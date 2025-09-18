Fed senkt Zinsen, Gold fällt, Dollar steigt - was stimmt da nicht?

Die Fed hat die Zinsen gesenkt - aber Gold fällt nach anfänglicher Euphorie, während der Dollar zulegen kann, die Renditen steigen und die Aktienmärkte nach volatilem Handel ebenfalls steigen. Was ist da los? Normalerweise fallen Aktienmärkte eher wenn die Renditen und der Dollar steigen - wer also hat Recht? Die gestrige Fed-Sitzung zeigt jedenfalls ein echtes Chaos in der US-Notenbank, das unter dem Deckmantel einer einheitlichen Abstimmung (außer Miran) kaschiert wurde. Powell versuchte den Spagat zwischen schwachem Arbeitsmarkt und steigender Inflation und verstrickte sich dabei in Widersprüche: man habe die Zinsen gesenkt als eine Art "Versicherung", bleibe aber gleichzeitig "Daten-abhängig". Das passt nicht zusammen. Eines aber scheint klar: Powell und die Fed haben klar gemacht, dass Trump die US-Wirtschaft in eine Stagflation gebracht hat..

