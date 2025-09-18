    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKRONES AktievorwärtsNachrichten zu KRONES
    HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft KRONES AG auf 'Hold'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Krones von 141 auf 138 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Unsicherheit über die Auftragsentwicklung überschatte kurzfristig den Ausblick für das kommende Jahr, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies ergebe sich aus dem Kapitalmarkttag des Anlagenbauers. Der Experte kürzte bereits seine Gewinnschätzungen (EPS) für 2026./rob/mf/tav

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 08:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING
    Analyst: Jorge Gonzalez Sadornil
    Analysiertes Unternehmen: KRONES AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 138
    Kursziel alt: 141
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


