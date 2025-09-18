Spin Offs im DAX
Heute hat der DAX 41 Unternehmen: Das sind die historischen Spin Offs
Continental spaltet Aumovio ab: Kann das profitabel sein? In der Geschichte des DAX gab es einige Spin Offs.
- Continental spaltet Aumovio ab, Aktionäre profitieren.
- Aumovio erhält keine frischen Mittel durch Börsennotierung.
- Erfolgreiche Spin-offs wie Siemens und Daimler belegen Potenzial.
Continental-Aktionäre erhalten automatisch für jeweils zwei Aktien in ihrem Portfolio eine zusätzliche Aumovio-Aktie.
Aumovio wurde am Donnerstag für einen Tag neben seiner Muttergesellschaft Continental im DAX-Hauptindex gelistet, wie es bei Ausgliederungen von DAX-Unternehmen üblich ist: Das ist eine technische Übergangsregel bei Spin-Offs, damit Indexfonds und ETFs die Möglichkeit haben, ihre Portfolios sauber anzupassen.
Der ausgegliederte Automobilbereich ist die erste Notierung im Prime Standard in Deutschland in diesem Jahr. Da es sich um eine Ausgliederung (Spin Off) handelt, erhält das Unternehmen kein frisches Geld aus der Börsennotierung.
Und: Viele Fonds und Anleger dürfen oder wollen die abgespaltene Einheit nicht halten, zum Beispiel weil sie nicht zur Anlagestrategie passt.
Im DAX gab es in den letzten Jahren mehrere Spin-offs. Ein Beispiel dafür sind Siemens Energy und Daimler Truck.
2020 hat der Mutterkonzern Siemens sich von seiner Energie-Sparte getrennt. Und das höchst profitabel. Anfänglich mit Startschwierigkeiten behaftet, hat der Wert der Anteilsscheine des Unternehmens auf Jahressicht sich mehr als verdoppelt.
Auch Mercedes, damals als Daimler AG, trennte sich von seiner LKW-Sparte und brachte schließlich Daimler Truck 2021 an die Börse. Auch dieses Spin Off kann als erfolgreich bezeichnet werden. Auf Jahressicht bewegt sich die Aktie im Plus, mit rund 16 Prozent.
Ein weiter in die Vergangeheit zurückreichendes Spin Off ist bei Bayer zu finden. Das Pharma-Riese aus Leverkusen trennte sich 2015 von seiner Kunststoff-Sparte, aus der 2015 das Unternehmen Convestro hervorging. Seit dem Ausgabepreis von 24 Euro ist die Aktie um gut 139 Prozent gestiegen.
Diese Entwicklung passt zu der Studie von CBS Research. Sie ermittelten 2023, dass Spin Offs besonders on den ersten drei Jahren ihrer Apspaltung eine Überrendite erzielen.
Eine aktuelle Studie von McKinsey zu dem Thema Unternehmens-Aufteilungen zeigt auf, dass rund die Hälfte der Spin-offs die Konkurrenz innerhalb von drei Jahren nach der Abspaltung übertreffen. In rund 30 Prozent der Fälle schneiden sowohl die Muttergesellschaft als auch die Tochtergesellschaft besser ab als andere Unternehmen.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion