Mehr Freiheit und Verdienstchancen für Vermittler (FOTO)
Hann. Münden (ots) - Strukturvertriebe schränken Vermittler oft stark ein -
sowohl finanziell als auch in ihrer Entwicklung. Sam Plett bietet eine
attraktive Alternative: umfassende Unterstützung beim Aufbau des eigenen
Unternehmens als Makler und kontinuierliche Begleitung des anschließenden
Berufsalltags - für unternehmerische Selbstverwirklichung und finanzielle
Freiheit. Wie die Zusammenarbeit abläuft, von welchen Vorteilen seine Partner
profitieren und welche Werte seiner Arbeit zugrunde liegen, erfahren Sie hier.
Vermittler im Strukturvertrieb sehen sich häufig mit schwierigen
Rahmenbedingungen konfrontiert. Als Handelsvertreter sind sie rechtlich an das
Unternehmen gebunden und genießen damit auch keine echte unternehmerische
Freiheit. Weder haben sie in der Regel Anspruch auf die selbst aufgebauten
Kundenbestände, noch können sie ihre Produkte ausnahmslos frei wählen oder
Einfluss auf den Karriereplan des Unternehmens, für welches sie tätig sind,
nehmen. Hinzu kommen genehmigungspflichtige Nebentätigkeiten, lange
Kündigungsfristen, vergleichsweise geringe Provisionen, häufige
Kooperationsverbote mit anderen Unternehmen und teils erhebliche Eigenkosten -
all das verstärkt die Abhängigkeit zusätzlich. "In Strukturvertrieben sind
Vermittler regelrecht gefangen - sie haben nur bedingt die Chance, sich
beruflich weiterzuentwickeln oder finanziell große Sprünge zu machen", meint Sam
Plett.
"Der Maklerstatus und die damit einhergehenden Möglichkeiten stellen daher eine
attraktive Alternative dar: mehr unternehmerische Freiheit, meist höhere
Verdienstchancen und der langfristige Aufbau eines eigenen Kundenstamms sowie
eines echten Unternehmenswertes", fährt der Experte für Versicherungen und
Finanzanlagen fort. Weil er die Herausforderungen eines beruflichen Neuanfangs
aus eigener Erfahrung kennt, hat Sam Plett es sich zur Aufgabe gemacht, andere
auf ihrem Weg ins Unternehmertum zu unterstützen - zum Beispiel mit
Ausbildungen, professionellem Marketing, automatisierter Neukundengewinnung und
umfassendem Support. "All das ist mir ein persönliches Anliegen! Warum? Weil ich
mein eigenes Unternehmen für einen achtstelligen Betrag verkaufen konnte - das
wünsche ich anderen auch", betont Sam Plett. Möglich sei das allerdings nur mit
einem eigenen Unternehmen. Als Immobilien-, Versicherungs- und Finanzexperte
verfügt er sowohl über die hierfür notwendige Expertise als auch über ein
umfangreiches Netzwerk.
Raus aus dem Strukturvertrieb - rein in die Selbstverwirklichung: Sam Plett
begleitet den Weg in die unternehmerische Freiheit
Wer den Zwängen des Strukturvertriebs den Rücken kehren und den Schritt in die
