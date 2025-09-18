new direction stärkt Automotive-, Energie- und Rüstungsindustrie mit Software und KI-Lösungen (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Augsburg (ots) - Die new direction GmbH steht seit 27 Jahren für
    maßgeschneiderte Softwarelösungen, konsequente Digitalstrategien und
    Innovationskraft. Das Unternehmen arbeitet heute mit führenden Konzernen aus
    Automotive, Energieversorgung, Industrie und Rüstungsindustrie zusammen und
    fördert die Implementierung von Künstlicher Intelligenz (KI) in kritischen
    Prozessen.

    Im Rüstungs- und Sicherheitsbereich überzeugt new direction mit KI-gestützten
    Anwendungen für Datenanalyse, Automatisierung und Qualitätskontrolle - zur
    Optimierung von Prozessen und zur Erhöhung von Sicherheitsstandards.

    Beteiligung an VPA AI GmbH - Für VoicePilot Agents von morgen

    Ein weiterer Innovationsschritt: die Beteiligung an der VPA AI GmbH, einem Joint
    Venture zur Entwicklung der nächsten Generation von VoicePilotAgents. Diese
    KI-basierten Systeme ermöglichen effiziente Kundenkommunikation, Support und
    automatisierte interne Abläufe.

    "Mit VPA AI setzen wir auf die nächste Stufe der KI-Transformation. Unsere
    Lösungen entlasten Unternehmen spürbar und eröffnen neue Möglichkeiten in
    Effizienz, Sicherheit und Skalierbarkeit", so die Geschäftsführung.

    Die Gründer mit Weitblick

    Gegründet 1998 von den damaligen Informatikstudenten in einem 15-m²-Büro im
    Siemens Technopark Augsburg mit selbst mitgebrachter Hardware. Aus der Idee
    "your solution" - jede Herausforderung mit softwarebasierter Lösung zu meistern
    - wurde ein global agierendes Unternehmen.

    Wachstum durch Partnerschaften & KI

    - 27 Jahre Erfahrung in Softwareentwicklung & Digitalprojekten
    - Enge Zusammenarbeit mit Großkonzernen aus Automotive, Energie und
    Rüstungsindustrie
    - Ausbau der KI-Kompetenz durch Beteiligung an VPA AI

    Pressekontakt:

    Johanna Peyerl
    PR & Unternehmenskommunikation
    E-Mail: mailto:pr@newdirection.de
    Web: http://www.newdirection.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180976/6120028
    OTS: new direction GmbH




