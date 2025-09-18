Die E-Commerce Supermacht
Google und PayPal starten KI-Partnerschaft für Shopping- und Bezahlprozesse
Google und PayPal starten eine strategische KI-Allianz, um Shopping- und Bezahlprozesse zu revolutionieren und neue Branchenstandards zu setzen.
- Google und PayPal starten strategische KI-Allianz.
- Integration von PayPal-Zahlungen in Google-Produkte.
- Ziel: neue Standards im digitalen Handel setzen.
- Report: Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
PayPal und Google gehen eine mehrjährige strategische Partnerschaft ein, um gemeinsam KI-gestützte Shopping- und Zahlungsdienste zu entwickeln. Das teilten beide Unternehmen am Mittwoch mit. Ziel sei es, den digitalen Handel neu zu definieren und Sicherheits- sowie Nutzererlebnisse zu verbessern.
KI-Technologie trifft globale Zahlungsinfrastruktur
Im Zentrum der Kooperation steht die Verknüpfung von Googles KI-Kompetenzen mit der globalen Zahlungsinfrastruktur von PayPal. Die Lösungen des Zahlungsdienstleisters – darunter der PayPal-Checkout, Hyperwallet und diverse Auszahlungsdienste – sollen künftig in Google-Produkte integriert werden, darunter Cloud, Ads und Google Play.
"Durch diese Partnerschaft wird PayPal unsere branchenführende KI nutzen, um Services und Sicherheit zu verbessern. Gleichzeitig werden wir die innovativen Zahlungsfunktionen von PayPal noch stärker in Google-Produkte und -Plattformen integrieren, um das Nutzererlebnis zu optimieren", erklärte Sundar Pichai, CEO der Google-Muttergesellschaft Alphabet.
PayPals Enterprise Payments wird künftig als zentraler Zahlungsanbieter fungieren und Kartenzahlungen für Google Cloud und Google Play abwickeln. Finanzielle Details der Vereinbarung nannten die Unternehmen nicht.
Marktreaktion: PayPal-Aktie steigt, Alphabet leicht im Minus
Die Börse reagierte umgehend auf die Ankündigung: Die PayPal-Aktie notierte zuletzt 2,65 Prozent im Plus bei 68,62 US-Dollar. Alphabet-Papiere lagen dagegen bei 249,53 US-Dollar und damit 0,65 Prozent im Minus.
Zweite KI-Offensive in kurzer Zeit
Bereits Anfang des Monats hatte PayPal eine Kooperation mit dem KI-Start-up Perplexity bekannt gegeben. Nutzer des Zahlungsdienstleisters erhalten dabei frühzeitigen Zugang zum neuen KI-gestützten Comet-Browser des Start-ups – inklusive einer zwölfmonatigen Testphase des Pro-Abos.
Branchenweite Standards in Sicht
Mit der neuen Allianz wollen PayPal und Google nicht nur bestehende Prozesse verbessern, sondern auch neue Branchenstandards im sogenannten „agentischen Handel“ etablieren. Durch den Einsatz von KI sollen Einkaufsvorgänge, Bezahlung und Abwicklung stärker automatisiert und personalisiert werden.
Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion