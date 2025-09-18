Milliardenpotenzial: Novo Nordisk vor Durchbruch mit Wegovy-Pille!

"Unsere Aufgabe war es, zu zeigen, dass wir mit der Tablette die gleiche Wirksamkeit und die gleiche Sicherheit und Verträglichkeit erreichen können wie mit der Injektion. Das haben wir nun geschafft", sagte Martin Holst Lange, Chief Science Officer von Novo Nordisk, gegenüber CNBC. Damit könnten Patienten künftig zwischen Tablette und Injektion wählen.

Novo Nordisk hat mit seiner Phase-3-Studie Oasis 4 den bislang wichtigsten Beleg für die Wirksamkeit einer oralen Version seines Abnehmmittels Wegovy vorgelegt. Die Tablette mit dem Wirkstoff Semaglutid führte bei 307 Erwachsenen mit Adipositas oder Übergewicht innerhalb von 64 Wochen zu einem durchschnittlichen Gewichtsverlust von 16,6 Prozent, während die Placebo-Gruppe lediglich 2,7 Prozent verlor. Das Sicherheitsprofil entsprach der injizierbaren Version, Nebenwirkungen wie Übelkeit und Erbrechen blieben überwiegend leicht bis mittel. Zudem zeigte die Behandlung Verbesserungen bei kardiovaskulären Risikofaktoren.

Die US-Arzneimittelbehörde FDA prüft derzeit den Zulassungsantrag, eine Entscheidung wird im vierten Quartal 2025 erwartet. Im Erfolgsfall soll die Produktion vollständig in den USA erfolgen, was sich in die industriepolitische Linie der Trump-Regierung einfügt.

Der Wettbewerb im Bereich oraler GLP-1-Präparate verschärft sich. Eli Lilly meldete für seine eigene Tablette Orforglipron in der Phase-3-Studie ATTAIN-1 eine durchschnittliche Gewichtsabnahme von 12,4 Prozent. Novo verweist jedoch auf höhere Wirksamkeit und ein möglicherweise besseres Sicherheitsprofil. "Semaglutide als Tablette hat das Potenzial, eine Gewichtsabnahme von 17 Prozent zu bewirken", so Lange.

In einer Vergleichsstudie schnitt die Abnehm-Pille von Lilly bei der Regulierung des Blutzuckers etwas besser ab als die Tablette von Novo. Novo arbeitet jedoch bereits an zusätzlichen Wirkstoffen. Dazu gehört das Mittel Cagrilintide, das zu den sogenannten Amylin-Analoga zählt und als vielversprechende neue Option in der Behandlung von Übergewicht gilt.

Der Konzern befindet sich parallel in einem tiefgreifenden Umbau. Unter dem neuen CEO Mike Doustdar sollen rund 9.000 Stellen gestrichen werden, um den Fokus klar auf Adipositas, Diabetes und verwandte Begleiterkrankungen zu legen. "Wir konzentrieren uns jetzt auf unser Kerngeschäft", betonte Lange.

Die Novo-Aktie profitiert am Donnerstag von den Studiendaten und steigt um 3,3 Prozent. An der Börse bleibt die Zuversicht hoch: JPMorgan bestätigte die Einstufung "Overweight" mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen und hob die konsequente Forschungs- und Entwicklungsstrategie hervor.

