    Norwegens Notenbank senkt Leitzins auf 4,0 Prozent

    Für Sie zusammengefasst
    • Norwegische Notenbank senkt Leitzins auf 4,0%.
    • Inflation in Norwegen bleibt mit 3,5% hoch.
    • Konjunkturaussichten unsicher, weitere Senkungen möglich.

    OSLO (dpa-AFX) - Die Notenbank von Norwegen hat den Leitzins zum zweiten Mal in diesem Jahr gesenkt. Der Leitzins werde um 0,25 Prozentpunkte auf 4,0 Prozent reduziert, teilte die Zentralbank am Donnerstag in Oslo mit. Analysten hatten diese Entscheidung im Schnitt erwartet. Zuletzt hatte die Notenbank den Leitzins im Juni um 0,25 Punkte gesenkt. Die Währungshüter begründeten den aktuellen Zinsschritt mit einer unsicheren Wirtschaftslage.

    Im Vergleich zu anderen großen Notenbanken haben die Norweger den Leitzins nach dem Ende der großen Inflationswelle kaum gesenkt. Seit etwa zwei Jahren lag er nicht mehr unter der Marke von vier Prozent. Hintergrund ist die Inflation, die in Norwegen im Vergleich zu anderen Industriestaaten weiterhin hoch ist.

    Die Notenbank hob hervor, dass die Teuerung weiter über dem angestrebten Ziel von zwei Prozent liege. Zuletzt war die Inflationsrate in Norwegen im August gestiegen, auf 3,5 Prozent. Die Teuerung ist damit deutlich stärker als in der Eurozone mit einer Inflationsrate von nur 2,0 Prozent. Der geldpolitische Ausschuss vertrete die Auffassung, dass eine restriktive Geldpolitik "weiterhin erforderlich ist".

    Allerdings sind die Konjunkturaussichten "ungewiss", heißt es weiter in der Stellungnahme der Notenbank. Sollte sich die Konjunktur im Großen und Ganzen wie derzeit prognostiziert entwickeln, dürfte der Leitzins im Laufe des kommenden Jahres weiter gesenkt werden.

    Die norwegische Krone reagierte im Handel mit dem US-Dollar kaum auf die Zinsentscheidung./jkr/jsl/men






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    dpa-AFX
