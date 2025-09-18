Eurokurs gibt zum US-Dollar nach

(Ein Wort in der Überschrift ergänzt.)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Donnerstag nach geldpolitischen Beschlüssen der US-Notenbank Fed gefallen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1789 US-Dollar gehandelt, nachdem sie am Vorabend noch über 1,18 Dollar notiert hatte.

Die US-Notenbank Fed hatte am Vorabend wie erwartet den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte in eine Spanne von 4,0 bis 4,25 Prozent gesenkt und weitere Zinssenkungen im laufenden Jahr signalisiert. Am Markt war dies erwartet worden. Die Zinsentscheidung ist im geldpolitischen Rat der Fed mit nur einer Gegenstimme erfolgt. Ein Notenbanker hatte sich für eine stärkere Senkung um 0,50 Prozentpunkte ausgesprochen. Dabei handelte es sich um den Trump-Vertrauten Stephen Miran, der erst zu Beginn der Woche als Übergangslösung im Fed-Vorstand bestätigt wurde.