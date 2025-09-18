PIABO Communications übernimmt Kommunikation für Bosch Business Innovations (FOTO)
Berlin (ots) - PIABO Communications (http://www.piabo.net) , Europas führende
Kommunikationsagentur für die innovativsten Unternehmen der Welt, übernimmt den
Kommunikationsetat für Bosch Business Innovations
(https://www.bosch-business-innovations.com/) , den Corporate Venture Builder
der Robert Bosch GmbH.
Als einer der größten Corporate Venture Builder (CVB) in Deutschland greift
Bosch Business Innovations strategisch auf das umfangreiche Patentportfolio
sowie auf die Forschungs- und Entwicklungskapazitäten der Bosch Gruppe zu, um
effizient erfolgreiche und investitionsfähige Start-ups aufzubauen.
Seit September 2025 verantwortet PIABO Communications die strategische
Kommunikations- und Medienarbeit für Bosch Business Innovations. Im Rahmen der
Zusammenarbeit soll die Sichtbarkeit von Bosch Business Innovations gesteigert
werden. Gleichzeitig wird die Markenbekanntheit der bei Bosch Business
Innovations gegründeten Start-ups bei Gründer:innen, Investor:innen und weiteren
Partner:innen im Innovationsökosystem ausgebaut. Damit unterstützt PIABO die
Ambition von Bosch Business Innovations, Start-ups zu entwickeln, die nicht nur
wirtschaftlich tragfähig sind, sondern auch die Lebensqualität der Menschen
verbessern - ganz im Sinne des Bosch-Leitmotivs "Invented for life".
"Bei Bosch Business Innovations bauen wir Start-ups von Grund auf. Mit Zugang zu
einer der größten Patentbibliotheken der Welt, zu Boschs herausragender
Forschungs- und Entwicklungsabteilung sowie zu globalen Talenten schaffen wir
für Gründer:innen einen entscheidenden Vorteil, der auf echtem technologischem
Vorsprung basiert", erklärt Axel Deniz, CEO von Bosch Business Innovations
(https://www.linkedin.com/in/axeldeniz/?originalSubdomain=de) . "Unser Ziel ist
es, Unternehmen hervorzubringen, die nach der Aufbauphase innerhalb unseres
Programms erfolgreich Fundraising betreiben und als Spin-offs am Markt bestehen
können. Mit PIABO haben wir uns ganz bewusst für den führenden strategischen
Kommunikationspartner im deutschen Venture-Capital-Ökosystem entschieden. Ihr
tief verankertes Netzwerk und ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit
High-Growth Portfoliounternehmen sind echte Multiplikatoren für unsere Mission,
uns als Thought Leader im Venture-Building-Markt zu positionieren."
Andreas Krönke, Executive Unit Director Greentech & Sustainability bei PIABO
Communications
(https://www.linkedin.com/in/andreaskroenke/?originalSubdomain=de) , ergänzt:
"Bosch Business Innovations ist ein Leuchtturm für Corporate Venture Building in
Europa. Gemeinsam wollen wir diesen Erfolg zeigen - von erfolgreichen
Fundraising-Runden, Partnerschaften und Neukunden bis hin zu Exit-Stories. Ein
aktuell wichtiges Themenfeld ist der Bereich Carbon Capture. Der Fokus auf
Nachhaltigkeit, Deep Tech und unternehmerische Kultur spiegelt auch die
Kompetenzen von PIABO wider."
Janice Sommer, Venture Capital Communications Lead bei PIABO Communications
(https://www.linkedin.com/in/janicesommer/) , sagt: "Die Stärke von Bosch
Business Innovations liegt in der einzigartigen Kombination aus Bosch-Assets und
der Offenheit, als Teil eines internationalen Innovations-Ökosystems zu agieren.
Unser Fokus liegt darauf, den strukturierten und neuartigen Ansatz von Bosch
Business Innovations im Venture-Building-Ökosystem sowie die technologische
Einzigartigkeit und wirtschaftliche Schlagkraft der Bosch Business
Innovations-Start-ups sichtbar zu machen. So schaffen wir Vertrauen bei
Partner:innen, Investor:innen und Talenten - eine zentrale Voraussetzung, um
neue Märkte zu erschließen und echte Innovationen voranzutreiben."
Über PIABO
PIABO Communications mit Hauptsitz in Berlin ist Europas führende
Kommunikationsagentur für die innovativsten Unternehmen weltweit. PIABO
Communications erzielt international herausragende Sichtbarkeit für Unternehmen
aus den Bereichen E-Commerce, Traveltech, Fintech, Foodtech, HR-Tech,
Healthtech, Blockchain/Web3, Consumer Electronics, IoT, Artificial Intelligence,
Cybersecurity, AR/VR, Deeptech, SaaS/Cloud und Greentech. Das Leistungsspektrum
der multidisziplinären Beratungsteams umfasst Public Relations und Social Media
sowie Markenstrategie, Content Marketing und Influencer-Programme. PIABO
Communications wird von Gründer und CEO Tilo Bonow
(https://www.linkedin.com/in/tilobonow/) , und COO Daniela Harzer
(https://www.linkedin.com/in/daniela-harzer-1636b843) geführt und unterstützt
als strategischer Partner seine Kund:innen seit 2006 aktiv beim Erreichen ihrer
lokalen und globalen Wachstums- und Entwicklungsziele. Zum Kund:innen-Portfolio
zählen u. a. GitHub, Google, Lieferando, Omio, Sequoia Capital, Shopify und
Withings. Weitere Informationen über PIABO Communications unter:
https://piabo.net/
Pressekontakt:
PIABO Communications
Verena Laier
Mail: mailto:verena.laier@piabo.net
Mobil: +49 151 1040 5787
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/178147/6119969
OTS: PIABO Communications
