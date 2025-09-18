    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPayPal AktievorwärtsNachrichten zu PayPal

    Die E-Commerce Supermacht

    1037 Aufrufe 1037 0 Kommentare 0 Kommentare

    Google und PayPal starten KI-Partnerschaft für Shopping- und Bezahlprozesse

    Google und PayPal starten eine strategische KI-Allianz, um Shopping- und Bezahlprozesse zu revolutionieren und neue Branchenstandards zu setzen.

    Für Sie zusammengefasst
    Die E-Commerce Supermacht - Google und PayPal starten KI-Partnerschaft für Shopping- und Bezahlprozesse
    Foto: Paul Sakuma/AP/dpa - dpa-Bildfunk

    PayPal und Google gehen eine mehrjährige strategische Partnerschaft ein, um gemeinsam KI-gestützte Shopping- und Zahlungsdienste zu entwickeln. Das teilten beide Unternehmen am Mittwoch mit. Ziel sei es, den digitalen Handel neu zu definieren und Sicherheits- sowie Nutzererlebnisse zu verbessern.

    KI-Technologie trifft globale Zahlungsinfrastruktur

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Alphabet A!
    Long
    234,68€
    Basispreis
    1,51
    Ask
    × 14,34
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    269,64€
    Basispreis
    1,54
    Ask
    × 13,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Zentrum der Kooperation steht die Verknüpfung von Googles KI-Kompetenzen mit der globalen Zahlungsinfrastruktur von PayPal. Die Lösungen des Zahlungsdienstleisters – darunter der PayPal-Checkout, Hyperwallet und diverse Auszahlungsdienste – sollen künftig in Google-Produkte integriert werden, darunter Cloud, Ads und Google Play.

    "Durch diese Partnerschaft wird PayPal unsere branchenführende KI nutzen, um Services und Sicherheit zu verbessern. Gleichzeitig werden wir die innovativen Zahlungsfunktionen von PayPal noch stärker in Google-Produkte und -Plattformen integrieren, um das Nutzererlebnis zu optimieren", erklärte Sundar Pichai, CEO der Google-Muttergesellschaft Alphabet.

    PayPals Enterprise Payments wird künftig als zentraler Zahlungsanbieter fungieren und Kartenzahlungen für Google Cloud und Google Play abwickeln. Finanzielle Details der Vereinbarung nannten die Unternehmen nicht.

    Marktreaktion: PayPal-Aktie steigt, Alphabet leicht im Minus

    Die Börse reagierte umgehend auf die Ankündigung: Die PayPal-Aktie notierte zuletzt 2,65 Prozent im Plus bei 68,62 US-Dollar. Alphabet-Papiere lagen dagegen bei 249,53 US-Dollar und damit 0,65 Prozent im Minus.

     

    Zweite KI-Offensive in kurzer Zeit

    Bereits Anfang des Monats hatte PayPal eine Kooperation mit dem KI-Start-up Perplexity bekannt gegeben. Nutzer des Zahlungsdienstleisters erhalten dabei frühzeitigen Zugang zum neuen KI-gestützten Comet-Browser des Start-ups – inklusive einer zwölfmonatigen Testphase des Pro-Abos.

    Branchenweite Standards in Sicht

    Mit der neuen Allianz wollen PayPal und Google nicht nur bestehende Prozesse verbessern, sondern auch neue Branchenstandards im sogenannten „agentischen Handel“ etablieren. Durch den Einsatz von KI sollen Einkaufsvorgänge, Bezahlung und Abwicklung stärker automatisiert und personalisiert werden.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Die E-Commerce Supermacht Google und PayPal starten KI-Partnerschaft für Shopping- und Bezahlprozesse Google und PayPal starten eine strategische KI-Allianz, um Shopping- und Bezahlprozesse zu revolutionieren und neue Branchenstandards zu setzen.