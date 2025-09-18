Nicht BMW, VW oder Benz: DIESE Fünf DAX-Dividendenaristokraten müssen Sie kennen

Der DAX hat seit 2021 um mehr als 70 Prozent zugelegt. Die jährlichen Dividendenausschüttungen sind im selben Zeitraum allerdings nur um rund fünf Prozent gestiegen, wie Handelsblatt-Redakteur Ulf Sommer berichtet. Die Folge: Die Dividendenrenditen im deutschen Leitindex wirken heute allesamt eher mager.

So zeigt eine Analyse des Handelsblatts, dass nur fünf DAX-Konzerne aktuell noch eine Dividendenrendite von mehr als 3,5 Prozent erzielen – ohne drohende Kürzungen, wie sie bei den Autobauern BMW, Mercedes-Benz oder Volkswagen zu erwarten sind. Deren momentane Rekordausschüttungen gelten unter vielen Experten als wenig nachhaltig.

Und das sind die fünf Dividendenaristokraten im DAX, ohne Autobauer gerechnet:

Munich Re: stabile Ausschüttung, starke Gewinne

Der Rückversicherungsriese überzeugte zuletzt mit einem Nettogewinn von 2,1 Milliarden Euro im zweiten Quartal. Analysten erwarten für 2025 einen Rekordgewinn von über sechs Milliarden Euro. Mit 20 Euro je Aktie zahlte Munich Re im Frühjahr die höchste Dividende im DAX – mit steigender Tendenz. Auf Basis der letzten Ausschüttung ergibt sich eine Dividendenrendite von 3,8 Prozent. Besonders attraktiv: Seit 1969 wurde die Dividende nie gekürzt.

E.ON: Solide wie ein Stromnetz.

Der Energiekonzern profitiert massiv vom Netzausbau für die Energiewende. Zwischen 2024 und 2028 sollen 43 Milliarden Euro investiert werden. Für Anleger ist die Aktie ein Klassiker im defensiven Depot, denn seit Jahren wächst die Ausschüttung um fünf Prozent jährlich. Für 2025 erwarten Investoren 57 Cent je Aktie, was einer Dividendenrendite von 3,6 Prozent entspricht.

DHL: Spitzenzahler im DAX

Trotz des schwächelnden Welthandels und der US-Zölle hält der Logistikkonzern an seiner stabilen Ausschüttungspolitik fest. Seit 17 Jahren wurde die Dividende nicht gesenkt. Für das kommende Jahr rechnen Analysten mit rund 1,85 Euro pro Aktie. Daraus ergibt sich eine Dividendenrendite von 4,8 Prozent – aktuell die höchste unter den fünf Dividendenstars.

Vonovia: Immobilienkrise überstanden

Deutschlands größter Wohnungskonzern hat die Krise abgeschüttelt. Niedrigere Zinsen und steigende Immobilienpreise spielen dem Unternehmen in die Karten. Analysten prognostizieren für das Jahr 2025 eine Dividende von 1,25 Euro, was einer Dividendenrendite von 4,6 Prozent entspricht. Für Anleger bedeutet das Stabilität durch Mietsteigerungen und eine nahezu vollständige Auslastung.

Allianz: Versicherungsriese mit Potenzial!

Der Münchener Konzern meldete im ersten Halbjahr einen operativen Rekordgewinn von 8,6 Milliarden Euro. Für 2025 erwarten Analysten eine Ausschüttung von 16,74 Euro pro Aktie – nach 15,40 Euro im vergangenen Jahr. Schon jetzt liegt die Dividendenrendite bei 4,4 Prozent, mit Chance auf bald knapp 4,8 Prozent.



