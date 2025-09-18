PIABO Communications übernimmt Kommunikation für Bosch Business Innovations (FOTO)

Berlin (ots) - PIABO Communications (http://www.piabo.net) , Europas führende

Kommunikationsagentur für die innovativsten Unternehmen der Welt, übernimmt den

Kommunikationsetat für Bosch Business Innovations

(https://www.bosch-business-innovations.com/) , den Corporate Venture Builder

der Robert Bosch GmbH.



Als einer der größten Corporate Venture Builder (CVB) in Deutschland greift

Bosch Business Innovations strategisch auf das umfangreiche Patentportfolio

sowie auf die Forschungs- und Entwicklungskapazitäten der Bosch Gruppe zu, um

effizient erfolgreiche und investitionsfähige Start-ups aufzubauen.







Kommunikations- und Medienarbeit für Bosch Business Innovations. Im Rahmen der

Zusammenarbeit soll die Sichtbarkeit von Bosch Business Innovations gesteigert

werden. Gleichzeitig wird die Markenbekanntheit der bei Bosch Business

Innovations gegründeten Start-ups bei Gründer:innen, Investor:innen und weiteren

Partner:innen im Innovationsökosystem ausgebaut. Damit unterstützt PIABO die

Ambition von Bosch Business Innovations, Start-ups zu entwickeln, die nicht nur

wirtschaftlich tragfähig sind, sondern auch die Lebensqualität der Menschen

verbessern - ganz im Sinne des Bosch-Leitmotivs "Invented for life".



"Bei Bosch Business Innovations bauen wir Start-ups von Grund auf. Mit Zugang zu

einer der größten Patentbibliotheken der Welt, zu Boschs herausragender

Forschungs- und Entwicklungsabteilung sowie zu globalen Talenten schaffen wir

für Gründer:innen einen entscheidenden Vorteil, der auf echtem technologischem

Vorsprung basiert", erklärt Axel Deniz, CEO von Bosch Business Innovations

(https://www.linkedin.com/in/axeldeniz/?originalSubdomain=de) . "Unser Ziel ist

es, Unternehmen hervorzubringen, die nach der Aufbauphase innerhalb unseres

Programms erfolgreich Fundraising betreiben und als Spin-offs am Markt bestehen

können. Mit PIABO haben wir uns ganz bewusst für den führenden strategischen

Kommunikationspartner im deutschen Venture-Capital-Ökosystem entschieden. Ihr

tief verankertes Netzwerk und ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit

High-Growth Portfoliounternehmen sind echte Multiplikatoren für unsere Mission,

uns als Thought Leader im Venture-Building-Markt zu positionieren."



Andreas Krönke, Executive Unit Director Greentech & Sustainability bei PIABO

Communications

(https://www.linkedin.com/in/andreaskroenke/?originalSubdomain=de) , ergänzt:

"Bosch Business Innovations ist ein Leuchtturm für Corporate Venture Building in

Europa. Gemeinsam wollen wir diesen Erfolg zeigen - von erfolgreichen

Fundraising-Runden, Partnerschaften und Neukunden bis hin zu Exit-Stories. Ein

aktuell wichtiges Themenfeld ist der Bereich Carbon Capture. Der Fokus auf

Nachhaltigkeit, Deep Tech und unternehmerische Kultur spiegelt auch die

Kompetenzen von PIABO wider."



Janice Sommer, Venture Capital Communications Lead bei PIABO Communications

(https://www.linkedin.com/in/janicesommer/) , sagt: "Die Stärke von Bosch

Business Innovations liegt in der einzigartigen Kombination aus Bosch-Assets und

der Offenheit, als Teil eines internationalen Innovations-Ökosystems zu agieren.

Unser Fokus liegt darauf, den strukturierten und neuartigen Ansatz von Bosch

Business Innovations im Venture-Building-Ökosystem sowie die technologische

Einzigartigkeit und wirtschaftliche Schlagkraft der Bosch Business

Innovations-Start-ups sichtbar zu machen. So schaffen wir Vertrauen bei

Partner:innen, Investor:innen und Talenten - eine zentrale Voraussetzung, um

neue Märkte zu erschließen und echte Innovationen voranzutreiben."



Über PIABO



PIABO Communications mit Hauptsitz in Berlin ist Europas führende

Kommunikationsagentur für die innovativsten Unternehmen weltweit. PIABO

Communications erzielt international herausragende Sichtbarkeit für Unternehmen

aus den Bereichen E-Commerce, Traveltech, Fintech, Foodtech, HR-Tech,

Healthtech, Blockchain/Web3, Consumer Electronics, IoT, Artificial Intelligence,

Cybersecurity, AR/VR, Deeptech, SaaS/Cloud und Greentech. Das Leistungsspektrum

der multidisziplinären Beratungsteams umfasst Public Relations und Social Media

sowie Markenstrategie, Content Marketing und Influencer-Programme. PIABO

Communications wird von Gründer und CEO Tilo Bonow

(https://www.linkedin.com/in/tilobonow/) , und COO Daniela Harzer

(https://www.linkedin.com/in/daniela-harzer-1636b843) geführt und unterstützt

als strategischer Partner seine Kund:innen seit 2006 aktiv beim Erreichen ihrer

lokalen und globalen Wachstums- und Entwicklungsziele. Zum Kund:innen-Portfolio

zählen u. a. GitHub,

Withings. Weitere Informationen über PIABO Communications unter:

https://piabo.net/



