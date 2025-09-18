    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Nachhaltigkeit als Zukunftsstrategie

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Unternehmen investieren verstärkt in Umweltmaßnahmen - doch konkrete Klimaanpassung bleibt ausbaufähig (FOTO)

    Berlin (ots) -

    - 87 Prozent der Unternehmen in Deutschland planen, ihre Investitionen in
    ökologische Nachhaltigkeit in den nächsten 12 bis 18 Monaten zu erhöhen.
    - In puncto Einhaltung von Zeitplänen zur Erreichung von Net-Zero ist
    Deutschland weltweit führend.
    - Konkrete Maßnahmen bei Infrastruktur, Produktanpassung und Verlagerung der
    Produktion bleiben vielfach aus.

    Die vierte Ausgabe des Reports " A world in balance 2025: Unlocking resilience
    and long-term value through environmental action
    (https://www.capgemini.com/insights/research-library/sustainability-trends-2025)
    " des Capgemini (https://www.capgemini.com/de-de) Research Institute zeigt:
    Unternehmen halten trotz globaler Unsicherheiten an ihren Nachhaltigkeitszielen
    fest. Drei Viertel der befragten Führungskräfte weltweit sehen ökologische
    Nachhaltigkeit als zentrale Zukunftsstrategie, um langfristige
    Wettbewerbsfähigkeit, Innovation und Resilienz zu sichern. Gleichzeitig
    offenbart die Studie eine Diskrepanz zwischen wahrgenommener Vorbereitung und
    tatsächlichen Aktivitäten.

    Nachhaltigkeit bleibt strategisch - Investitionen steigen

    Mehr als vier von fünf Unternehmen planen, ihre Investitionen in ökologische
    Nachhaltigkeit zu erhöhen - ein Anstieg um acht Prozentpunkte im Vergleich zum
    Vorjahr. In Deutschland liegt dieser Wert sogar bei 87 Prozent (2024: 67
    Prozent). Haupttreiber sind regulatorische Anforderungen, gefolgt von
    geschäftlichem Mehrwert wie Profitabilität, Kosteneinsparungen und
    Effizienzsteigerung. Ein weiteres starkes Signal für langfristiges Engagement:
    92 Prozent der Unternehmen weltweit haben ihre Net-Zero-Zeitpläne beibehalten -
    in Deutschland sind es sogar 98 Prozent. Zugleich stehen zwei Drittel der
    Führungskräfte unter wachsendem Druck, glaubwürdige und wissenschaftlich
    fundierte Fortschritte nachzuweisen. Nur 21 Prozent der befragten Unternehmen
    verfügen über detaillierte Transformationspläne mit Zwischenzielen und klaren
    Investitionsplänen. Intern bremsen Budgetgrenzen, unzureichende Daten- und
    Messsysteme sowie operative Silos den Fortschritt. Extern sehen knapp zwei
    Drittel der Führungskräfte geopolitische Entwicklungen als Hemmnis für
    Nachhaltigkeitsinvestitionen - ein stabiler Wert im Vergleich zum Vorjahr.

    Anpassung an Klimarisiken bleibt begrenzt

    In einer Welt, die zunehmend von Klimakatastrophen geprägt ist, spüren
    Unternehmen die Auswirkungen: Über 70 Prozent der Führungskräfte berichten von
    Störungen in Lieferketten, Produktionsausfällen und Rohstoffknappheit. Zwei
    Drittel erwarten zudem Herausforderungen bei Versicherungen und finanziellen
    Seite 1 von 3 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Nachhaltigkeit als Zukunftsstrategie Unternehmen investieren verstärkt in Umweltmaßnahmen - doch konkrete Klimaanpassung bleibt ausbaufähig (FOTO) - 87 Prozent der Unternehmen in Deutschland planen, ihre Investitionen in ökologische Nachhaltigkeit in den nächsten 12 bis 18 Monaten zu erhöhen. - In puncto Einhaltung von Zeitplänen zur Erreichung von Net-Zero ist Deutschland weltweit …