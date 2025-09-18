Viromed Medical: ISO-13485-Zertifizierung öffnet Tür für ViroCAP 2025!
Viromed Medical AG hat die ISO-13485-Zertifizierung erhalten und plant, mit ViroCAP die Kaltplasmatechnologie in der Medizin voranzutreiben.
Foto: adobe.stock.com
- Viromed Medical AG hat die ISO-13485-Zertifizierung erhalten und ist nun offiziell ein Medizinprodukthersteller.
- Die Markteinführung des mobilen Medizingeräts ViroCAP ist für Oktober 2025 geplant.
- ViroCAP wird zur Behandlung von Hauterkrankungen eingesetzt und ist das leichteste mobile Medizinprodukt zur Anwendung von kaltem Plasma.
- Die Zertifizierung ermöglicht Viromed, Produkte der Risikoklasse I selbstständig zu zertifizieren, was die Flexibilität und Geschwindigkeit im Markteintritt erhöht.
- Die ViroCAP-Produktpalette umfasst Produkte für Dermatologie, Wundbehandlung und den Veterinärbereich.
- Viromed Medical AG plant, den Einsatz von Kaltplasmatechnologie in der Medizin weiter voranzutreiben und Wachstumschancen zu realisieren.
Der Kurs von Viromed Medical lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,7300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +6,57 % im
Plus.
+5,14 %
+10,18 %
+5,14 %
-11,96 %
+268,00 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
