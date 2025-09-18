    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    PIABO Communications übernimmt Kommunikation für Bosch Business Innovations (FOTO)

    Berlin (ots) - PIABO Communications (http://www.piabo.net) , Europas führende
    Kommunikationsagentur für die innovativsten Unternehmen der Welt, übernimmt den
    Kommunikationsetat für Bosch Business Innovations
    (https://www.bosch-business-innovations.com/) , den Corporate Venture Builder
    der Robert Bosch GmbH.

    Als einer der größten Corporate Venture Builder (CVB) in Deutschland greift
    Bosch Business Innovations strategisch auf das umfangreiche Patentportfolio
    sowie auf die Forschungs- und Entwicklungskapazitäten der Bosch Gruppe zu, um
    effizient erfolgreiche und investitionsfähige Start-ups aufzubauen.

    Seit September 2025 verantwortet PIABO Communications die strategische
    Kommunikations- und Medienarbeit für Bosch Business Innovations. Im Rahmen der
    Zusammenarbeit soll die Sichtbarkeit von Bosch Business Innovations gesteigert
    werden. Gleichzeitig wird die Markenbekanntheit der bei Bosch Business
    Innovations gegründeten Start-ups bei Gründer:innen, Investor:innen und weiteren
    Partner:innen im Innovationsökosystem ausgebaut. Damit unterstützt PIABO die
    Ambition von Bosch Business Innovations, Start-ups zu entwickeln, die nicht nur
    wirtschaftlich tragfähig sind, sondern auch die Lebensqualität der Menschen
    verbessern - ganz im Sinne des Bosch-Leitmotivs "Invented for life".

    "Bei Bosch Business Innovations bauen wir Start-ups von Grund auf. Mit Zugang zu
    einer der größten Patentbibliotheken der Welt, zu Boschs herausragender
    Forschungs- und Entwicklungsabteilung sowie zu globalen Talenten schaffen wir
    für Gründer:innen einen entscheidenden Vorteil, der auf echtem technologischem
    Vorsprung basiert", erklärt Axel Deniz, CEO von Bosch Business Innovations
    (https://www.linkedin.com/in/axeldeniz/?originalSubdomain=de) . "Unser Ziel ist
    es, Unternehmen hervorzubringen, die nach der Aufbauphase innerhalb unseres
    Programms erfolgreich Fundraising betreiben und als Spin-offs am Markt bestehen
    können. Mit PIABO haben wir uns ganz bewusst für den führenden strategischen
    Kommunikationspartner im deutschen Venture-Capital-Ökosystem entschieden. Ihr
    tief verankertes Netzwerk und ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit
    High-Growth Portfoliounternehmen sind echte Multiplikatoren für unsere Mission,
    uns als Thought Leader im Venture-Building-Markt zu positionieren."

    Andreas Krönke, Executive Unit Director Greentech & Sustainability bei PIABO
    Communications
    (https://www.linkedin.com/in/andreaskroenke/?originalSubdomain=de) , ergänzt:
    "Bosch Business Innovations ist ein Leuchtturm für Corporate Venture Building in
    Europa. Gemeinsam wollen wir diesen Erfolg zeigen - von erfolgreichen
    Fundraising-Runden, Partnerschaften und Neukunden bis hin zu Exit-Stories. Ein
    aktuell wichtiges Themenfeld ist der Bereich Carbon Capture. Der Fokus auf
    Nachhaltigkeit, Deep Tech und unternehmerische Kultur spiegelt auch die
    Kompetenzen von PIABO wider."

    Janice Sommer, Venture Capital Communications Lead bei PIABO Communications
    (https://www.linkedin.com/in/janicesommer/) , sagt: "Die Stärke von Bosch
    Business Innovations liegt in der einzigartigen Kombination aus Bosch-Assets und
    der Offenheit, als Teil eines internationalen Innovations-Ökosystems zu agieren.
    Unser Fokus liegt darauf, den strukturierten und neuartigen Ansatz von Bosch
    Business Innovations im Venture-Building-Ökosystem sowie die technologische
    Einzigartigkeit und wirtschaftliche Schlagkraft der Bosch Business
    Innovations-Start-ups sichtbar zu machen. So schaffen wir Vertrauen bei
    Partner:innen, Investor:innen und Talenten - eine zentrale Voraussetzung, um
    neue Märkte zu erschließen und echte Innovationen voranzutreiben."

    Über PIABO

    PIABO Communications mit Hauptsitz in Berlin ist Europas führende
    Kommunikationsagentur für die innovativsten Unternehmen weltweit. PIABO
    Communications erzielt international herausragende Sichtbarkeit für Unternehmen
    aus den Bereichen E-Commerce, Traveltech, Fintech, Foodtech, HR-Tech,
    Healthtech, Blockchain/Web3, Consumer Electronics, IoT, Artificial Intelligence,
    Cybersecurity, AR/VR, Deeptech, SaaS/Cloud und Greentech. Das Leistungsspektrum
    der multidisziplinären Beratungsteams umfasst Public Relations und Social Media
    sowie Markenstrategie, Content Marketing und Influencer-Programme. PIABO
    Communications wird von Gründer und CEO Tilo Bonow
    (https://www.linkedin.com/in/tilobonow/) , und COO Daniela Harzer
    (https://www.linkedin.com/in/daniela-harzer-1636b843) geführt und unterstützt
    als strategischer Partner seine Kund:innen seit 2006 aktiv beim Erreichen ihrer
    lokalen und globalen Wachstums- und Entwicklungsziele. Zum Kund:innen-Portfolio
    zählen u. a. GitHub, Google, Lieferando, Omio, Sequoia Capital, Shopify und
    Withings. Weitere Informationen über PIABO Communications unter:
    https://piabo.net/

    Pressekontakt:

    PIABO Communications
    Verena Laier
    Mail: mailto:verena.laier@piabo.net
    Mobil: +49 151 1040 5787

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/178147/6119969
    OTS: PIABO Communications




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    PIABO Communications übernimmt Kommunikation für Bosch Business Innovations (FOTO) PIABO Communications (http://www.piabo.net) , Europas führende Kommunikationsagentur für die innovativsten Unternehmen der Welt, übernimmt den Kommunikationsetat für Bosch Business Innovations (https://www.bosch-business-innovations.com/) , den …