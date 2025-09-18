    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWolters Kluwer AktievorwärtsNachrichten zu Wolters Kluwer

    Starke Performance Wolters Kluwer Aktie legt zu - 18.09.2025

    Am 18.09.2025 ist die Wolters Kluwer Aktie, bisher, um +3,93 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Wolters Kluwer Aktie.

    Wolters Kluwer ist ein führender Anbieter von Fachinformationen und Softwarelösungen, insbesondere in den Bereichen Recht, Steuern und Gesundheitswesen. Mit einer starken Marktstellung in Europa und Nordamerika konkurriert es mit Unternehmen wie Thomson Reuters und RELX Group. Die Integration von KI in ihre Produkte bietet ein bedeutendes Alleinstellungsmerkmal.

    Wolters Kluwer Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 18.09.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Wolters Kluwer Aktie. Mit einer Performance von +3,93 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Wolters Kluwer in den letzten drei Monaten Verluste von -21,22 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Wolters Kluwer Aktie damit um +7,23 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,36 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Wolters Kluwer auf -30,31 %.

    Wolters Kluwer Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,23 %
    1 Monat -1,36 %
    3 Monate -21,22 %
    1 Jahr -28,77 %

    Informationen zur Wolters Kluwer Aktie

    Es gibt 239 Mio. Wolters Kluwer Aktien. Damit ist das Unternehmen 27,45 Mrd. wert.

    PRESS RELEASE                                         Share Buyback Transaction Details September 11 – September 17, 2025 Alphen aan den Rijn – September 18, 2025 - Wolters Kluwer (Euronext: WKL), a global leader in professional information …

    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    Wolters Kluwer Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Wolters Kluwer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wolters Kluwer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Wolters Kluwer

    +4,48 %
    +10,00 %
    +1,18 %
    -19,20 %
    -26,94 %
    +15,87 %
    +58,29 %
    +307,80 %
    +348,83 %
    ISIN:NL0000395903WKN:A0J2R1





