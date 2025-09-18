Kerosin-Mangel am Airport Hamburg - Flugausfälle drohen
- Kerosin-Lieferengpass am Flughafen Hamburg festgestellt.
- Verspätungen und Flugausfälle in den nächsten Tagen erwartet.
- Passagiere sollen Flugstatus regelmäßig überprüfen.
HAMBURG (dpa-AFX) - Passagiere am Airport Hamburg müssen sich wegen eines Kerosin-Lieferengpasses auf Verspätungen und Flugausfälle einstellen. "Zurzeit läuft der Flugbetrieb stabil. Wir gehen jedoch davon aus, dass es in den nächsten Tagen zu Flugplan-Änderungen und Verspätungen am Hamburg Airport kommen kann", teilte der Airport auf Anfrage mit. Derzeit habe man keine genaueren Informationen zu Ursache und Umfang des Lieferengpasses. Es gebe jedoch keine Hinweise darauf, dass Sabotage oder terroristische Aktivitäten im Spiel sein könnten.
"Die Fluggesellschaften am Hamburger Flughafen sind zurzeit von einem unvorhergesehenen Kerosin-Lieferengpass seitens der Raffinerie Heide betroffen", berichtete der Airport. Die Airlines und ihre Lieferanten arbeiteten mit Hochdruck an einer Lösung. Passagiere sollten ihren Flugstatus im Blick behalten und sich bei Umbuchungen oder Stornierungen an die Hotlines der jeweiligen Fluggesellschaften oder ihren Reiseveranstalter wenden.
Nach Angaben des Flughafens erfolgt die Betankung der Maschinen über die Airlines und ihre jeweiligen Lieferanten sowie den Betreiber des Tanklagers am Hamburg Airport. Der Airport sei weder in die Beschaffung, die Lagerung, den Verkauf noch in die Lieferung des Kerosins oder die Betankung der Flieger eingebunden. "Als Flughafen stellen wir lediglich die Flächen zur Verfügung, uns gehören weder die Tanks noch weitere Einbauten, Anlagen oder Fahrzeuge im Betankungsprozess", hieß es./klm/DP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 7,522 auf Tradegate (18. September 2025, 11:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +1,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,76 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,03 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6100 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,4444EUR. Von den letzten 9 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -7,11 %/+19,43 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Deutsche Lufthansa - 823212 - DE0008232125
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Lufthansa. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Man könnte meinen das der Kurs zur Zeit nicht tiefer gehen möchte, bei € 7,48.- ist vorerst nach unten Schluss. Man könnte von einer kleinen Bodenbildung sprechen, was natürlich nur greift wenn keine "bösen" Nachrichten kommen.
Ja richtig. Warum handelt man auch Tarifverträge aus? Wenn sich eine der beiden Parteien nicht daran halten muss. Und gerade eine,die ohnehin so wenig verdient.Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif Piloten sind ja schließlich eine Berufsgruppe die bekanntlich in Deutschland am Hungertuch nagen muss. Mit einem Pilotengehalt von ca.7000€ und Spitzengehältern für zB. einen Flugkapitän von über 20,000€ im Monat.
Letztes Jahr wurde mir mal pauschalierung vorgeworfen, weil ich schrieb, dauernd diese Streiks. Und siehe da, wir haben schon wieder einen vor der Tür.