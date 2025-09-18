    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Sam Plett

    Mehr Freiheit und Verdienstchancen für Vermittler (FOTO)

    Hann. Münden (ots) - Strukturvertriebe schränken Vermittler oft stark ein -
    sowohl finanziell als auch in ihrer Entwicklung. Sam Plett bietet eine
    attraktive Alternative: umfassende Unterstützung beim Aufbau des eigenen
    Unternehmens als Makler und kontinuierliche Begleitung des anschließenden
    Berufsalltags - für unternehmerische Selbstverwirklichung und finanzielle
    Freiheit. Wie die Zusammenarbeit abläuft, von welchen Vorteilen seine Partner
    profitieren und welche Werte seiner Arbeit zugrunde liegen, erfahren Sie hier.

    Vermittler im Strukturvertrieb sehen sich häufig mit schwierigen
    Rahmenbedingungen konfrontiert. Als Handelsvertreter sind sie rechtlich an das
    Unternehmen gebunden und genießen damit auch keine echte unternehmerische
    Freiheit. Weder haben sie in der Regel Anspruch auf die selbst aufgebauten
    Kundenbestände, noch können sie ihre Produkte ausnahmslos frei wählen oder
    Einfluss auf den Karriereplan des Unternehmens, für welches sie tätig sind,
    nehmen. Hinzu kommen genehmigungspflichtige Nebentätigkeiten, lange
    Kündigungsfristen, vergleichsweise geringe Provisionen, häufige
    Kooperationsverbote mit anderen Unternehmen und teils erhebliche Eigenkosten -
    all das verstärkt die Abhängigkeit zusätzlich. "In Strukturvertrieben sind
    Vermittler regelrecht gefangen - sie haben nur bedingt die Chance, sich
    beruflich weiterzuentwickeln oder finanziell große Sprünge zu machen", meint Sam
    Plett.

    "Der Maklerstatus und die damit einhergehenden Möglichkeiten stellen daher eine
    attraktive Alternative dar: mehr unternehmerische Freiheit, meist höhere
    Verdienstchancen und der langfristige Aufbau eines eigenen Kundenstamms sowie
    eines echten Unternehmenswertes", fährt der Experte für Versicherungen und
    Finanzanlagen fort. Weil er die Herausforderungen eines beruflichen Neuanfangs
    aus eigener Erfahrung kennt, hat Sam Plett es sich zur Aufgabe gemacht, andere
    auf ihrem Weg ins Unternehmertum zu unterstützen - zum Beispiel mit
    Ausbildungen, professionellem Marketing, automatisierter Neukundengewinnung und
    umfassendem Support. "All das ist mir ein persönliches Anliegen! Warum? Weil ich
    mein eigenes Unternehmen für einen achtstelligen Betrag verkaufen konnte - das
    wünsche ich anderen auch", betont Sam Plett. Möglich sei das allerdings nur mit
    einem eigenen Unternehmen. Als Immobilien-, Versicherungs- und Finanzexperte
    verfügt er sowohl über die hierfür notwendige Expertise als auch über ein
    umfangreiches Netzwerk.

    Raus aus dem Strukturvertrieb - rein in die Selbstverwirklichung: Sam Plett
    begleitet den Weg in die unternehmerische Freiheit

    Wer den Zwängen des Strukturvertriebs den Rücken kehren und den Schritt in die
