Ritterfest mit mittelalterlichem Markt auf Schloss Katzenberg - Kirchdorf am Inn
Schloss Katzenberg, Kirchdorf am Inn, Innviertel (ots) - Zeitreise ins
Mittelalter - Spannende Ritterkämpfe und Gaukler und mittelalterliche Livemusik
im gesamten Schlosspark
Vom 4.-5. Oktober verwandelt sich der Park des Schlosses Katzenberg in ein
mittelalterliches, buntes Treiben. Ganztägiges Unterhaltungsprogramm,
mittelalterliche kulinarische Erlebnisse, Live Musik und ein mittelalterlicher
Markt dürfen nicht fehlen. Hautnah können Groß und Klein die spannenden
Ritterkämpfe miterleben, sich an den Späßen der Gaukler erfreuen und zur
mittelalterlichen Live Musik tanzen. Kulinarische Köstlichkeiten, findet man in
der Gastromeile.
Für unsere kleinen Besucher bieten wir außerdem einen Ritterparcour, wenn dieser
geschafft ist, können sich die Kleinen zum Ritter schlagen lassen. Bei Bummeln
durch den mittelalterlichen Markt können allerlei interessante Waren gefunden
werden, welche aus dem Mittelalter nicht wegzudenken sind.
Anfahrt: A-4982 Kirchdorf am Inn, Katzenberg 1
Festzeiten:
Samstag: 10.00 bis 19.00
Sonntag: 11.00 bis 19:00
Pressekontakt:
Schloss Katzenberg Kultur und Veranstaltungs GmbH
Johannes Steinbrener, MSc.
Telefon: 06649905396
E-Mail: mailto:veranstaltungen@schloss-katzenberg.at
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180214/6119977
OTS: Schloss Katzenberg Kultur und Veranstaltungs GmbH
