    Wall Street vs. Main Street

    KI spaltet die USA – Reiche profitieren, Jobs bleiben aus – warnt Powell

    Laut Jerome Powell treiben Investitionen in KI zwar Umsätze, stützen aber kaum den Arbeitsmarkt. Wohlhabendere Haushalte und Konzerne profitieren am meisten.

    Für Sie zusammengefasst
    Wall Street vs. Main Street - KI spaltet die USA – Reiche profitieren, Jobs bleiben aus – warnt Powell
    Foto: Richard Drew - AP

    Fed-Chef Jerome Powell hat vor einem ungleichmäßigen Aufschwung gewarnt: Der KI-Boom treibe Umsätze und Börsenwerte großer Tech-Konzerne und stütze vor allem den Konsum wohlhabender Haushalte, während der breite Arbeitsmarkt abkühle. Nach der Zinssitzung sagte Powell, der US-Arbeitsmarkt sei ungewöhnlich: kaum Entlassungen, kaum Neueinstellungen; besonders Hochschulabgänger und Minderheiten hätten derzeit Mühe, eine Stelle zu finden.

    Aktuelle Daten stützen dieses Bild. Erstmals seit Langem übersteigt die Zahl der Arbeitslosen die offenen Stellen (rund 7,4 Millionen zu 7,2 Millionen). Die Arbeitslosenquote schwarzer Amerikaner lag im August über 7 Prozent, und die Quote frisch Graduierter schob sich über die Gesamtquote. Laut Apollo-Chefökonom Torsten Slok falle die Quote bei weiblichen Absolventinnen, während sie bei männlichen steige. Parallel konzentrieren wenige Mega-Caps einen großen Teil der Marktmacht, während das Jobwachstum insgesamt nachlässt – ein Muster, das die Kluft zwischen Wall Street und Main Street vergrößert.

    Zur Rolle der KI blieb Powell bewusst vorsichtig. Er betonte, es gebe große Unsicherheit über die Arbeitsmarktwirkungen; KI sei wahrscheinlich ein Faktor, aber nicht der Haupttreiber der Schwäche – die Konjunktur habe sich insgesamt verlangsamt. Möglich sei, dass Unternehmen Einstiegsstellen verschieben oder einfache Tätigkeiten automatisieren, während massive Investitionen in Rechenzentren und Software vor allem Gewinne am oberen Ende stützten. Für Berufseinsteiger könne das bedeuten, dass klassische "Erstjobs" seltener ausgeschrieben würden.

    Gleichzeitig zeigt sich eine K-förmige Nachfrage: Viele Haushalte sparen bei Grundbedürfnissen, wohingegen einkommensstärkere Gruppen weiter für Reisen, Technik und Luxus ausgeben. So entsteht eine Schieflage, in der Unternehmensgewinne und Vermögenspreise steigen, der Einstieg in den Arbeitsmarkt aber zäh bleibt – besonders für junge Menschen und Gruppen mit ohnehin schlechteren Chancen.

    Für die Geldpolitik verschärft dieses Gefälle den Balanceakt. Nominal wächst die Wirtschaft, doch die Zusammensetzung ist ungleich: Investitionen und Konsum konzentrieren sich oben, während der Jobaufbau an der Basis stockt. Solange Einstiegsjobs ausbleiben und die Nachfrage stark von höheren Einkommen getragen wird, geraten Preis- und Beschäftigungsziele in Spannung. Powells Kernbotschaft lautet: Der KI-Schub helfe Märkten und Top-Unternehmen – beim Jobeinstieg vieler junger Menschen komme davon aber vorerst wenig an.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

