    Erster Kurs 35 Euro

    Im DAX für einen Tag: Continental-Spinoff Aumovio feiert Börsendebüt

    Die Automotive-Sparte von Continental startet am Donnerstag unter dem Namen Aumovio auf dem Frankfurter Parkett. Conti kehrt damit zu seinen Wurzeln als Reifenhersteller zurück.

    Erster Kurs 35 Euro - Im DAX für einen Tag: Continental-Spinoff Aumovio feiert Börsendebüt
    Foto: Matthias Balk - dpa

    Am Donnerstag wird der deutsche Leitindex DAX auf 41 Werte aufgestockt, wenn auch nur für einen Tag. Der DAX-Gast ist die Autozulieferer-Sparte von Continental, die unter dem Namen Aumovio an die Börse geht.

    Aktionäre erhalten automatisch eine Aumovio-Aktie für je zwei Continental-Aktien. Großaktionär Schaeffler bleibt mit 46 Prozent an Bord. Der erste Kurs der Aumovio-Aktie liegt am Donnerstag bei 35 Euro. Rund eine halbe Stunde nach DAX-Start notieren die Papiere bei 35,17 Euro. Die Continental-Aktie notiert nach der Abspaltung 22 Prozent tiefer.

    AUMOVIO

    0,00 %
    ISIN:DE000AUM0V10WKN:AUM0V1

    Aumovio bündelt das Kerngeschäft des Automobilzulieferers wie Bremsen, Fahrwerke und Fahrzeugelektronik. Die Sparte trug 2024 einen Umsatz von 19,6 Milliarden Euro zum Konzernergbnis bei und beliefert sämtliche großen Autohersteller. Für die kommenden Jahre peilt Aumovio mittelfristig 20 bis 22 Milliarden Euro Umsatz, eine EBIT-Marge von 4 bis 6 Prozent und einen ROCE von 12 bis 15 Prozent an. Langfristig sollen Umsatz über 24 Milliarden Euro, eine EBIT-Marge von 6 bis 8 Prozent und ein ROCE über 16 Prozent erreicht werden.

    Finanzielle Stabilität ist gewährleistet: 1,5 Milliarden Euro Barmittel und ein 2,5-Milliarden-Euro-Kreditrahmen sichern den Start. Auch Auschüttungen für die Aktionäre sollen kommen. "Mittelfristig zahlen wir Dividende" sagte Aumovio-CEO Philipp von Hirschheydt im Gespräch mit der Wirtschaftswoche.

    Continental will sich nach der Abspaltung wieder auf das Reifengeschäft besinnen, klare Strukturen schaffen und die Auto-Sparte flexibler auf Wachstumsmärkte wie autonomes Fahren ausrichten. 

    Für Continental ist es nicht er erste Spinoff. Vor vier Jahren ging die Antriebssparte unter dem Namen Vitesco Technologies an die Börse. Inzwischen ist Vitesco wieder von der Börse verschwunden und Teil der Schaeffler-Gruppe.

    Der DAX nimmt Aumovio nur temporär auf, nach Xetra-Schluss kehrt der Index wieder zu 40 Werten zurück – ähnlich wie bei der Daimler-Truck-Abspaltung 2021. Bis zu einem regulären DAX-Aufstieg dürfte es für den Börsenneuling noch ein weiter Weg sein. 

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Julian Schick
