Wolftank-Adisa: Stabilität & Auftragsboom als positives Zeichen
Die Wolftank Group AG zeigt sich im ersten Halbjahr 2025 stabil, trotz Herausforderungen. Restrukturierungen und strategische Maßnahmen sollen Effizienz und Wachstum sichern.
Foto: peopleimages - stock.adobe.com
- Wolftank Group AG erzielte im ersten Halbjahr 2025 einen stabilen Umsatz von EUR 60,8 Mio., vergleichbar mit dem Vorjahr (EUR 62 Mio.)
- Das bereinigte EBITDA betrug EUR -0,1 Mio., ein Rückgang im Vergleich zu EUR 4,8 Mio. im Vorjahr, und das Konzernergebnis vor Steuern lag bei EUR -6,1 Mio.
- Der Auftragsbestand belief sich Ende Juni 2025 auf EUR 146,3 Mio., was auf eine Stabilisierung der Geschäftslage im zweiten Halbjahr hindeutet
- Restrukturierungsmaßnahmen und ein strategischer Review-Prozess wurden eingeleitet, um Effizienz und Profitabilität zu steigern, mit einer erwarteten Rückkehr zu Wachstum im Geschäftsjahr 2026
- Für das Gesamtjahr 2025 wird ein Umsatz zwischen EUR 121 Mio. und EUR 123 Mio. sowie ein bereinigtes EBITDA von EUR 1,5 Mio. bis EUR 3,0 Mio. prognostiziert
- Die Liquidität der Wolftank Group stieg auf EUR 11,8 Mio. und die Nettoverschuldung blieb stabil bei EUR 24,1 Mio.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Wolftank-Adisa Holding ist am 18.09.2025.
Der Kurs von Wolftank-Adisa Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,6500EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
0,00 %
-1,48 %
-14,74 %
-4,32 %
-29,63 %
-59,33 %
-76,25 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte