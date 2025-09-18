    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    Ölpreise geben weiter leicht nach

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise am Donnerstag leicht gesunken, Brent bei 67,65 USD.
    • US-Ölreserven überraschend gesunken, aber Preise fallen.
    • Geopolitische Risiken stützen Preise, Opec+ belastet Markt.
    Foto: Jan Woitas - dpa

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag erneut leicht gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete zuletzt 67,65 US-Dollar. Das waren 30 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Oktober fiel um 36 Cent auf 63,69 Dollar.

    Ein überraschender Rückgang der Ölreserven in den USA konnte den Notierungen keinen Auftrieb verleihen. Am Vortag war bekannt geworden, dass die amerikanischen Rohölvorräte in der vergangenen Woche um 9,3 Millionen auf 415,4 Millionen Barrel gesunken waren. Analysten hatten hingegen mit einem Anstieg um 1,8 Millionen Barrel gerechnet.

    Marktbeobachter verwiesen auf einen Anstieg der Vorräte an Destillaten. Die US-Bestände der aus Rohöl gewonnen Produkte wie Diesel oder Heizöl hätten den höchsten Stand in diesem Jahr erreicht, was die Preise am Ölmarkt belastet habe.

    Bereits seit Anfang August halten sich die Notierungen am Ölmarkt in der Spanne zwischen 65 und 70 Dollar. In dieser Zeit haben auf der anderen Seite geopolitische Risiken wie der Krieg in der Ukraine die Ölpreise gestützt, während eine Anhebung der Fördermenge durch den Ölverbund Opec+ gleichzeitig belastet hat./jkr/jsl/stk




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
