notenbank Fed den Leitzins erstmals in diesem Jahr gesenkt und weitere Zinsschritte angekündigt hatte. Da Gold keine Marktzinsen abwirft, verstärkt die Aussicht auf sinkende Zinsen die Nachfrage nach dem Edelmetall.
Am Markt war die Senkung des Leitzinses in die Spanne zwischen 4,0 und 4,25 Prozent erwartet worden. Die Zinsentscheidung ist im geldpolitischen Rat der Fed mit einer Gegenstimme erfolgt. Nur ein Notenbanker hatte sich für eine stärkere Senkung um 0,50 Prozentpunkte ausgesprochen. Dabei handelte es sich um den Trump-Vertrauten Stephen Miran, der erst zu Beginn der Woche als Übergangslösung im Fed-Vorstand bestätigt wurde.
Nach Einschätzung von Experten der Dekabank zeigt das Abstimmungsergebnis, dass die US-Notenbanker geschlossener sind als zuletzt befürchtet. "Die Hürde für eine schnelle Politisierung des geldpolitischen Rates ist (noch) hoch", heißt es bei der Dekabank. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump immer wieder und vehement eine deutliche Zinssenkung gefordert.
Im Verlauf des Jahres hatten geopolitische Risiken, die Sorge über mögliche Folgen der aggressiven Zollpolitik der US-Regierung und die Spekulation auf sinkende Zinsen in den USA den Goldpreis immer weiter in die Höhe getrieben. In dieser Zeit hat das Edelmetall mittlerweile etwa 40 Prozent an Wert gewonnen./jkr/stk
Noch ein Kleiner Tipp: Ob ohne Bürgerkrieg oder nach einem Bürgerkrieg oder (wie nach dem 2. Weltkrieg): Am Ende muss ein finanziell zerstörtes Deutschland sich die Mittel beschaffen, um einen Neuaufbau beginnen zu können. Und das was am leichtesten herangezogen werden kann, weil es nicht versteckbar ist, sind Immobilien.
Kleiner Tipp, Rekapitalisierug über persönliches Eigentum wird wohl eher in einem Bürgerkrieg oder Krieg gegen die Regierung enden. Wir haben seit Jahrzehnten Regierungen ob rot, schwarz, oder grün die angeblich Ihrem Schwur, dem deutschen Volke zu dienen, nicht nachkommen. Lieber versuchen diese Menschen die Welt mit Steuergeldern unseres Landes zu "retten". Dafür wird in Deutschland Lebensmittel, Bildung, das Gesundheitswesen, die Infrastruktur unsere Kultur unserer Glaube von einer handvoll Politiker runter gewirtschaftet, im Namen Ihrer angeblichen Demokratie.
Gold im globalen Währungssystem – Von theoretischer Deckung bis BRICS-Handel
1. Wie hoch müsste der Goldpreis bei Teildeckung sein?
Die Idee einer goldgedeckten Währung wirft sofort die Preisfrage auf. Eine einfache Rechnung: Man teilt einen Anteil der Geldmenge durch die offiziellen Goldreserven.
- USA (M2 ~22,1 Bio. $; Gold 8.133 t):
- 20 % Deckung → ca. 16.900 $/oz
- 40 % Deckung → ca. 33.900 $/oz
- Euroraum (M3 ~16,9 Bio. €; Gold ~10.770 t):
- 20 % Deckung → ca. 9.800 €/oz
- 40 % Deckung → ca. 19.600 €/oz
- Schweiz (M3 ~1,19 Bio. CHF; Gold 1.040 t):
- 20 % Deckung → ca. 7.100 CHF/oz
- 40 % Deckung → ca. 14.300 CHF/oz
Diese theoretischen Werte liegen ein Vielfaches über dem aktuellen Goldpreis (~2.500 $/oz). Sie zeigen, wie unrealistisch eine echte Teildeckung westlicher Währungen wäre – die Lücke zwischen aktuellem Marktpreis und notwendigem Deckungspreis ist enorm.
2. Gibt es Tendenzen zur Golddeckung?
Im Westen:
- Kaum. Weder die EZB noch die SNB verfolgen Pläne einer Golddeckung.
- Die Schweiz stimmte 2014 über die „Rettet unser Gold“-Initiative ab (Mindest-20 %-Quote), lehnte aber mit 78 % Nein ab.
- Gold dient hier nur als Reserve- und Diversifikationsinstrument, nicht als Basis der Geldordnung.
Außerhalb des Westens:
- Zimbabwe: 2024 Einführung des Zimbabwe Gold (ZiG), teils durch Gold und Fremdwährungen gedeckt. Bisher aber Vertrauen und Stabilität gering.
- BRICS: Diskussion über eine gold- oder rohstoffgestützte Währung im Handel. Keine formelle Deckung, aber wachsender Konsens, Gold im bilateralen Ausgleich zu nutzen.
- USA (regional): Einzelne Bundesstaaten (z. B. Texas) diskutieren gold- und silbergedeckte Parallelwährungen. Auf Bundesebene chancenlos.
3. BRICS-Handel: Gold als Abrechnungsoption
Wesentlich dynamischer ist der Ansatz, Gold praktisch in den Handel einzubinden:
- Überschüssige Währungen in BRICS-Geschäften können in Gold getauscht werden.
- Das schafft strukturelle Nachfrage, die unabhängig vom westlichen Finanzzyklus ist.
- Schon wenn nur wenige Prozent der Handelsüberschüsse in Gold abgewickelt werden, bindet das hunderte Tonnen pro Jahr – bei einer Weltproduktion von ~3.500 t.
Folgen:
- Zentralbanken dieser Länder müssen höhere Goldreserven aufbauen, um lieferfähig zu bleiben.
- Nachfrage wird preisunabhängig (Käufe erfolgen aus Notwendigkeit, nicht aus Spekulation).
- Gold gewinnt eine monetäre Funktion zurück – als „Schatten-Reservewährung“.
4. Preisfolgen – konservativ und realistisch
- Kurzfristig: Jede zusätzliche Nachfrage von 300–600 t jährlich kann den Preis um 30–50 % über Basisszenarien treiben.
- Mittelfristig: Ein neues Niveau bei mindestens 3.000–5.000 $/oz ist plausibel, wenn BRICS-Settlement verstetigt wird.
- Langfristig: Angesichts der globalen Überschuldung, der sinkenden Vertrauensbasis im Fiat-System und der schleichenden Monetarisierung von Gold erscheint ein Gleichgewicht oberhalb von 5.000 $/oz wahrscheinlicher als darunter. In Szenarien tieferer Vertrauenskrisen sind auch 5-stellige Preise pro Unze nicht ausgeschlossen.
5. Fazit
- Eine formale Golddeckung westlicher Währungen würde extreme Neubewertungen erfordern (10.000–30.000 $/oz), weshalb sie politisch und praktisch ausgeschlossen ist.
- Stattdessen geschieht die Rückkehr des Goldes durch die Hintertür: BRICS-Staaten nutzen es zunehmend als Settlement-Asset.
- Damit verschiebt sich die Rolle von Gold: weg vom reinen „Safe Haven“ hin zu einem funktionalen Zahlungsmittel im Welthandel.
- Das stützt den Preis dauerhaft, macht ihn robuster gegen Dollar und Zinsen – und öffnet den Weg in deutlich höhere Preisregionen.