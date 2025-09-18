    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAnheuser-Busch InBev AktievorwärtsNachrichten zu Anheuser-Busch InBev
    UBS stuft AB Inbev auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AB Inbev von 70 auf 68 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Aufgrund des schwächeren Konsumklimas und den im Vergleich zum Vorjahr ungünstigeren Wetterbedingungen habe er seine Absatzprognosen vor allem für Lateinamerika reduziert, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit dürfte der Brauereikonzern auf das dritte Jahr in Folge mit einem Volumenrückgang zusteuern./rob/edh/stk

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 22:02 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 49,60EUR auf Tradegate (18. September 2025, 09:01 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Sanjeet Aujla
    Analysiertes Unternehmen: AB Inbev
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 68
    Kursziel alt: 70
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


