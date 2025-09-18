Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 18.09. - FTSE Athex 20 stark +3,73 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.
Der DAX bewegt sich bei 23.609,71 PKT und steigt um +0,95 %.
Top-Werte: Sartorius Vz. +5,01 %, Siemens Energy +3,59 %, Zalando +3,13 %
Flop-Werte: Continental -22,11 %, BASF -1,31 %, Volkswagen (VW) Vz -1,21 %
Der MDAX bewegt sich bei 30.427,41 PKT und steigt um +1,03 %.
Top-Werte: AIXTRON +3,62 %, Nemetschek +3,37 %, AUTO1 Group +3,31 %
Flop-Werte: KRONES -5,02 %, PUMA -2,69 %, HelloFresh -1,51 %
Der TecDAX steht aktuell (09:59:58) bei 3.636,48 PKT und steigt um +1,84 %.
Top-Werte: SILTRONIC AG +6,64 %, Sartorius Vz. +5,01 %, Formycon +4,20 %
Flop-Werte: HENSOLDT -0,74 %, Deutsche Telekom -0,44 %, freenet -0,43 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.420,58 PKT und gewinnt bisher +0,89 %.
Top-Werte: Wolters Kluwer +4,39 %, Infineon Technologies +2,66 %, EssilorLuxottica +2,07 %
Flop-Werte: Prosus Registered (N) -1,73 %, BASF -1,31 %, Volkswagen (VW) Vz -1,21 %
Der ATX steht aktuell (09:59:57) bei 4.605,56 PKT und steigt um +0,18 %.
Top-Werte: BAWAG Group +2,00 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +0,75 %, Andritz +0,54 %
Flop-Werte: Oesterreichische Post -1,10 %, Lenzing -0,75 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -0,66 %
Der SMI steht bei 12.038,08 PKT und gewinnt bisher +0,34 %.
Top-Werte: ABB +1,08 %, Geberit +0,94 %, Partners Group Holding +0,81 %
Flop-Werte: Lonza Group -1,85 %, Swiss Life Holding -0,79 %, Swisscom -0,40 %
Der CAC 40 steht aktuell (09:59:25) bei 7.851,73 PKT und steigt um +0,86 %.
Top-Werte: LEGRAND +3,16 %, STMicroelectronics +2,89 %, Capgemini +2,35 %
Flop-Werte: Cie Generale des Etablissements Michelin -0,87 %, Edenred Bearer and /or registered shares -0,66 %, TotalEnergies -0,62 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.636,88 PKT und gewinnt bisher +0,55 %.
Top-Werte: Sandvik +1,72 %, ABB +1,08 %, Alfa Laval +1,06 %
Flop-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) -1,30 %, Essity Registered (B) -1,26 %, AstraZeneca -0,55 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.010,00 PKT und steigt um +3,73 %.
Top-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings +2,19 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,65 %, Viohalco +0,81 %
Flop-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -1,36 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -0,69 %, Piraeus Port Authority -0,17 %
