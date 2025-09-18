    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsContinental AktievorwärtsNachrichten zu Continental

    Spin Offs im DAX

    225 Aufrufe 225 0 Kommentare 0 Kommentare

    Heute hat der DAX 41 Unternehmen: Das sind die historischen Spin Offs im DAX

    Continental spaltet Aumovio ab: Kann das profitabel sein? In der Geschichte des DAX gab es einige Spin Offs.

    Für Sie zusammengefasst
    • Continental spaltet Aumovio ab, Aktionäre profitieren.
    • Aumovio erhält keine frischen Mittel durch Börsennotierung.
    • Erfolgreiche Spin-offs wie Siemens und Daimler belegen Potenzial.
    • Report: Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Spin Offs im DAX - Heute hat der DAX 41 Unternehmen: Das sind die historischen Spin Offs im DAX
    Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com

    Continental-Aktionäre erhalten automatisch für jeweils zwei Aktien in ihrem Portfolio eine zusätzliche Aumovio-Aktie.

    Aumovio wurde am Donnerstag für einen Tag neben seiner Muttergesellschaft Continental im DAX-Hauptindex gelistet, wie es bei Ausgliederungen von DAX-Unternehmen üblich ist: Das ist eine technische Übergangsregel bei Spin-Offs, damit Indexfonds und ETFs die Möglichkeit haben, ihre Portfolios sauber anzupassen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.225,89€
    Basispreis
    16,24
    Ask
    × 15,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.088,81€
    Basispreis
    15,44
    Ask
    × 14,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der ausgegliederte Automobilbereich ist die erste Notierung im Prime Standard in Deutschland in diesem Jahr. Da es sich um eine Ausgliederung (Spin Off) handelt, erhält das Unternehmen kein frisches Geld aus der Börsennotierung.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Und: Viele Fonds und Anleger dürfen oder wollen die abgespaltene Einheit nicht halten, zum Beispiel weil sie nicht zur Anlagestrategie passt. 

    Im DAX gab es in den letzten Jahren mehrere Spin-offs. Ein Beispiel dafür sind Siemens Energy und Daimler Truck.

    2020 hat der Mutterkonzern Siemens sich von seiner Energie-Sparte getrennt. Und das höchst profitabel. Anfänglich mit Startschwierigkeiten behaftet, hat der Wert der Anteilsscheine des Unternehmens auf Jahressicht sich mehr als verdoppelt.

    Auch Mercedes, damals als Daimler AG, trennte sich von seiner LKW-Sparte und brachte schließlich Daimler Truck 2021 an die Börse. Auch dieses Spin Off kann als erfolgreich bezeichnet werden. Auf Jahressicht bewegt sich die Aktie im Plus, mit rund 16 Prozent. 

    Ein weiter in die Vergangeheit zurückreichendes Spin Off ist bei Bayer zu finden. Das Pharma-Riese aus Leverkusen trennte sich 2015 von seiner Kunststoff-Sparte, aus der 2015 das Unternehmen Convestro hervorging. Seit dem Ausgabepreis von 24 Euro ist die Aktie um gut 139 Prozent gestiegen. 

    Diese Entwicklung passt zu der Studie von CBS Research. Sie ermittelten 2023, dass Spin Offs besonders on den ersten drei Jahren ihrer Apspaltung eine Überrendite erzielen.

    Eine aktuelle Studie von McKinsey zu dem Thema Unternehmens-Aufteilungen zeigt auf, dass rund die Hälfte der Spin-offs die Konkurrenz innerhalb von drei Jahren nach der Abspaltung übertreffen. In rund 30 Prozent der Fälle schneiden sowohl die Muttergesellschaft als auch die Tochtergesellschaft besser ab als andere Unternehmen.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 61,11, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Spin Offs im DAX Heute hat der DAX 41 Unternehmen: Das sind die historischen Spin Offs im DAX Continental spaltet Aumovio ab: Kann das profitabel sein? In der Geschichte des DAX gab es einige Spin Offs.