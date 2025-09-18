Gastgewerbeumsatz im Juli 2025 real 0,8 % höher als im Vormonat
WIESBADEN (ots) - Gastgewerbeumsatz, Juli 2025 (vorläufig, kalender- und
saisonbereinigt)
+0,8 % zum Vormonat (real)
+1,0 % zum Vormonat (nominal)
-3,7 % zum Vorjahresmonat (real)
saisonbereinigt)
+0,8 % zum Vormonat (real)
+1,0 % zum Vormonat (nominal)
-3,7 % zum Vorjahresmonat (real)
-0,6 % zum Vorjahresmonat (nominal)
Juni 2025 (revidiert, kalender- und saisonbereinigt)
-0,9 % zum Vormonat (real)
-2,4 % zum Vormonat (nominal)
-5,2 % zum Vorjahresmonat (real)
-2,7 % zum Vorjahresmonat (nominal)
Das Gastgewerbe in Deutschland hat im Juli 2025 nach vorläufigen Ergebnissen des
Statistischen Bundesamtes (Destatis) kalender- und saisonbereinigt real
(preisbereinigt) 0,8 % und nominal (nicht preisbereinigt) 1,0 % mehr umgesetzt
als im Juni 2025. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Juli 2024 sank der Umsatz real
um 3,7 % und nominal um 0,6 %. Im Juni 2025 verzeichnete das Gastgewerbe
gegenüber Mai 2025 nach Revision der vorläufigen Ergebnisse einen Rückgang von
real 0,9 % (vorläufiger Wert: -2,5 %) und nominal 2,4 % (vorläufiger Wert: -3,9
%).
Die Hotels und sonstigen Beherbergungsunternehmen verzeichneten im Juli 2025
gegenüber Juni 2025 ein Umsatzplus von real 1,2 % und nominal 1,5 %. Gegenüber
Juli 2024 sank der Umsatz real um 3,9 % und nominal um 1,7 %.
In der Gastronomie verzeichnete der Umsatz im Juli 2025 gegenüber Juni 2025
einen Anstieg von real 1,0 % und nominal 1,1 %. Im Vergleich zum Juli 2024 sank
der Umsatz real um 4,1 % und nominal um 0,2 %.
Methodische Hinweise:
Zum Berichtsmonat Juli 2025 wurde eine Aktualisierung der Kalender- und
Saisonfaktoren vorgenommen, womit höhere Revisionen der kalender- und
saisonbereinigten Zeitreihen verbunden sind.
In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen
Vergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht der
Vergleich der kalender- und saisonbereinigten Werte zum Vormonat/Vorquartal.
Hieraus lässt sich die kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der
kalenderbereinigte Vorjahresvergleich dient einem längerfristigen
Niveauvergleich und ist von saisonalen Schwankungen und Kalendereffekten
unabhängig.
Aufgrund der Methodik bei der Kalender- und Saisonbereinigung werden aktuell
alle Zeitreihen separat bereinigt. Daher können die Veränderungsraten der
Aggregate von denen der Unterpositionen abweichen.
Die Ergebnisse der Gastgewerbestatistik können besonders in den Sommermonaten
von denen der Tourismusstatistik abweichen, da zum Beispiel der Umsatz in den
Beherbergungsunternehmen zeitlich nicht immer mit den Übernachtungen
zusammenfällt. Auch methodische Unterschiede führen zu abweichenden Ergebnissen.
Weitere Informationen:
Weitere Informationen bieten die Erläuterungen zur Statistik sowie die
Qualitätsberichte zum Gastgewerbe und Tourismus.
Lange Zeitreihen zur Monatsstatistik im Gastgewerbe können in den Tabellen zum
Umsatz im Gastgewerbe (45213) in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden.
Tabellen mit aktuellen Ergebnissen zum Umsatz und zur Beschäftigung im
Gastgewerbe bietet auch die Themenseite "Konjunkturindikatoren".
Das Statistische Bundesamt berücksichtigt verspätete Mitteilungen der befragten
Erhebungseinheiten und aktualisiert deshalb monatlich die ersten nachgewiesenen
Ergebnisse. Die Revisionstabellen geben Auskunft über die Auswirkungen der
Aktualisierungen auf die Ergebnisse.
Die Ergebnisse zum Gastgewerbeumsatz sind auch im "Dashboard Konjunktur"
verfügbar, das Teil des "Dashboard Deutschland" (www.dashboard-deutschland.de)
ist. In diesem Datenportal bündelt das Statistische Bundesamt hochaktuelle
Indikatoren der amtlichen Statistik und weiterer Datenanbieter zu den Themen
Wirtschaft und Finanzen sowie Arbeitsmarkt, Bauen und Wohnen, Energie und
Ukraine. Mit dem "Pulsmesser Wirtschaft" steht dort auch ein Tool zur
Konjunkturbeobachtung in Echtzeit bereit.
Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
www.destatis.de/pressemitteilungen.
+++ Daten und Fakten für den Alltag: Folgen Sie unserem neuen WhatsApp-Kanal.
+++
Weitere Auskünfte:
Gastgewerbe
Telefon: +49 611 75 4854
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6119972
OTS: Statistisches Bundesamt
Juni 2025 (revidiert, kalender- und saisonbereinigt)
-0,9 % zum Vormonat (real)
-2,4 % zum Vormonat (nominal)
-5,2 % zum Vorjahresmonat (real)
-2,7 % zum Vorjahresmonat (nominal)
Das Gastgewerbe in Deutschland hat im Juli 2025 nach vorläufigen Ergebnissen des
Statistischen Bundesamtes (Destatis) kalender- und saisonbereinigt real
(preisbereinigt) 0,8 % und nominal (nicht preisbereinigt) 1,0 % mehr umgesetzt
als im Juni 2025. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Juli 2024 sank der Umsatz real
um 3,7 % und nominal um 0,6 %. Im Juni 2025 verzeichnete das Gastgewerbe
gegenüber Mai 2025 nach Revision der vorläufigen Ergebnisse einen Rückgang von
real 0,9 % (vorläufiger Wert: -2,5 %) und nominal 2,4 % (vorläufiger Wert: -3,9
%).
Die Hotels und sonstigen Beherbergungsunternehmen verzeichneten im Juli 2025
gegenüber Juni 2025 ein Umsatzplus von real 1,2 % und nominal 1,5 %. Gegenüber
Juli 2024 sank der Umsatz real um 3,9 % und nominal um 1,7 %.
In der Gastronomie verzeichnete der Umsatz im Juli 2025 gegenüber Juni 2025
einen Anstieg von real 1,0 % und nominal 1,1 %. Im Vergleich zum Juli 2024 sank
der Umsatz real um 4,1 % und nominal um 0,2 %.
Methodische Hinweise:
Zum Berichtsmonat Juli 2025 wurde eine Aktualisierung der Kalender- und
Saisonfaktoren vorgenommen, womit höhere Revisionen der kalender- und
saisonbereinigten Zeitreihen verbunden sind.
In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen
Vergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht der
Vergleich der kalender- und saisonbereinigten Werte zum Vormonat/Vorquartal.
Hieraus lässt sich die kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der
kalenderbereinigte Vorjahresvergleich dient einem längerfristigen
Niveauvergleich und ist von saisonalen Schwankungen und Kalendereffekten
unabhängig.
Aufgrund der Methodik bei der Kalender- und Saisonbereinigung werden aktuell
alle Zeitreihen separat bereinigt. Daher können die Veränderungsraten der
Aggregate von denen der Unterpositionen abweichen.
Die Ergebnisse der Gastgewerbestatistik können besonders in den Sommermonaten
von denen der Tourismusstatistik abweichen, da zum Beispiel der Umsatz in den
Beherbergungsunternehmen zeitlich nicht immer mit den Übernachtungen
zusammenfällt. Auch methodische Unterschiede führen zu abweichenden Ergebnissen.
Weitere Informationen:
Weitere Informationen bieten die Erläuterungen zur Statistik sowie die
Qualitätsberichte zum Gastgewerbe und Tourismus.
Lange Zeitreihen zur Monatsstatistik im Gastgewerbe können in den Tabellen zum
Umsatz im Gastgewerbe (45213) in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden.
Tabellen mit aktuellen Ergebnissen zum Umsatz und zur Beschäftigung im
Gastgewerbe bietet auch die Themenseite "Konjunkturindikatoren".
Das Statistische Bundesamt berücksichtigt verspätete Mitteilungen der befragten
Erhebungseinheiten und aktualisiert deshalb monatlich die ersten nachgewiesenen
Ergebnisse. Die Revisionstabellen geben Auskunft über die Auswirkungen der
Aktualisierungen auf die Ergebnisse.
Die Ergebnisse zum Gastgewerbeumsatz sind auch im "Dashboard Konjunktur"
verfügbar, das Teil des "Dashboard Deutschland" (www.dashboard-deutschland.de)
ist. In diesem Datenportal bündelt das Statistische Bundesamt hochaktuelle
Indikatoren der amtlichen Statistik und weiterer Datenanbieter zu den Themen
Wirtschaft und Finanzen sowie Arbeitsmarkt, Bauen und Wohnen, Energie und
Ukraine. Mit dem "Pulsmesser Wirtschaft" steht dort auch ein Tool zur
Konjunkturbeobachtung in Echtzeit bereit.
Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
www.destatis.de/pressemitteilungen.
+++ Daten und Fakten für den Alltag: Folgen Sie unserem neuen WhatsApp-Kanal.
+++
Weitere Auskünfte:
Gastgewerbe
Telefon: +49 611 75 4854
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6119972
OTS: Statistisches Bundesamt
Autor folgen