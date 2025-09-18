Friedrich Vorwerk Group Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 18.09.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Friedrich Vorwerk Group Aktie. Sie steigt um +9,06 % auf 77,65€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Friedrich Vorwerk Group ist ein führender Anbieter von Infrastrukturlösungen für Energieversorgungsunternehmen, spezialisiert auf Gas-, Strom- und Wasserstoffinfrastruktur. Das Unternehmen ist in Deutschland marktführend und expandiert in Europa. Hauptkonkurrenten sind Bilfinger und Herrenknecht. Vorwerks Alleinstellungsmerkmal liegt in innovativen Technologien und der Integration von Wasserstofflösungen.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Friedrich Vorwerk Group einen Gewinn von +26,84 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Friedrich Vorwerk Group Aktie damit um +3,43 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,48 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +167,04 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,52 % geändert.

Friedrich Vorwerk Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,43 % 1 Monat -8,48 % 3 Monate +26,84 % 1 Jahr +220,27 %

Informationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie

Es gibt 20 Mio. Friedrich Vorwerk Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,51 Mrd.EUR wert.

Friedrich Vorwerk Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Friedrich Vorwerk Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Friedrich Vorwerk Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.