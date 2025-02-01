Erzeugerpreise für Dienstleistungen im 2. Quartal 2025
+2,1 % zum Vorjahresquartal / Gestiegene Personal-, Material und Energiekosten führen zu höheren Erzeugerpreisen für Dienstleistungen
WIESBADEN (ots) - Erzeugerpreise für Dienstleistungen, 2. Quartal 2025
+2,1 % zum Vorjahresquartal
+0,3 % zum Vorquartal
Die Erzeugerpreise für Dienstleistungen in Deutschland lagen im 2. Quartal 2025
um 2,1 % höher als im 2. Quartal 2024. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)
mitteilt, stiegen die Preise gegenüber dem 1. Quartal 2025 um 0,3 %. Ursächlich
für die Preisanstiege waren Kostensteigerungen für Personal, Material und
Energie in vielen Dienstleistungsbereichen.
Wirtschaftsabschnitt Verkehr und Lagerei: +1,6 % gegenüber dem Vorjahresquartal
Wirtschaftsabschnitt Verkehr und Lagerei: +1,6 % gegenüber dem Vorjahresquartal
Mit +1,6 % gegenüber dem Vorjahresquartal stiegen die Preise im
Wirtschaftsabschnitt Verkehr und Lagerei nur moderat. Die stärksten Anstiege
gegenüber dem Vorjahreszeitraum verzeichneten hier mit +4,7 % die sonstigen
Post-, Kurier- und Expressdienste infolge von Preiserhöhungen zu Jahresbeginn
2025. Auch bei der Lagerung mit +2,8 % und im Straßengüterverkehr mit +2,4 % gab
es deutliche Preissteigerungen gegenüber dem Vorjahresquartal. Höhere
Energiekosten infolge der zu Jahresbeginn erhöhten CO2-Abgabe sowie
Laderaumengpässe und höhere Personalkosten waren hierfür die Ursachen.
Die Preise für Güterbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt gingen
hingegen deutlich um 7,2 % gegenüber dem 2. Quartal 2024 und 7,1 % gegenüber dem
1. Quartal 2025 zurück. Hauptgrund dafür ist die weiter gesunkene Nachfrage nach
Transportkapazitäten zwischen Deutschland und Asien, in deren Folge auch die
Preise für die nachgelagerten Speditionsleistungen um 2,6 % gegenüber dem
Vorjahresquartal zurückgingen.
Wirtschaftsabschnitt Information und Kommunikation: +1,3 % gegenüber dem
Vorjahresquartal
Im Wirtschaftsabschnitt Information und Kommunikation gab es mit +1,3 %
ebenfalls einen leichten Preisanstieg gegenüber dem 2. Quartal 2024. Maßgeblich
hierfür waren Preissteigerungen für IT-Dienstleistungen zu Jahresbeginn als
Reaktion auf gestiegene Gemeinkosten sowie höhere Löhne und Gehälter. Mit +2,5 %
gegenüber dem 2. Quartal 2024 für Software und Softwarelizenzen beziehungsweise
+1,9 % für IT-Beratung und Support gab es in diesen Bereichen die höchsten
Preisanstiege zu verzeichnen.
Mit +1,9 % gegenüber dem Vorjahresquartal stiegen auch die Kosten für
leitungsgebundene Telekommunikation relativ deutlich, für drahtlose
Telekommunikation gab es hingegen mit +0,3 % nur einen leichten Anstieg.
Wirtschaftsabschnitt Grundstücks- und Wohnungswesen: +2,1 % gegenüber dem
Vorjahresquartal
Im Wirtschaftsabschnitt Grundstücks- und Wohnungswesen stiegen die Preise um 2,1
Im Wirtschaftsabschnitt Grundstücks- und Wohnungswesen stiegen die Preise um 2,1
