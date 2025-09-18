Anleger zurück im Quantenrausch: D-Wave-Aktie explodiert nach Japan-Show

Für Rückenwind sorgte zusätzlich D-Waves erste Konferenz in Japan. In Tokio stellte das Unternehmen neue Anwendungen seiner Technologie vor. Die Buchungen in der Region sind innerhalb eines Jahres um 83 Prozent gestiegen. Partner wie Japan Tobacco zeigten, wie Quantenrechner die Arzneimittelforschung beschleunigen können. Der Mobilfunkanbieter NTT DOCOMO präsentierte, dass sich mit der Technik die Netzlast in Stoßzeiten um 15 Prozent senken lässt.

Die Aktie von D-Wave Quantum ist am Mittwoch um über 18 Prozent gestiegen und auf ein neues Rekordhoch geklettert. Anleger setzen verstärkt auf steigende Kurse, was sich im ungewöhnlich hohen Handel mit Kaufoptionen zeigt. Das Put/Call-Verhältnis fiel dabei auf einen sehr niedrigen Wert – ein klares Signal für bullishe Stimmung. Am Donnerstag sind die Vorzeichen ebenfalls grün.

Auch Banken interessieren sich zunehmend für die Möglichkeiten. Institute wie die Deutsche Bank, JPMorgan und Goldman Sachs testen, wie sich mit D-Waves Systemen etwa Anlageportfolios besser steuern oder Risiken schneller einschätzen lassen. "Quantum Annealing kann größere Lösungsräume erkunden als herkömmliche Algorithmen", sagte Murray Thom, Vizepräsident bei D-Wave, auf einer Finanzkonferenz in Dublin.

Das Unternehmen arbeitet parallel am Ausbau seiner Produktpalette. Neu vorgestellt wurde ein leistungsstärkerer Quantencomputer sowie Software, die Entwicklern den Einstieg erleichtert. Zudem holte D-Wave mit Stan Black einen erfahrenen Manager als Sicherheitschef ins Haus.

Bereits im zweiten Quartal 2025 hatte D-Wave ein Umsatzwachstum von 42 Prozent auf 3,1 Millionen US-Dollar gemeldet. Trotz eines hohen Nettoverlusts, der größtenteils auf buchhalterische Effekte zurückzuführen war, verfügt das Unternehmen nach einer Kapitalerhöhung über eine Rekordkasse von 819 Millionen US-Dollar.

Mit prall gefüllter Kriegskasse, wachsendem Interesse in Asien und ersten konkreten Anwendungen gewinnt D-Wave deutlich an Profil. Noch ist der Weg zur Profitabilität weit, doch Anleger wetten schon jetzt auf weiteres Wachstum.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die D-Wave Quantum Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,94 % und einem Kurs von 19,79EUR auf Tradegate (18. September 2025, 12:00 Uhr) gehandelt.



