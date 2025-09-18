Mehr Freiheit und Verdienstchancen für Vermittler (FOTO)

Hann. Münden (ots) - Strukturvertriebe schränken Vermittler oft stark ein -sowohl finanziell als auch in ihrer Entwicklung. Sam Plett bietet eineattraktive Alternative: umfassende Unterstützung beim Aufbau des eigenenUnternehmens als Makler und kontinuierliche Begleitung des anschließendenBerufsalltags - für unternehmerische Selbstverwirklichung und finanzielleFreiheit. Wie die Zusammenarbeit abläuft, von welchen Vorteilen seine Partnerprofitieren und welche Werte seiner Arbeit zugrunde liegen, erfahren Sie hier.Vermittler im Strukturvertrieb sehen sich häufig mit schwierigenRahmenbedingungen konfrontiert. Als Handelsvertreter sind sie rechtlich an dasUnternehmen gebunden und genießen damit auch keine echte unternehmerischeFreiheit. Weder haben sie in der Regel Anspruch auf die selbst aufgebautenKundenbestände, noch können sie ihre Produkte ausnahmslos frei wählen oderEinfluss auf den Karriereplan des Unternehmens, für welches sie tätig sind,nehmen. Hinzu kommen genehmigungspflichtige Nebentätigkeiten, langeKündigungsfristen, vergleichsweise geringe Provisionen, häufigeKooperationsverbote mit anderen Unternehmen und teils erhebliche Eigenkosten -all das verstärkt die Abhängigkeit zusätzlich. "In Strukturvertrieben sindVermittler regelrecht gefangen - sie haben nur bedingt die Chance, sichberuflich weiterzuentwickeln oder finanziell große Sprünge zu machen", meint SamPlett."Der Maklerstatus und die damit einhergehenden Möglichkeiten stellen daher eineattraktive Alternative dar: mehr unternehmerische Freiheit, meist höhereVerdienstchancen und der langfristige Aufbau eines eigenen Kundenstamms sowieeines echten Unternehmenswertes", fährt der Experte für Versicherungen undFinanzanlagen fort. Weil er die Herausforderungen eines beruflichen Neuanfangsaus eigener Erfahrung kennt, hat Sam Plett es sich zur Aufgabe gemacht, andereauf ihrem Weg ins Unternehmertum zu unterstützen - zum Beispiel mitAusbildungen, professionellem Marketing, automatisierter Neukundengewinnung undumfassendem Support. "All das ist mir ein persönliches Anliegen! Warum? Weil ichmein eigenes Unternehmen für einen achtstelligen Betrag verkaufen konnte - daswünsche ich anderen auch", betont Sam Plett. Möglich sei das allerdings nur miteinem eigenen Unternehmen. Als Immobilien-, Versicherungs- und Finanzexperteverfügt er sowohl über die hierfür notwendige Expertise als auch über einumfangreiches Netzwerk.Raus aus dem Strukturvertrieb - rein in die Selbstverwirklichung: Sam Plettbegleitet den Weg in die unternehmerische FreiheitWer den Zwängen des Strukturvertriebs den Rücken kehren und den Schritt in die