6,4 % mehr Umsatz im Handwerk im Jahr 2023

- Umsatz steigt um 0,5 Prozentpunkte stärker als Verbraucherpreise

- Zahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter sinkt im Vorjahresvergleich

leicht, Zahl geringfügig entlohnt Beschäftigter steigt

- Ausbaugewerbe und Kraftfahrzeuggewerbe mit Umsatz- und Beschäftigungsplus,

Bauhauptgewerbe mit Rückgängen



Die Handwerksunternehmen in Deutschland haben im Jahr 2023 einen Umsatz von 766

Milliarden Euro erwirtschaftet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) zum

Tag des Handwerks am 20. September 2025 mitteilt, stieg der Umsatz gegenüber dem

Vorjahr um 6,4 % und damit geringfügig stärker als die Verbraucherpreise (+5,9

%). Die Zahl der Handwerksunternehmen sank dagegen um 0,4 % auf rund 568 000.

Die Zahl der im Handwerk tätigen Personen blieb mit rund 5,4 Millionen fast

unverändert zum Vorjahr (-0,1 %), wobei einem leichten Rückgang der Zahl

sozialversicherungspflichtig Beschäftigter um 0,3 % auf 4,1 Millionen ein

Anstieg der Zahl geringfügig entlohnt Beschäftigter um 1,7 % auf 646 000

gegenübersteht.





Nach der Unternehmensgröße betrachtet wiesen große Handwerksunternehmen ab 50

Beschäftigten im Jahr 2023 mit +9,3 % einen deutlich stärkeren Umsatzanstieg auf

als kleinere Unternehmen mit +3,9 %. Die großen Unternehmen verzeichneten zudem

einen Beschäftigungszuwachs um 1,5 %, während die Beschäftigtenzahl in kleineren

Unternehmen um 1,1 % sank.



Handwerk erwirtschaftet 7,6 % des Umsatzes der Gesamtwirtschaft



Der Anteil des Handwerks am Umsatz der Gesamtwirtschaft lag im Jahr 2023 bei 7,6

%, das waren 0,2 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Insgesamt waren im Handwerk

12,8 % aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Deutschland tätig.

Der Anteil der Handwerksunternehmen an allen Unternehmen betrug 16,4 %.



Ausbaugewerbe die mit Abstand größte Gewerbegruppe im Handwerk



Besondere Bedeutung hat das Handwerk im Baugewerbe: Im Jahr 2023 waren knapp

zwei Drittel (66,2 %) aller Unternehmen in diesem Wirtschaftszweig

Handwerksunternehmen. Die weitaus größte Gewerbegruppe innerhalb des Baugewerbes

und des Handwerks insgesamt - sowohl bezogen auf die Zahl der Unternehmen als

auch die tätigen Personen sowie den Umsatz - ist das Ausbaugewerbe. Im Jahr 2023

erwirtschafteten die 218 000 Handwerksunternehmen dort mit 1,5 Millionen tätigen

Personen einen Umsatz von 220 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vorjahr sank die

Zahl der Unternehmen im Ausbaugewerbe um 1,4 %, während die Zahl der tätigen

Personen um 0,4 % stieg und der Umsatz um 8,2 % zunahm.



Unterschiedliche Beschäftigungs- und Umsatzentwicklung nach Gewerbegruppen



Die Zahl der tätigen Personen nahm im Jahr 2023 lediglich im

Kraftfahrzeuggewerbe (+0,8 %), im Ausbaugewerbe (+0,4 %) und in den Handwerken

für den gewerblichen Bedarf (+0,3 %) geringfügig zu. In den übrigen

Gewerbegruppen waren dagegen Beschäftigungsrückgänge zu verzeichnen, am

stärksten im Bauhauptgewerbe (-1,5 %).



Bei der Umsatzentwicklung unterschieden sich die Gewerbegruppen zum Teil

deutlich. Das größte Plus verzeichneten das Kraftfahrzeuggewerbe (+9,8 %),

gefolgt vom Ausbaugewerbe (+8,2 %) und dem Gesundheitsgewerbe (+7,2 %). Einen

Umsatzrückgang wies das Bauhauptgewerbe (-0,2 %) auf.



Methodische Hinweise:



Die Ergebnisse der Handwerkszählung werden durch Auswertung von bereits in der

Verwaltung vorliegenden Daten und Erhebungsergebnissen anderer

Strukturstatistiken aus dem Statistischen Unternehmensregister ermittelt, also

ohne zusätzliche statistische Meldepflichten der Unternehmen. Die

Handwerkszählung 2023 wurde auf Basis der Handwerksordnung 2021 erstellt.



Weitere Informationen:



Ausführliche Ergebnisse zur Struktur des Handwerks bieten die Tabellen zur

Handwerkszählung (53111) in der Datenbank GENESIS-Online und auf der Themenseite

"Handwerk" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes. Detaillierte

Ergebnisse für die Bundesländer veröffentlichen die Statistischen Ämter der

Länder.



Daten und Fakten rund um das Thema Fachkräfte bündelt das Statistische Bundesamt

auf einer eigenen Sonderseite (www.destatis.de/fachkraefte). Das Datenangebot

umfasst die Bereiche Demografie, Erwerbstätigkeit, Bildung und Zuwanderung. Es

reicht von Vorausberechnungen zur künftigen Zahl von Erwerbspersonen über

Analysen zum Arbeitskräfteangebot bis hin zu Daten zu Arbeitsmigration und

Ausbildungsmarkt.



Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen

und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter

www.destatis.de/pressemitteilungen.



Weitere Auskünfte:

Handwerk

Telefon: +49 611 75 4871

www.destatis.de/kontakt



