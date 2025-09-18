    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKontron AktievorwärtsNachrichten zu Kontron

    Kontron - Aktie steigt rasant - 18.09.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Kontron Aktie bisher um +4,18 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Kontron Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Kontron ist ein globaler Anbieter von IoT- und Embedded-Computing-Lösungen, spezialisiert auf Industrieautomation, Transport, Kommunikation und Medizintechnik. Das Unternehmen konkurriert mit Advantech, Siemens und Eurotech und zeichnet sich durch maßgeschneiderte Lösungen und starke Innovationskraft aus.

    Kontron Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 18.09.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Kontron Aktie. Mit einer Performance von +4,18 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Kontron einen Gewinn von +11,82 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +6,77 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,33 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +34,83 % gewonnen.

    Kontron Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,77 %
    1 Monat +4,33 %
    3 Monate +11,82 %
    1 Jahr +64,57 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Kontron Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Kontron Aktie, die aktuell bei etwa 26,38 Euro liegt. Analysten der Erste Bank haben das Kursziel auf 30,90 Euro angehoben, was auf eine Unterbewertung hinweist. Nutzer sehen den aktuellen Kurs aufgrund eines niedrigen KGV als zu niedrig an und erwarten eine Verdopplung. Technische Analysen zeigen ein Kaufsignal, während der positive Cashflow und die hohe Design-Win-Pipeline auf starkes zukünftiges Wachstum hindeuten.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Kontron eingestellt.

    Informationen zur Kontron Aktie

    Es gibt 64 Mio. Kontron Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,74 Mrd. wert.

    Kontron Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Kontron Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kontron Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Kontron

    +4,33 %
    +6,77 %
    +4,33 %
    +11,82 %
    +64,57 %
    +75,71 %
    +14,73 %
    +483,52 %
    +119,75 %
    ISIN:AT0000A0E9W5WKN:A0X9EJ



