Continental Aktie unter starkem Abgabedruck - 18.09.2025

Am heutigen Handelstag musste die Continental Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -22,52 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Continental ist ein führender Automobilzulieferer, spezialisiert auf Reifen und Fahrzeugsicherheit. Es gehört zu den Top 5 weltweit, mit starker Präsenz in Europa. Hauptkonkurrenten sind Bosch und Michelin. Continental punktet mit Innovationen in nachhaltiger Mobilität.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Continental Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -31,67 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Continental Aktie damit um -28,69 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -30,92 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Continental auf -19,98 %.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,91 % geändert.

Continental Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -28,69 % 1 Monat -30,92 % 3 Monate -31,67 % 1 Jahr -4,72 %

Informationen zur Continental Aktie

Es gibt 200 Mio. Continental Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,38 Mrd.EUR wert.

Continental Aktie jetzt kaufen?

Ob die Continental Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Continental Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.