Heute hat der DAX 41 Unternehmen: Das sind die historischen Spin Offs im DAX

Aumovio wurde am Donnerstag für einen Tag neben seiner Muttergesellschaft Continental im DAX-Hauptindex gelistet, wie es bei Ausgliederungen von DAX-Unternehmen üblich ist: Das ist eine technische Übergangsregel bei Spin-Offs, damit Indexfonds und ETFs die Möglichkeit haben, ihre Portfolios sauber anzupassen.

Continental-Aktionäre erhalten automatisch für jeweils zwei Aktien in ihrem Portfolio eine zusätzliche Aumovio-Aktie.

Der ausgegliederte Automobilbereich ist die erste Notierung im Prime Standard in Deutschland in diesem Jahr. Da es sich um eine Ausgliederung (Spin Off) handelt, erhält das Unternehmen kein frisches Geld aus der Börsennotierung.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Und: Viele Fonds und Anleger dürfen oder wollen die abgespaltene Einheit nicht halten, zum Beispiel weil sie nicht zur Anlagestrategie passt.

Im DAX gab es in den letzten Jahren mehrere Spin-offs. Ein Beispiel dafür sind Siemens Energy und Daimler Truck.

2020 hat der Mutterkonzern Siemens sich von seiner Energie-Sparte getrennt. Und das höchst profitabel. Anfänglich mit Startschwierigkeiten behaftet, hat der Wert der Anteilsscheine des Unternehmens auf Jahressicht sich mehr als verdoppelt.

Auch Mercedes, damals als Daimler AG, trennte sich von seiner LKW-Sparte und brachte schließlich Daimler Truck 2021 an die Börse. Auch dieses Spin Off kann als erfolgreich bezeichnet werden. Auf Jahressicht bewegt sich die Aktie im Plus, mit rund 16 Prozent.

Ein weiter in die Vergangeheit zurückreichendes Spin Off ist bei Bayer zu finden. Das Pharma-Riese aus Leverkusen trennte sich 2015 von seiner Kunststoff-Sparte, aus der 2015 das Unternehmen Convestro hervorging. Seit dem Ausgabepreis von 24 Euro ist die Aktie um gut 139 Prozent gestiegen.

Diese Entwicklung passt zu der Studie von CBS Research. Sie ermittelten 2023, dass Spin Offs besonders on den ersten drei Jahren ihrer Apspaltung eine Überrendite erzielen.

Eine aktuelle Studie von McKinsey zu dem Thema Unternehmens-Aufteilungen zeigt auf, dass rund die Hälfte der Spin-offs die Konkurrenz innerhalb von drei Jahren nach der Abspaltung übertreffen. In rund 30 Prozent der Fälle schneiden sowohl die Muttergesellschaft als auch die Tochtergesellschaft besser ab als andere Unternehmen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 61,11 € , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer