+30,0 % zum Vorjahresmonat

WIESBADEN (ots) - Baugenehmigungen im Neubau von Januar bis Juli 2025 zum

Vorjahreszeitraum:



+15,0 % bei Einfamilienhäusern



-6,6 % bei Zweifamilienhäusern



+5,6 % bei Mehrfamilienhäusern





Im Juli 2025 wurde in Deutschland der Bau von 22 100 Wohnungen genehmigt. Wie

das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 30,0 % oder 5 100

Baugenehmigungen mehr als im Juli 2024, als die Zahl genehmigter Wohnungen auf

den niedrigsten Wert für einen Juli seit dem Jahr 2009 gesunken war. Von Januar

bis Juli 2025 wurden 131 800 Wohnungen genehmigt. Das waren 6,6 % oder 8 200

Wohnungen mehr als im gleichen Zeitraum 2024. In diesen Ergebnissen sind sowohl

Baugenehmigungen für Wohnungen in neuen Wohn- und Nichtwohngebäuden als auch für

neue Wohnungen in bestehenden Gebäuden enthalten.



Neubauwohnungen Januar bis Juli 2025: Aufwärtstrend bei Einfamilienhäusern hält

an



In neu zu errichtenden Wohngebäuden wurden im Juli 2025 insgesamt 17 800

Wohnungen genehmigt. Das waren 33,2 % oder 4 400 Wohnungen mehr als im

Vorjahresmonat. Im Zeitraum Januar bis Juli 2025 wurden 8,2 % oder 8 100 mehr

Neubauwohnungen in Wohngebäuden genehmigt als im Vorjahreszeitraum. Dabei stieg

die Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser um 15,0 % (+3 300) auf 25

400. Bei den Zweifamilienhäusern sank die Zahl um 6,6 % (-500) auf 7 100

genehmigte Wohnungen. In Mehrfamilienhäusern, der zahlenmäßig stärksten

Gebäudeart, wurden von Januar bis Juli 2025 insgesamt 69 300 neue Wohnungen

genehmigt. Dies bedeutete einen Anstieg um 5,6 % (+3 700) neue Wohnungen.



