    Baugenehmigungen für Wohnungen im Juli 2025

    +30,0 % zum Vorjahresmonat

    WIESBADEN (ots) - Baugenehmigungen im Neubau von Januar bis Juli 2025 zum
    Vorjahreszeitraum:

    +15,0 % bei Einfamilienhäusern

    -6,6 % bei Zweifamilienhäusern

    +5,6 % bei Mehrfamilienhäusern

    Im Juli 2025 wurde in Deutschland der Bau von 22 100 Wohnungen genehmigt. Wie
    das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 30,0 % oder 5 100
    Baugenehmigungen mehr als im Juli 2024, als die Zahl genehmigter Wohnungen auf
    den niedrigsten Wert für einen Juli seit dem Jahr 2009 gesunken war. Von Januar
    bis Juli 2025 wurden 131 800 Wohnungen genehmigt. Das waren 6,6 % oder 8 200
    Wohnungen mehr als im gleichen Zeitraum 2024. In diesen Ergebnissen sind sowohl
    Baugenehmigungen für Wohnungen in neuen Wohn- und Nichtwohngebäuden als auch für
    neue Wohnungen in bestehenden Gebäuden enthalten.

    Neubauwohnungen Januar bis Juli 2025: Aufwärtstrend bei Einfamilienhäusern hält
    an

    In neu zu errichtenden Wohngebäuden wurden im Juli 2025 insgesamt 17 800
    Wohnungen genehmigt. Das waren 33,2 % oder 4 400 Wohnungen mehr als im
    Vorjahresmonat. Im Zeitraum Januar bis Juli 2025 wurden 8,2 % oder 8 100 mehr
    Neubauwohnungen in Wohngebäuden genehmigt als im Vorjahreszeitraum. Dabei stieg
    die Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser um 15,0 % (+3 300) auf 25
    400. Bei den Zweifamilienhäusern sank die Zahl um 6,6 % (-500) auf 7 100
    genehmigte Wohnungen. In Mehrfamilienhäusern, der zahlenmäßig stärksten
    Gebäudeart, wurden von Januar bis Juli 2025 insgesamt 69 300 neue Wohnungen
    genehmigt. Dies bedeutete einen Anstieg um 5,6 % (+3 700) neue Wohnungen.

    Methodische Hinweise:

    Die Angaben beruhen im Wesentlichen auf den im August in Statistischen Ämtern
    der Länder vorliegenden Meldungen von unteren Bauaufsichtsbehörden. Über die
    Behandlung, den Umfang und die Entwicklung von Nachmeldungen informiert der
    Qualitätsbericht zur Statistik.

