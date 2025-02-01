    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Erzeugerpreise für Dienstleistungen im 2. Quartal 2025

    +2,1 % zum Vorjahresquartal / Gestiegene Personal-, Material und Energiekosten führen zu höheren Erzeugerpreisen für Dienstleistungen

    WIESBADEN (ots) - Erzeugerpreise für Dienstleistungen, 2. Quartal 2025

    +2,1 % zum Vorjahresquartal

    +0,3 % zum Vorquartal

    Die Erzeugerpreise für Dienstleistungen in Deutschland lagen im 2. Quartal 2025
    um 2,1 % höher als im 2. Quartal 2024. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)
    mitteilt, stiegen die Preise gegenüber dem 1. Quartal 2025 um 0,3 %. Ursächlich
    für die Preisanstiege waren Kostensteigerungen für Personal, Material und
    Energie in vielen Dienstleistungsbereichen.

    Wirtschaftsabschnitt Verkehr und Lagerei: +1,6 % gegenüber dem Vorjahresquartal

    Mit +1,6 % gegenüber dem Vorjahresquartal stiegen die Preise im
    Wirtschaftsabschnitt Verkehr und Lagerei nur moderat. Die stärksten Anstiege
    gegenüber dem Vorjahreszeitraum verzeichneten hier mit +4,7 % die sonstigen
    Post-, Kurier- und Expressdienste infolge von Preiserhöhungen zu Jahresbeginn
    2025. Auch bei der Lagerung mit +2,8 % und im Straßengüterverkehr mit +2,4 % gab
    es deutliche Preissteigerungen gegenüber dem Vorjahresquartal. Höhere
    Energiekosten infolge der zu Jahresbeginn erhöhten CO2-Abgabe sowie
    Laderaumengpässe und höhere Personalkosten waren hierfür die Ursachen.

    Die Preise für Güterbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt gingen
    hingegen deutlich um 7,2 % gegenüber dem 2. Quartal 2024 und 7,1 % gegenüber dem
    1. Quartal 2025 zurück. Hauptgrund dafür ist die weiter gesunkene Nachfrage nach
    Transportkapazitäten zwischen Deutschland und Asien, in deren Folge auch die
    Preise für die nachgelagerten Speditionsleistungen um 2,6 % gegenüber dem
    Vorjahresquartal zurückgingen.

    Wirtschaftsabschnitt Information und Kommunikation: +1,3 % gegenüber dem
    Vorjahresquartal

    Im Wirtschaftsabschnitt Information und Kommunikation gab es mit +1,3 %
    ebenfalls einen leichten Preisanstieg gegenüber dem 2. Quartal 2024. Maßgeblich
    hierfür waren Preissteigerungen für IT-Dienstleistungen zu Jahresbeginn als
    Reaktion auf gestiegene Gemeinkosten sowie höhere Löhne und Gehälter. Mit +2,5 %
    gegenüber dem 2. Quartal 2024 für Software und Softwarelizenzen beziehungsweise
    +1,9 % für IT-Beratung und Support gab es in diesen Bereichen die höchsten
    Preisanstiege zu verzeichnen.

    Mit +1,9 % gegenüber dem Vorjahresquartal stiegen auch die Kosten für
    leitungsgebundene Telekommunikation relativ deutlich, für drahtlose
    Telekommunikation gab es hingegen mit +0,3 % nur einen leichten Anstieg.

    Wirtschaftsabschnitt Grundstücks- und Wohnungswesen: +2,1 % gegenüber dem
    Vorjahresquartal

    Im Wirtschaftsabschnitt Grundstücks- und Wohnungswesen stiegen die Preise um 2,1
    Verfasst von news aktuell
