+2,1 % zum Vorjahresquartal / Gestiegene Personal-, Material und Energiekosten führen zu höheren Erzeugerpreisen für Dienstleistungen

WIESBADEN (ots) - Erzeugerpreise für Dienstleistungen, 2. Quartal 2025



+2,1 % zum Vorjahresquartal



+0,3 % zum Vorquartal



Die Erzeugerpreise für Dienstleistungen in Deutschland lagen im 2. Quartal 2025

um 2,1 % höher als im 2. Quartal 2024. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)

mitteilt, stiegen die Preise gegenüber dem 1. Quartal 2025 um 0,3 %. Ursächlich

für die Preisanstiege waren Kostensteigerungen für Personal, Material und

Energie in vielen Dienstleistungsbereichen.



Wirtschaftsabschnitt Verkehr und Lagerei: +1,6 % gegenüber dem Vorjahresquartal





Mit +1,6 % gegenüber dem Vorjahresquartal stiegen die Preise imWirtschaftsabschnitt Verkehr und Lagerei nur moderat. Die stärksten Anstiegegegenüber dem Vorjahreszeitraum verzeichneten hier mit +4,7 % die sonstigenPost-, Kurier- und Expressdienste infolge von Preiserhöhungen zu Jahresbeginn2025. Auch bei der Lagerung mit +2,8 % und im Straßengüterverkehr mit +2,4 % gabes deutliche Preissteigerungen gegenüber dem Vorjahresquartal. HöhereEnergiekosten infolge der zu Jahresbeginn erhöhten CO2-Abgabe sowieLaderaumengpässe und höhere Personalkosten waren hierfür die Ursachen.Die Preise für Güterbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt gingenhingegen deutlich um 7,2 % gegenüber dem 2. Quartal 2024 und 7,1 % gegenüber dem1. Quartal 2025 zurück. Hauptgrund dafür ist die weiter gesunkene Nachfrage nachTransportkapazitäten zwischen Deutschland und Asien, in deren Folge auch diePreise für die nachgelagerten Speditionsleistungen um 2,6 % gegenüber demVorjahresquartal zurückgingen.Wirtschaftsabschnitt Information und Kommunikation: +1,3 % gegenüber demVorjahresquartalIm Wirtschaftsabschnitt Information und Kommunikation gab es mit +1,3 %ebenfalls einen leichten Preisanstieg gegenüber dem 2. Quartal 2024. Maßgeblichhierfür waren Preissteigerungen für IT-Dienstleistungen zu Jahresbeginn alsReaktion auf gestiegene Gemeinkosten sowie höhere Löhne und Gehälter. Mit +2,5 %gegenüber dem 2. Quartal 2024 für Software und Softwarelizenzen beziehungsweise+1,9 % für IT-Beratung und Support gab es in diesen Bereichen die höchstenPreisanstiege zu verzeichnen.Mit +1,9 % gegenüber dem Vorjahresquartal stiegen auch die Kosten fürleitungsgebundene Telekommunikation relativ deutlich, für drahtloseTelekommunikation gab es hingegen mit +0,3 % nur einen leichten Anstieg.Wirtschaftsabschnitt Grundstücks- und Wohnungswesen: +2,1 % gegenüber demVorjahresquartalIm Wirtschaftsabschnitt Grundstücks- und Wohnungswesen stiegen die Preise um 2,1