Ritterfest mit mittelalterlichem Markt auf Schloss Katzenberg - Kirchdorf am Inn

Schloss Katzenberg, Kirchdorf am Inn, Innviertel (ots) - Zeitreise ins

Mittelalter - Spannende Ritterkämpfe und Gaukler und mittelalterliche Livemusik

im gesamten Schlosspark



Vom 4.-5. Oktober verwandelt sich der Park des Schlosses Katzenberg in ein

mittelalterliches, buntes Treiben. Ganztägiges Unterhaltungsprogramm,

mittelalterliche kulinarische Erlebnisse, Live Musik und ein mittelalterlicher

Markt dürfen nicht fehlen. Hautnah können Groß und Klein die spannenden

Ritterkämpfe miterleben, sich an den Späßen der Gaukler erfreuen und zur

mittelalterlichen Live Musik tanzen. Kulinarische Köstlichkeiten, findet man in

der Gastromeile.





Für unsere kleinen Besucher bieten wir außerdem einen Ritterparcour, wenn dieser

geschafft ist, können sich die Kleinen zum Ritter schlagen lassen. Bei Bummeln

durch den mittelalterlichen Markt können allerlei interessante Waren gefunden

werden, welche aus dem Mittelalter nicht wegzudenken sind.



Anfahrt: A-4982 Kirchdorf am Inn, Katzenberg 1



Festzeiten:



Samstag: 10.00 bis 19.00



Sonntag: 11.00 bis 19:00



