Norwegens Notenbank senkt Leitzins auf 4,0 Prozent

OSLO (dpa-AFX) - Die Notenbank von Norwegen hat den Leitzins zum zweiten Mal in diesem Jahr gesenkt. Der Leitzins werde um 0,25 Prozentpunkte auf 4,0 Prozent reduziert, teilte die Zentralbank am Donnerstag in Oslo mit. Analysten hatten diese Entscheidung im Schnitt erwartet. Zuletzt hatte die Notenbank den Leitzins im Juni um 0,25 Punkte gesenkt. Die Währungshüter begründeten den aktuellen Zinsschritt mit einer unsicheren Wirtschaftslage.

Im Vergleich zu anderen großen Notenbanken haben die Norweger den Leitzins nach dem Ende der großen Inflationswelle kaum gesenkt. Seit etwa zwei Jahren lag er nicht mehr unter der Marke von vier Prozent. Hintergrund ist die Inflation, die in Norwegen im Vergleich zu anderen Industriestaaten weiterhin hoch ist.