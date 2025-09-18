Kundenservice - Wie Versicherte ticken und was Vermittler denken (FOTO)

--------------------------------------------------------------

Continentale-Studie 2025

Dortmund (ots) - Versicherte erwarten von ihren Vermittlern vor allem

Erreichbarkeit außerhalb klassischer Bürozeiten sowie proaktive Betreuung durch

Jahresgespräche - doch nur ein Teil der Vermittler erfüllt diese Wünsche. Das

zeigt die aktuelle Continentale-Studie "Kundenservice - Wie Versicherte ticken

und was Vermittler denken", für die 1.200 Personen ab 25 Jahren und bundesweit

135 Vermittler befragt wurden.





Kunden insgesamt zufrieden - Vermittler kritischerInsgesamt ist die Mehrheit der Befragten (66 Prozent) mit dem Service derVersicherungsbranche zufrieden. 45 Prozent bewerten ihn als gut, 17 Prozent alssehr gut. 4 Prozent finden ihn sogar hervorragend. Damit belegt dieVersicherungsbranche Rang 3 hinter Krankenkassen und Banken und vorEnergieversorgern, Telekommunikationsunternehmen sowie Behörden. Deutlichkritischer sind die Vermittler selbst: Nur 43 Prozent bewerten den Service alsgut oder sehr gut.Persönlicher Ansprechpartner bleibt zentral"Der Kundenservice bleibt für unsere Branche von zentraler Bedeutung", betontJürgen Wörner, Vorstand Vertriebspartnerbetreuung und Kundendienst bei derContinentale Versicherung. "Damit erfüllen wir das grundlegende Versprechen vonSicherheit und Unterstützung in schwierigen Lebenssituationen. Damit schaffenwir Vertrauen." So legt drei Viertel der Kunden großen Wert auf einenpersönlichen Ansprechpartner, besonders in emotional belastenden Situationen wieKrankheit oder Unfall (81 Prozent). Versicherte mit Vermittlerbetreuung sinddeutlich zufriedener: 73 Prozent dieser Gruppe bewerten den Service positiv,gegenüber 57 Prozent der Befragten ohne Vermittler.Individuelle Betreuung darf mehr kosten"Dass der persönliche Kontakt weiterhin wertvoll ist, zeigt sich besonders, wennsich Kunden zwischen einem persönlichen Ansprechpartner oder sehr gutemOnline-Service entscheiden müssen", sagt Jürgen Wörner. Jeder zweite Befragteentscheidet sich für einen Ansprechpartner. 58 Prozent sind sogar bereit, fürindividuelle und persönliche Betreuung, nicht das günstigste Angebot zu wählen.Digitale Services als Ergänzung gefragtNeben persönlicher Beratung wünschen sich auch 43 Prozent der Befragten, künftigeinen Großteil ihrer Versicherungsangelegenheiten online erledigen zu können.Besonders groß ist das Interesse bei Jüngeren (25- bis 39-Jährige: 61 Prozent).Telefonat und Besuch in Agentur bevorzugte KontaktwegeBei den bevorzugten Kontaktkanälen klaffen Wunsch und Wirklichkeit auseinander: