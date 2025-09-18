Nachhaltigkeit als Zukunftsstrategie
Unternehmen investieren verstärkt in Umweltmaßnahmen - doch konkrete Klimaanpassung bleibt ausbaufähig (FOTO)
Berlin (ots) -
- 87 Prozent der Unternehmen in Deutschland planen, ihre Investitionen in
ökologische Nachhaltigkeit in den nächsten 12 bis 18 Monaten zu erhöhen.
- In puncto Einhaltung von Zeitplänen zur Erreichung von Net-Zero ist
Deutschland weltweit führend.
- Konkrete Maßnahmen bei Infrastruktur, Produktanpassung und Verlagerung der
Produktion bleiben vielfach aus.
Die vierte Ausgabe des Reports " A world in balance 2025: Unlocking resilience
and long-term value through environmental action
(https://www.capgemini.com/insights/research-library/sustainability-trends-2025)
" des Capgemini (https://www.capgemini.com/de-de) Research Institute zeigt:
Unternehmen halten trotz globaler Unsicherheiten an ihren Nachhaltigkeitszielen
fest. Drei Viertel der befragten Führungskräfte weltweit sehen ökologische
Nachhaltigkeit als zentrale Zukunftsstrategie, um langfristige
Wettbewerbsfähigkeit, Innovation und Resilienz zu sichern. Gleichzeitig
offenbart die Studie eine Diskrepanz zwischen wahrgenommener Vorbereitung und
tatsächlichen Aktivitäten.
Nachhaltigkeit bleibt strategisch - Investitionen steigen
Mehr als vier von fünf Unternehmen planen, ihre Investitionen in ökologische
Nachhaltigkeit zu erhöhen - ein Anstieg um acht Prozentpunkte im Vergleich zum
Vorjahr. In Deutschland liegt dieser Wert sogar bei 87 Prozent (2024: 67
Prozent). Haupttreiber sind regulatorische Anforderungen, gefolgt von
geschäftlichem Mehrwert wie Profitabilität, Kosteneinsparungen und
Effizienzsteigerung. Ein weiteres starkes Signal für langfristiges Engagement:
92 Prozent der Unternehmen weltweit haben ihre Net-Zero-Zeitpläne beibehalten -
in Deutschland sind es sogar 98 Prozent. Zugleich stehen zwei Drittel der
Führungskräfte unter wachsendem Druck, glaubwürdige und wissenschaftlich
fundierte Fortschritte nachzuweisen. Nur 21 Prozent der befragten Unternehmen
verfügen über detaillierte Transformationspläne mit Zwischenzielen und klaren
Investitionsplänen. Intern bremsen Budgetgrenzen, unzureichende Daten- und
Messsysteme sowie operative Silos den Fortschritt. Extern sehen knapp zwei
Drittel der Führungskräfte geopolitische Entwicklungen als Hemmnis für
Nachhaltigkeitsinvestitionen - ein stabiler Wert im Vergleich zum Vorjahr.
Anpassung an Klimarisiken bleibt begrenzt
In einer Welt, die zunehmend von Klimakatastrophen geprägt ist, spüren
Unternehmen die Auswirkungen: Über 70 Prozent der Führungskräfte berichten von
Störungen in Lieferketten, Produktionsausfällen und Rohstoffknappheit. Zwei
Drittel erwarten zudem Herausforderungen bei Versicherungen und finanziellen
