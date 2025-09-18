new direction stärkt Automotive-, Energie- und Rüstungsindustrie mit Software und KI-Lösungen (FOTO)
Augsburg (ots) - Die new direction GmbH steht seit 27 Jahren für
maßgeschneiderte Softwarelösungen, konsequente Digitalstrategien und
Innovationskraft. Das Unternehmen arbeitet heute mit führenden Konzernen aus
Automotive, Energieversorgung, Industrie und Rüstungsindustrie zusammen und
fördert die Implementierung von Künstlicher Intelligenz (KI) in kritischen
Prozessen.
Im Rüstungs- und Sicherheitsbereich überzeugt new direction mit KI-gestützten
Anwendungen für Datenanalyse, Automatisierung und Qualitätskontrolle - zur
Optimierung von Prozessen und zur Erhöhung von Sicherheitsstandards.
Beteiligung an VPA AI GmbH - Für VoicePilot Agents von morgen
Ein weiterer Innovationsschritt: die Beteiligung an der VPA AI GmbH, einem Joint
Venture zur Entwicklung der nächsten Generation von VoicePilotAgents. Diese
KI-basierten Systeme ermöglichen effiziente Kundenkommunikation, Support und
automatisierte interne Abläufe.
"Mit VPA AI setzen wir auf die nächste Stufe der KI-Transformation. Unsere
Lösungen entlasten Unternehmen spürbar und eröffnen neue Möglichkeiten in
Effizienz, Sicherheit und Skalierbarkeit", so die Geschäftsführung.
Die Gründer mit Weitblick
Gegründet 1998 von den damaligen Informatikstudenten in einem 15-m²-Büro im
Siemens Technopark Augsburg mit selbst mitgebrachter Hardware. Aus der Idee
"your solution" - jede Herausforderung mit softwarebasierter Lösung zu meistern
- wurde ein global agierendes Unternehmen.
Wachstum durch Partnerschaften & KI
- 27 Jahre Erfahrung in Softwareentwicklung & Digitalprojekten
- Enge Zusammenarbeit mit Großkonzernen aus Automotive, Energie und
Rüstungsindustrie
- Ausbau der KI-Kompetenz durch Beteiligung an VPA AI
Pressekontakt:
Johanna Peyerl
PR & Unternehmenskommunikation
E-Mail: mailto:pr@newdirection.de
Web: http://www.newdirection.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180976/6120028
OTS: new direction GmbH
