Critical Infrastructure Technologies Ltd. unterzeichnet Vertraulichkeitsvereinbarung mit DroneShield Limited hinsichtlich Bereitstellung von Drohnenabwehrfunktionen für Nexus 20

Vancouver, BC – 18. September 2025 / IRW-Press / Critical Infrastructure Technologies Ltd. (CSE: CTTT) (OTC: CITLF) (FRA: X9V) („CiTech“ oder das „Unternehmen“), ein führender Entwickler von autonomen Mobilfunkplattformen mit hoher Kapazität, freut sich, die Unterzeichnung einer Vertraulichkeitsvereinbarung mit DroneShield Limited (ASX: DRO) bekannt zu geben, um Drohnenabwehrfunktionen (C-UAS) für die Nexus 20-Plattform zu entwickeln und zu integrieren, die vom ukrainischen Verteidigungsministerium angefordert wurden.

Diese neue Vertraulichkeitsvereinbarung baut auf der kürzlich unterzeichneten Absichtserklärung (MOU) mit Babcock International und den zwischen drei Parteien abgeschlossenen Vertraulichkeitsvereinbarungen mit Nokia Solutions and Networks Oy und Ericsson Limited auf, die die Zusammenarbeit bei den vollständigen 4G/5G-Telekommunikationssystemen für die Nexus 20 sicherstellen.

Angesichts der weltweit anerkannten Expertise von DroneShield im Bereich der Drohnenabwehrtechnologie wird die Nexus 20-Plattform um modernste Drohnenabwehrfunktionen erweitert werden, die einen soliden Schutz vor sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungen aus der Luft in Einsatzumgebungen bieten.

„Diese Vereinbarung mit DroneShield ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer vollständig integrierten Verteidigungsfunktion, die den operativen Anforderungen des ukrainischen Verteidigungsministeriums gerecht wird“, sagte Brenton Scott, CEO von CiTech. „Durch die Kombination der sicheren Kommunikation von Nokia und Ericsson, der Verteidigungskompetenz von Babcock und der Drohnenabwehrtechnologie von DroneShield ist die Nexus 20 weltweit einzigartig.“

Das Nexus 20-Programm, das 50 vom ukrainischen Verteidigungsministerium angeforderte Plattformen umfasst, soll ein vollständig integriertes, sicheres und widerstandsfähiges System für moderne Verteidigungsoperationen bereitstellen. Die Unterzeichnung dieser Vertraulichkeitsvereinbarung stellt sicher, dass die Entwicklung des Drohnenabwehrsystems nun parallel zur bereits laufenden Telekommunikationsintegration voranschreiten kann.

Für das Board of Directors:

Brenton Scott

Direktor & Chief Executive Officer

Critical Infrastructure Technologies Ltd.

Brenton.s@citech.com.au

+61 411 751 191