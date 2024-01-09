Zahl der Hochschulabschlüsse 2024 um 1,9 % gestiegen
- Insgesamt 511 600 Studierende und Promovierende im Prüfungsjahr 2024
- Prozentualer Anstieg im Vorjahresvergleich bei Promotionen und
Lehramtsabschlüssen am stärksten
Im Prüfungsjahr 2024 (Wintersemester 2023/2024 und Sommersemester 2024) haben
rund 511 600 Studierende und Promovierende einen Abschluss an einer deutschen
Hochschule erworben. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren
das 1,9 % mehr Hochschulabsolventinnen und -absolventen als im Prüfungsjahr 2023
(501 900). Prozentual am stärksten stiegen die Absolventenzahlen bei Promotionen
und zum Lehramt qualifizierenden Abschlüssen.
Fast jeder zweite Hochschulabschluss ist ein Bachelorabschluss
Fast jedes zweite Examen (48 % beziehungsweise 245 600) führte im Prüfungsjahr
2024 zu einem Bachelorabschluss (ohne Lehramt). Im Vergleich zum Vorjahr stieg
die Zahl der Bachelorabschlüsse leicht um 0,8 % (2023: 243 600). Gleichzeitig
erhöhte sich die Zahl der Masterabschlüsse (ohne Lehramt) um 1,9 % auf 149 300
(2023: 146 500). Ihr Anteil an allen Abschlüssen im Prüfungsjahr 2024 lag wie im
Vorjahr bei 29 %.
Deutlich mehr Lehramtsabschlüsse und Promotionen als im Vorjahr
Jeder zehnte Abschluss (10 % beziehungsweise 49 700) im Prüfungsjahr 2024
entfiel auf das Lehramt. Davon waren 19 100 Bachelorabschlüsse, die in der Regel
noch nicht zum Lehramt qualifizieren, 20 200 Masterabschlüsse und 10 400
Staatsexamensabschlüsse. Die Zahl der für das Lehramt qualifizierenden Master-
und Staatsexamensabschlüsse stieg in der Summe gegenüber dem Vorjahr um 5 % (von
29 000 auf 30 600).
28 200 oder 6 % aller Abschlüsse im Prüfungsjahr 2024 waren Promotionen (2023:
26 600). Damit erreichten 6 % mehr Menschen als im Vorjahr ihren Doktorgrad.
Zugleich stieg die Absolventenzahl in dieser Prüfungsgruppe prozentual am
stärksten.
Dazu kamen noch 31 000 herkömmliche universitäre und künstlerische Abschlüsse
(zum Beispiel Staatsexamen außerhalb des Lehramtes, Universitätsdiplom) sowie 7
800 herkömmliche Fachhochschulabschlüsse (zum Beispiel Fachhochschuldiplom).
4 von 10 Abschlüssen in Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
Nach Fächergruppen betrachtet wurden die meisten Abschlüsse, nämlich 41 %, im
Prüfungsjahr 2024 in der Fächergruppe Rechts-, Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften verzeichnet. Gut jeder vierte Abschluss (25 %) entfiel auf
die Fächergruppe Ingenieurwissenschaften. 11 % der Hochschulabschlüsse wurden in
der Fächergruppe Mathematik, Naturwissenschaften und 9 % in den
Geisteswissenschaften erworben. In der Fächergruppe
Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften wurden 7 % der Abschlüsse erzielt. Die
restlichen Abschlüsse entfielen auf die übrigen Fächergruppen Sport, Agrar-,
Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin sowie Kunst,
Kunstwissenschaft.
Weitere Informationen:
Detaillierte Ergebnisse zu den Hochschulabschlüssen sind in der Datenbank
GENESIS-Online (Tabelle 21321-0001 bis 21321-0007), im Statistischen Bericht
"Prüfungen an Hochschulen" sowie auf der Themenseite "Hochschulen" im
Internetangebot des Statistischen Bundesamtes verfügbar.
Einen Gesamtüberblick über die Bildungssituation in Deutschland von der Schule
über die Berufsbildung bis zur Hochschule bietet die Themenseite
"Bildungsindikatoren". Daten und Fakten rund um das Thema Fachkräfte bündelt das
Statistische Bundesamt auf einer eigenen Sonderseite
(www.destatis.de/fachkraefte). Das Datenangebot umfasst die Bereiche Demografie,
Erwerbstätigkeit, Bildung und Zuwanderung. Es reicht von Vorausberechnungen zur
künftigen Zahl von Erwerbspersonen über Analysen zum Arbeitskräfteangebot bis
hin zu Daten zu Arbeitsmigration und Ausbildungsmarkt - und wird sukzessive
erweitert.
Über sogenannte Quer- und Seiteneinstiege in das Lehramt von Personen ohne
anerkannte Lehramtsprüfung (Schuljahr 2023/2024) informiert die Pressemitteilung
Nr. N030 vom 4. Juni 2025. Aktuelle Ergebnisse zur Zahl der Promovierenden (Jahr
2024) bietet die Pressemitteilung Nr. 298 vom 14. August 2025.
Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
www.destatis.de/pressemitteilungen.
Weitere Auskünfte:
Hochschulstatistik
Telefon: +49 611 75 4140
www.destatis.de/kontakt
