Unternehmen investieren verstärkt in Umweltmaßnahmen - doch konkrete Klimaanpassung bleibt ausbaufähig (FOTO)

Berlin (ots) -



- 87 Prozent der Unternehmen in Deutschland planen, ihre Investitionen in

ökologische Nachhaltigkeit in den nächsten 12 bis 18 Monaten zu erhöhen.

- In puncto Einhaltung von Zeitplänen zur Erreichung von Net-Zero ist

Deutschland weltweit führend.

- Konkrete Maßnahmen bei Infrastruktur, Produktanpassung und Verlagerung der

Produktion bleiben vielfach aus.



Die vierte Ausgabe des Reports " A world in balance 2025: Unlocking resilience

and long-term value through environmental action

(https://www.capgemini.com/insights/research-library/sustainability-trends-2025)

" des Capgemini (https://www.capgemini.com/de-de) Research Institute zeigt:

Unternehmen halten trotz globaler Unsicherheiten an ihren Nachhaltigkeitszielen

fest. Drei Viertel der befragten Führungskräfte weltweit sehen ökologische

Nachhaltigkeit als zentrale Zukunftsstrategie, um langfristige

Wettbewerbsfähigkeit, Innovation und Resilienz zu sichern. Gleichzeitig

offenbart die Studie eine Diskrepanz zwischen wahrgenommener Vorbereitung und

tatsächlichen Aktivitäten.









Mehr als vier von fünf Unternehmen planen, ihre Investitionen in ökologische

Nachhaltigkeit zu erhöhen - ein Anstieg um acht Prozentpunkte im Vergleich zum

Vorjahr. In Deutschland liegt dieser Wert sogar bei 87 Prozent (2024: 67

Prozent). Haupttreiber sind regulatorische Anforderungen, gefolgt von

geschäftlichem Mehrwert wie Profitabilität, Kosteneinsparungen und

Effizienzsteigerung. Ein weiteres starkes Signal für langfristiges Engagement:

92 Prozent der Unternehmen weltweit haben ihre Net-Zero-Zeitpläne beibehalten -

in Deutschland sind es sogar 98 Prozent. Zugleich stehen zwei Drittel der

Führungskräfte unter wachsendem Druck, glaubwürdige und wissenschaftlich

fundierte Fortschritte nachzuweisen. Nur 21 Prozent der befragten Unternehmen

verfügen über detaillierte Transformationspläne mit Zwischenzielen und klaren

Investitionsplänen. Intern bremsen Budgetgrenzen, unzureichende Daten- und

Messsysteme sowie operative Silos den Fortschritt. Extern sehen knapp zwei

Drittel der Führungskräfte geopolitische Entwicklungen als Hemmnis für

Nachhaltigkeitsinvestitionen - ein stabiler Wert im Vergleich zum Vorjahr.



Anpassung an Klimarisiken bleibt begrenzt



In einer Welt, die zunehmend von Klimakatastrophen geprägt ist, spüren

Unternehmen die Auswirkungen: Über 70 Prozent der Führungskräfte berichten von

Störungen in Lieferketten, Produktionsausfällen und Rohstoffknappheit. Zwei

Drittel erwarten zudem Herausforderungen bei Versicherungen und finanziellen Seite 1 von 3 Seite 2 ►





Nachhaltigkeit bleibt strategisch - Investitionen steigenMehr als vier von fünf Unternehmen planen, ihre Investitionen in ökologischeNachhaltigkeit zu erhöhen - ein Anstieg um acht Prozentpunkte im Vergleich zumVorjahr. In Deutschland liegt dieser Wert sogar bei 87 Prozent (2024: 67Prozent). Haupttreiber sind regulatorische Anforderungen, gefolgt vongeschäftlichem Mehrwert wie Profitabilität, Kosteneinsparungen undEffizienzsteigerung. Ein weiteres starkes Signal für langfristiges Engagement:92 Prozent der Unternehmen weltweit haben ihre Net-Zero-Zeitpläne beibehalten -in Deutschland sind es sogar 98 Prozent. Zugleich stehen zwei Drittel derFührungskräfte unter wachsendem Druck, glaubwürdige und wissenschaftlichfundierte Fortschritte nachzuweisen. Nur 21 Prozent der befragten Unternehmenverfügen über detaillierte Transformationspläne mit Zwischenzielen und klarenInvestitionsplänen. Intern bremsen Budgetgrenzen, unzureichende Daten- undMesssysteme sowie operative Silos den Fortschritt. Extern sehen knapp zweiDrittel der Führungskräfte geopolitische Entwicklungen als Hemmnis fürNachhaltigkeitsinvestitionen - ein stabiler Wert im Vergleich zum Vorjahr.Anpassung an Klimarisiken bleibt begrenztIn einer Welt, die zunehmend von Klimakatastrophen geprägt ist, spürenUnternehmen die Auswirkungen: Über 70 Prozent der Führungskräfte berichten vonStörungen in Lieferketten, Produktionsausfällen und Rohstoffknappheit. ZweiDrittel erwarten zudem Herausforderungen bei Versicherungen und finanziellen