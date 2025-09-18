STINAG Stuttgart Invest AG: Margen und Gewinn legen kräftig zu

Im ersten Halbjahr 2025 habe die STINAG Stuttgart Invest AG Umsatzerlöse von 14,26 Mio. Euro erzielt und damit rund 1,5 % mehr als im Vorjahr. Trotz punktueller Erlöslücken aus laufenden Projekten habe sich die Umsatzbasis als widerstandsfähig erwiesen.

GBC Research sieht die STINAG Stuttgart Invest AG im ersten Halbjahr 2025 auf einem stabilen Wachstumspfad. Die Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker verweisen auf steigende Mieterträge, höhere Pachtbeiträge und deutliche Margenzuwächse. Das Kursziel wurde leicht auf 26,55 Euro erhöht, das Rating „Kaufen“ bestätigt.

Das EBITDA habe sich um 11,7 % auf 10,14 Mio. Euro verbessert, das EBIT um 28,7 % auf 5,94 Mio. Euro. Die Margen seien deutlich gestiegen, und auch das Nachsteuerergebnis habe sich um 46,4 % auf 3,55 Mio. Euro erhöht.

Die Kostenstruktur sei diszipliniert geblieben, während das Finanzergebnis sich nur leicht verschlechtert habe.

GBC-Research habe im Rahmen des DCF-Modells ein Kursziel von 26,55 Euro (zuvor: 26,50 Euro) ermittelt und vergebe weiterhin das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 18.09.2025, 9:10 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 17.09.2025 um 13:30 Uhr fertiggestellt und am 18.09.2025 um 8:00 Uhr erstmals veröffentlicht.



Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=90fb34238e5a844149f80bcd53fbae80



Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die STINAG Stuttgart Invest Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,59 % und einem Kurs von 13,50EUR auf Tradegate (17. September 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.



Rating: Kauf

Analyst: Matthias Greiffenberger

Kursziel: 26,55 EUR

