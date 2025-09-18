HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft KRONES AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Krones von 141 auf 138 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Unsicherheit über die Auftragsentwicklung überschatte kurzfristig den Ausblick für das kommende Jahr, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies ergebe sich aus dem Kapitalmarkttag des Anlagenbauers. Der Experte kürzte bereits seine Gewinnschätzungen (EPS) für 2026./rob/mf/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 08:14 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,49 % und einem Kurs von 120,4EUR auf Tradegate (18. September 2025, 10:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING

Analyst: Jorge Gonzalez Sadornil

Analysiertes Unternehmen: KRONES AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 138

Kursziel alt: 141

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

