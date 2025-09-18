new direction stärkt Automotive-, Energie- und Rüstungsindustrie mit Software und KI-Lösungen (FOTO)

Augsburg (ots) - Die new direction GmbH steht seit 27 Jahren für

maßgeschneiderte Softwarelösungen, konsequente Digitalstrategien und

Innovationskraft. Das Unternehmen arbeitet heute mit führenden Konzernen aus

Automotive, Energieversorgung, Industrie und Rüstungsindustrie zusammen und

fördert die Implementierung von Künstlicher Intelligenz (KI) in kritischen

Prozessen.



Im Rüstungs- und Sicherheitsbereich überzeugt new direction mit KI-gestützten

Anwendungen für Datenanalyse, Automatisierung und Qualitätskontrolle - zur

Optimierung von Prozessen und zur Erhöhung von Sicherheitsstandards.









Ein weiterer Innovationsschritt: die Beteiligung an der VPA AI GmbH, einem Joint

Venture zur Entwicklung der nächsten Generation von VoicePilotAgents. Diese

KI-basierten Systeme ermöglichen effiziente Kundenkommunikation, Support und

automatisierte interne Abläufe.



"Mit VPA AI setzen wir auf die nächste Stufe der KI-Transformation. Unsere

Lösungen entlasten Unternehmen spürbar und eröffnen neue Möglichkeiten in

Effizienz, Sicherheit und Skalierbarkeit", so die Geschäftsführung.



Die Gründer mit Weitblick



Gegründet 1998 von den damaligen Informatikstudenten in einem 15-m²-Büro im



"your solution" - jede Herausforderung mit softwarebasierter Lösung zu meistern

- wurde ein global agierendes Unternehmen.



Wachstum durch Partnerschaften & KI



- 27 Jahre Erfahrung in Softwareentwicklung & Digitalprojekten

- Enge Zusammenarbeit mit Großkonzernen aus Automotive, Energie und

Rüstungsindustrie

- Ausbau der KI-Kompetenz durch Beteiligung an VPA AI



