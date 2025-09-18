LONDON, 18. September 2025 /PRNewswire/ -- Com Laude, der Anbieter von Internet-Domainnamen für viele der weltweit größten Unternehmen, der sich im Besitz der in London ansässigen Private-Equity-Firma PX3 Partners befindet, gibt heute die Übernahme des Domainnamen-Beratungsunternehmens FairWinds Partners („FairWinds")bekannt, das sich auf die, wie es sagt, „größte Veränderung des Internets seit 2012" vorbereitet.

Com Laude mit Hauptsitz in London, Vereinigtes Königreich, ist ein führendes Beratungsunternehmen für die Beschaffung von dotBrand-Top-Level-Domains („TLDs") für viele der bekanntesten Marken der Welt. Es handelt sich um einen technologiegestützten Anbieter von Unternehmensdienstleistungen, der Internet-Domainnamen-Portfolios verwaltet, digitale Markenverletzungen überwacht und eine sichere Online-Markenpräsenz für große Unternehmen gewährleistet. Com Laude bietet vielen der weltweit führenden Markenunternehmen geschäftskritische Internet-Domainnamen-Dienste an, die für das reibungslose Funktionieren ihrer Internetpräsenz und -infrastruktur unerlässlich sind. Das Unternehmen ist weltweit tätig und verfügt über Niederlassungen in Asien, Europa sowie Nordamerika.

FairWinds hat seinen Hauptsitz in Washington, D.C., und kann auf eine lange Erfolgsbilanz bei der Erlangung von dotBrand-TLDs für amerikanische Marken sowie der Verwaltung ihrer Domainnamen-Portfolios und der Überwachung von digitalen Markenverletzungen verweisen.

dotBrand-TLDs werden von Unternehmen genutzt, um eine vertrauenswürdige digitale Umgebung zu schaffen. Dazu gehören .nike (https://swoosh.nike/) und .sky (https://skygroup.sky/), neben vielen anderen. Führende Marken aus allen wichtigen Wirtschaftszweigen haben sich im 2012er-Zyklus dotBrand-TLDs gesichert, um ihre digitalen Identitäten zukunftssicher zu machen und die Sicherheit, das Vertrauen sowie die Zuversicht ihres Publikums zu stärken, wann immer sie online interagieren. Kunden, die sich vor Betrügern fürchten, können sich darauf verlassen, dass „wenn rechts neben dem Punkt unser Name steht, wir es wirklich sind".