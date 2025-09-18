Google und PayPal starten KI-Partnerschaft für Shopping- und Bezahlprozesse

PayPal und Google gehen eine mehrjährige strategische Partnerschaft ein, um gemeinsam KI-gestützte Shopping- und Zahlungsdienste zu entwickeln. Das teilten beide Unternehmen am Mittwoch mit. Ziel sei es, den digitalen Handel neu zu definieren und Sicherheits- sowie Nutzererlebnisse zu verbessern.

Im Zentrum der Kooperation steht die Verknüpfung von Googles KI-Kompetenzen mit der globalen Zahlungsinfrastruktur von PayPal. Die Lösungen des Zahlungsdienstleisters – darunter der PayPal-Checkout, Hyperwallet und diverse Auszahlungsdienste – sollen künftig in Google-Produkte integriert werden, darunter Cloud, Ads und Google Play.

"Durch diese Partnerschaft wird PayPal unsere branchenführende KI nutzen, um Services und Sicherheit zu verbessern. Gleichzeitig werden wir die innovativen Zahlungsfunktionen von PayPal noch stärker in Google-Produkte und -Plattformen integrieren, um das Nutzererlebnis zu optimieren", erklärte Sundar Pichai, CEO der Google-Muttergesellschaft Alphabet.

PayPals Enterprise Payments wird künftig als zentraler Zahlungsanbieter fungieren und Kartenzahlungen für Google Cloud und Google Play abwickeln. Finanzielle Details der Vereinbarung nannten die Unternehmen nicht.

Marktreaktion: PayPal-Aktie steigt, Alphabet leicht im Minus

Die Börse reagierte umgehend auf die Ankündigung: Die PayPal-Aktie notierte zuletzt 2,65 Prozent im Plus bei 68,62 US-Dollar. Alphabet-Papiere lagen dagegen bei 249,53 US-Dollar und damit 0,65 Prozent im Minus.

Zweite KI-Offensive in kurzer Zeit

Bereits Anfang des Monats hatte PayPal eine Kooperation mit dem KI-Start-up Perplexity bekannt gegeben. Nutzer des Zahlungsdienstleisters erhalten dabei frühzeitigen Zugang zum neuen KI-gestützten Comet-Browser des Start-ups – inklusive einer zwölfmonatigen Testphase des Pro-Abos.

Branchenweite Standards in Sicht

Mit der neuen Allianz wollen PayPal und Google nicht nur bestehende Prozesse verbessern, sondern auch neue Branchenstandards im sogenannten „agentischen Handel“ etablieren. Durch den Einsatz von KI sollen Einkaufsvorgänge, Bezahlung und Abwicklung stärker automatisiert und personalisiert werden.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



