    UBS stuft Wolters Kluwer auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Wolters Kluwer nach einem Zwischenbericht auf "Neutral" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. Die bestätigten Jahresziele des Informationsdienstleisters dürften keine wesentlichen Auswirkungen auf die Konsensprognosen haben, schrieb Adam Berlin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch sollte die in Aussicht gestellte vorzeitige Beendigung des Aktienrückkaufprogramms sich nicht sonderlich auf das Ergebnis je Aktie für 2025 auswirken./rob/edh/tav

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 19:53 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Wolters Kluwer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,79 % und einem Kurs von 115,9EUR auf Tradegate (18. September 2025, 10:47 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Adam Berlin
    Analysiertes Unternehmen: Wolters Kluwer
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 117
    Kursziel alt: 117
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


