ThyssenKrupp Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 18.09.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die ThyssenKrupp Aktie. Mit einer Performance von +4,64 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

ThyssenKrupp ist ein diversifiziertes deutsches Industrieunternehmen, das Stahl, Automobilkomponenten, Aufzüge, Anlagenbau und Marinesysteme anbietet. Es ist führend in der Stahl- und Aufzugsindustrie. Wichtige Konkurrenten sind ArcelorMittal, Siemens und Kone. Technologische Innovationen und eine breite Produktpalette sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von ThyssenKrupp über einen Zuwachs von +30,08 % freuen.

Allein seit letzter Woche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um +11,01 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +38,03 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +192,13 % gewonnen.

ThyssenKrupp Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +11,01 % 1 Monat +38,03 % 3 Monate +30,08 % 1 Jahr +279,79 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ThyssenKrupp Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der ThyssenKrupp Aktie, insbesondere um die 12 Euro-Marke, deren Überwindung das Chartbild verbessern könnte. Zudem wird das Interesse des indischen Unternehmens Jindal Steel an einer Übernahme der Stahlsparte thematisiert, was als potenzielles positives Signal für die Zukunft der Stahlproduktion in Europa interpretiert wird. Die Marktreaktionen sind gemischt, was die Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung der Aktie widerspiegelt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,33 Mrd. wert.

ThyssenKrupp Aktie jetzt kaufen?

Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.