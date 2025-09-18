Continentale-Studie 2025
Kundenservice - Wie Versicherte ticken und was Vermittler denken (FOTO)
Dortmund (ots) - Versicherte erwarten von ihren Vermittlern vor allem
Erreichbarkeit außerhalb klassischer Bürozeiten sowie proaktive Betreuung durch
Jahresgespräche - doch nur ein Teil der Vermittler erfüllt diese Wünsche. Das
zeigt die aktuelle Continentale-Studie "Kundenservice - Wie Versicherte ticken
und was Vermittler denken", für die 1.200 Personen ab 25 Jahren und bundesweit
135 Vermittler befragt wurden.
Kunden insgesamt zufrieden - Vermittler kritischer
Insgesamt ist die Mehrheit der Befragten (66 Prozent) mit dem Service der
Versicherungsbranche zufrieden. 45 Prozent bewerten ihn als gut, 17 Prozent als
sehr gut. 4 Prozent finden ihn sogar hervorragend. Damit belegt die
Versicherungsbranche Rang 3 hinter Krankenkassen und Banken und vor
Energieversorgern, Telekommunikationsunternehmen sowie Behörden. Deutlich
kritischer sind die Vermittler selbst: Nur 43 Prozent bewerten den Service als
gut oder sehr gut.
Persönlicher Ansprechpartner bleibt zentral
"Der Kundenservice bleibt für unsere Branche von zentraler Bedeutung", betont
Jürgen Wörner, Vorstand Vertriebspartnerbetreuung und Kundendienst bei der
Continentale Versicherung. "Damit erfüllen wir das grundlegende Versprechen von
Sicherheit und Unterstützung in schwierigen Lebenssituationen. Damit schaffen
wir Vertrauen." So legt drei Viertel der Kunden großen Wert auf einen
persönlichen Ansprechpartner, besonders in emotional belastenden Situationen wie
Krankheit oder Unfall (81 Prozent). Versicherte mit Vermittlerbetreuung sind
deutlich zufriedener: 73 Prozent dieser Gruppe bewerten den Service positiv,
gegenüber 57 Prozent der Befragten ohne Vermittler.
Individuelle Betreuung darf mehr kosten
"Dass der persönliche Kontakt weiterhin wertvoll ist, zeigt sich besonders, wenn
sich Kunden zwischen einem persönlichen Ansprechpartner oder sehr gutem
Online-Service entscheiden müssen", sagt Jürgen Wörner. Jeder zweite Befragte
entscheidet sich für einen Ansprechpartner. 58 Prozent sind sogar bereit, für
individuelle und persönliche Betreuung, nicht das günstigste Angebot zu wählen.
Digitale Services als Ergänzung gefragt
Neben persönlicher Beratung wünschen sich auch 43 Prozent der Befragten, künftig
einen Großteil ihrer Versicherungsangelegenheiten online erledigen zu können.
Besonders groß ist das Interesse bei Jüngeren (25- bis 39-Jährige: 61 Prozent).
Telefonat und Besuch in Agentur bevorzugte Kontaktwege
Bei den bevorzugten Kontaktkanälen klaffen Wunsch und Wirklichkeit auseinander:
