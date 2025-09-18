    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    6,4 % mehr Umsatz im Handwerk im Jahr 2023

    WIESBADEN (ots) -

    - Umsatz steigt um 0,5 Prozentpunkte stärker als Verbraucherpreise
    - Zahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter sinkt im Vorjahresvergleich
    leicht, Zahl geringfügig entlohnt Beschäftigter steigt
    - Ausbaugewerbe und Kraftfahrzeuggewerbe mit Umsatz- und Beschäftigungsplus,
    Bauhauptgewerbe mit Rückgängen

    Die Handwerksunternehmen in Deutschland haben im Jahr 2023 einen Umsatz von 766
    Milliarden Euro erwirtschaftet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) zum
    Tag des Handwerks am 20. September 2025 mitteilt, stieg der Umsatz gegenüber dem
    Vorjahr um 6,4 % und damit geringfügig stärker als die Verbraucherpreise (+5,9
    %). Die Zahl der Handwerksunternehmen sank dagegen um 0,4 % auf rund 568 000.
    Die Zahl der im Handwerk tätigen Personen blieb mit rund 5,4 Millionen fast
    unverändert zum Vorjahr (-0,1 %), wobei einem leichten Rückgang der Zahl
    sozialversicherungspflichtig Beschäftigter um 0,3 % auf 4,1 Millionen ein
    Anstieg der Zahl geringfügig entlohnt Beschäftigter um 1,7 % auf 646 000
    gegenübersteht.

    Nach der Unternehmensgröße betrachtet wiesen große Handwerksunternehmen ab 50
    Beschäftigten im Jahr 2023 mit +9,3 % einen deutlich stärkeren Umsatzanstieg auf
    als kleinere Unternehmen mit +3,9 %. Die großen Unternehmen verzeichneten zudem
    einen Beschäftigungszuwachs um 1,5 %, während die Beschäftigtenzahl in kleineren
    Unternehmen um 1,1 % sank.

    Handwerk erwirtschaftet 7,6 % des Umsatzes der Gesamtwirtschaft

    Der Anteil des Handwerks am Umsatz der Gesamtwirtschaft lag im Jahr 2023 bei 7,6
    %, das waren 0,2 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Insgesamt waren im Handwerk
    12,8 % aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Deutschland tätig.
    Der Anteil der Handwerksunternehmen an allen Unternehmen betrug 16,4 %.

    Ausbaugewerbe die mit Abstand größte Gewerbegruppe im Handwerk

    Besondere Bedeutung hat das Handwerk im Baugewerbe: Im Jahr 2023 waren knapp
    zwei Drittel (66,2 %) aller Unternehmen in diesem Wirtschaftszweig
    Handwerksunternehmen. Die weitaus größte Gewerbegruppe innerhalb des Baugewerbes
    und des Handwerks insgesamt - sowohl bezogen auf die Zahl der Unternehmen als
    auch die tätigen Personen sowie den Umsatz - ist das Ausbaugewerbe. Im Jahr 2023
    erwirtschafteten die 218 000 Handwerksunternehmen dort mit 1,5 Millionen tätigen
    Personen einen Umsatz von 220 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vorjahr sank die
    Zahl der Unternehmen im Ausbaugewerbe um 1,4 %, während die Zahl der tätigen
    Personen um 0,4 % stieg und der Umsatz um 8,2 % zunahm.

    Unterschiedliche Beschäftigungs- und Umsatzentwicklung nach Gewerbegruppen

    Die Zahl der tätigen Personen nahm im Jahr 2023 lediglich im
    Kraftfahrzeuggewerbe (+0,8 %), im Ausbaugewerbe (+0,4 %) und in den Handwerken
    für den gewerblichen Bedarf (+0,3 %) geringfügig zu. In den übrigen
    Gewerbegruppen waren dagegen Beschäftigungsrückgänge zu verzeichnen, am
    stärksten im Bauhauptgewerbe (-1,5 %).

    Bei der Umsatzentwicklung unterschieden sich die Gewerbegruppen zum Teil
    deutlich. Das größte Plus verzeichneten das Kraftfahrzeuggewerbe (+9,8 %),
    gefolgt vom Ausbaugewerbe (+8,2 %) und dem Gesundheitsgewerbe (+7,2 %). Einen
    Umsatzrückgang wies das Bauhauptgewerbe (-0,2 %) auf.

    Methodische Hinweise:

    Die Ergebnisse der Handwerkszählung werden durch Auswertung von bereits in der
    Verwaltung vorliegenden Daten und Erhebungsergebnissen anderer
    Strukturstatistiken aus dem Statistischen Unternehmensregister ermittelt, also
    ohne zusätzliche statistische Meldepflichten der Unternehmen. Die
    Handwerkszählung 2023 wurde auf Basis der Handwerksordnung 2021 erstellt.

    Weitere Informationen:

    Ausführliche Ergebnisse zur Struktur des Handwerks bieten die Tabellen zur
    Handwerkszählung (53111) in der Datenbank GENESIS-Online und auf der Themenseite
    "Handwerk" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes. Detaillierte
    Ergebnisse für die Bundesländer veröffentlichen die Statistischen Ämter der
    Länder.

    Daten und Fakten rund um das Thema Fachkräfte bündelt das Statistische Bundesamt
    auf einer eigenen Sonderseite (www.destatis.de/fachkraefte). Das Datenangebot
    umfasst die Bereiche Demografie, Erwerbstätigkeit, Bildung und Zuwanderung. Es
    reicht von Vorausberechnungen zur künftigen Zahl von Erwerbspersonen über
    Analysen zum Arbeitskräfteangebot bis hin zu Daten zu Arbeitsmigration und
    Ausbildungsmarkt.

    Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
    und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
    www.destatis.de/pressemitteilungen.

    +++ Daten und Fakten für den Alltag: Folgen Sie unserem neuen WhatsApp-Kanal.
    +++

    Weitere Auskünfte:
    Handwerk
    Telefon: +49 611 75 4871
    www.destatis.de/kontakt

    Pressekontakt:

    Statistisches Bundesamt
    Pressestelle
    www.destatis.de/kontakt
    Telefon: +49 611-75 34 44

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6119975
    OTS: Statistisches Bundesamt




