    Ritterfest mit mittelalterlichem Markt auf Schloss Katzenberg - Kirchdorf am Inn

    Schloss Katzenberg, Kirchdorf am Inn, Innviertel (ots) - Zeitreise ins
    Mittelalter - Spannende Ritterkämpfe und Gaukler und mittelalterliche Livemusik
    im gesamten Schlosspark

    Vom 4.-5. Oktober verwandelt sich der Park des Schlosses Katzenberg in ein
    mittelalterliches, buntes Treiben. Ganztägiges Unterhaltungsprogramm,
    mittelalterliche kulinarische Erlebnisse, Live Musik und ein mittelalterlicher
    Markt dürfen nicht fehlen. Hautnah können Groß und Klein die spannenden
    Ritterkämpfe miterleben, sich an den Späßen der Gaukler erfreuen und zur
    mittelalterlichen Live Musik tanzen. Kulinarische Köstlichkeiten, findet man in
    der Gastromeile.

    Für unsere kleinen Besucher bieten wir außerdem einen Ritterparcour, wenn dieser
    geschafft ist, können sich die Kleinen zum Ritter schlagen lassen. Bei Bummeln
    durch den mittelalterlichen Markt können allerlei interessante Waren gefunden
    werden, welche aus dem Mittelalter nicht wegzudenken sind.

    Anfahrt: A-4982 Kirchdorf am Inn, Katzenberg 1

    Festzeiten:

    Samstag: 10.00 bis 19.00

    Sonntag: 11.00 bis 19:00

    Pressekontakt:

    Schloss Katzenberg Kultur und Veranstaltungs GmbH
    Johannes Steinbrener, MSc.
    Telefon: 06649905396
    E-Mail: mailto:veranstaltungen@schloss-katzenberg.at

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180214/6119977
    OTS: Schloss Katzenberg Kultur und Veranstaltungs GmbH




    Verfasst von news aktuell
