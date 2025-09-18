TeamViewer Aktie steigt - 18.09.2025

Mit einer Performance von +2,22 % konnte die TeamViewer Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die TeamViewer Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -15,95 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TeamViewer Aktie damit um -5,79 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,37 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei TeamViewer auf -11,90 %.

TeamViewer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,79 % 1 Monat -8,37 % 3 Monate -15,95 % 1 Jahr -28,35 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der TeamViewer Aktie, die bei etwa 8,3 Euro als Tiefpunkt angesehen wird. Nutzer äußern Bedenken über die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens gegenüber internationalen KI-Firmen und diskutieren die Risiken beim Handel mit Knock-Out-Zertifikaten. Es herrscht Unsicherheit über den richtigen Zeitpunkt für Käufe und die zukünftige Relevanz von TeamViewer.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TeamViewer eingestellt.

Informationen zur TeamViewer Aktie

Es gibt 174 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,48 Mrd. wert.

TeamViewer Aktie jetzt kaufen?

Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.