Baugenehmigungen für Wohnungen im Juli 2025
+30,0 % zum Vorjahresmonat
WIESBADEN (ots) - Baugenehmigungen im Neubau von Januar bis Juli 2025 zum
Vorjahreszeitraum:
+15,0 % bei Einfamilienhäusern
-6,6 % bei Zweifamilienhäusern
+5,6 % bei Mehrfamilienhäusern
Im Juli 2025 wurde in Deutschland der Bau von 22 100 Wohnungen genehmigt. Wie
das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 30,0 % oder 5 100
Baugenehmigungen mehr als im Juli 2024, als die Zahl genehmigter Wohnungen auf
den niedrigsten Wert für einen Juli seit dem Jahr 2009 gesunken war. Von Januar
bis Juli 2025 wurden 131 800 Wohnungen genehmigt. Das waren 6,6 % oder 8 200
Wohnungen mehr als im gleichen Zeitraum 2024. In diesen Ergebnissen sind sowohl
Baugenehmigungen für Wohnungen in neuen Wohn- und Nichtwohngebäuden als auch für
neue Wohnungen in bestehenden Gebäuden enthalten.
Neubauwohnungen Januar bis Juli 2025: Aufwärtstrend bei Einfamilienhäusern hält
an
In neu zu errichtenden Wohngebäuden wurden im Juli 2025 insgesamt 17 800
Wohnungen genehmigt. Das waren 33,2 % oder 4 400 Wohnungen mehr als im
Vorjahresmonat. Im Zeitraum Januar bis Juli 2025 wurden 8,2 % oder 8 100 mehr
Neubauwohnungen in Wohngebäuden genehmigt als im Vorjahreszeitraum. Dabei stieg
die Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser um 15,0 % (+3 300) auf 25
400. Bei den Zweifamilienhäusern sank die Zahl um 6,6 % (-500) auf 7 100
genehmigte Wohnungen. In Mehrfamilienhäusern, der zahlenmäßig stärksten
Gebäudeart, wurden von Januar bis Juli 2025 insgesamt 69 300 neue Wohnungen
genehmigt. Dies bedeutete einen Anstieg um 5,6 % (+3 700) neue Wohnungen.
Methodische Hinweise:
Die Angaben beruhen im Wesentlichen auf den im August in Statistischen Ämtern
der Länder vorliegenden Meldungen von unteren Bauaufsichtsbehörden. Über die
Behandlung, den Umfang und die Entwicklung von Nachmeldungen informiert der
Qualitätsbericht zur Statistik.
Weitere Informationen:
Detaillierte Ergebnisse und lange Zeitreihen zu den Baugenehmigungen sowie zum
Bauüberhang sind über die Tabellen 31111 und 31131 in der Datenbank
GENESIS-Online abrufbar.
Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
www.destatis.de/pressemitteilungen.
Weitere Auskünfte:
Bautätigkeit
Telefon: +49 611 75 2442
www.destatis.de/kontakt
