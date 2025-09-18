    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Kundenservice - Wie Versicherte ticken und was Vermittler denken (FOTO)

    Continentale-Studie 2025
    Dortmund (ots) - Versicherte erwarten von ihren Vermittlern vor allem
    Erreichbarkeit außerhalb klassischer Bürozeiten sowie proaktive Betreuung durch
    Jahresgespräche - doch nur ein Teil der Vermittler erfüllt diese Wünsche. Das
    zeigt die aktuelle Continentale-Studie "Kundenservice - Wie Versicherte ticken
    und was Vermittler denken", für die 1.200 Personen ab 25 Jahren und bundesweit
    135 Vermittler befragt wurden.

    Kunden insgesamt zufrieden - Vermittler kritischer

    Insgesamt ist die Mehrheit der Befragten (66 Prozent) mit dem Service der
    Versicherungsbranche zufrieden. 45 Prozent bewerten ihn als gut, 17 Prozent als
    sehr gut. 4 Prozent finden ihn sogar hervorragend. Damit belegt die
    Versicherungsbranche Rang 3 hinter Krankenkassen und Banken und vor
    Energieversorgern, Telekommunikationsunternehmen sowie Behörden. Deutlich
    kritischer sind die Vermittler selbst: Nur 43 Prozent bewerten den Service als
    gut oder sehr gut.

    Persönlicher Ansprechpartner bleibt zentral

    "Der Kundenservice bleibt für unsere Branche von zentraler Bedeutung", betont
    Jürgen Wörner, Vorstand Vertriebspartnerbetreuung und Kundendienst bei der
    Continentale Versicherung. "Damit erfüllen wir das grundlegende Versprechen von
    Sicherheit und Unterstützung in schwierigen Lebenssituationen. Damit schaffen
    wir Vertrauen." So legt drei Viertel der Kunden großen Wert auf einen
    persönlichen Ansprechpartner, besonders in emotional belastenden Situationen wie
    Krankheit oder Unfall (81 Prozent). Versicherte mit Vermittlerbetreuung sind
    deutlich zufriedener: 73 Prozent dieser Gruppe bewerten den Service positiv,
    gegenüber 57 Prozent der Befragten ohne Vermittler.

    Individuelle Betreuung darf mehr kosten

    "Dass der persönliche Kontakt weiterhin wertvoll ist, zeigt sich besonders, wenn
    sich Kunden zwischen einem persönlichen Ansprechpartner oder sehr gutem
    Online-Service entscheiden müssen", sagt Jürgen Wörner. Jeder zweite Befragte
    entscheidet sich für einen Ansprechpartner. 58 Prozent sind sogar bereit, für
    individuelle und persönliche Betreuung, nicht das günstigste Angebot zu wählen.

    Digitale Services als Ergänzung gefragt

    Neben persönlicher Beratung wünschen sich auch 43 Prozent der Befragten, künftig
    einen Großteil ihrer Versicherungsangelegenheiten online erledigen zu können.
    Besonders groß ist das Interesse bei Jüngeren (25- bis 39-Jährige: 61 Prozent).

    Telefonat und Besuch in Agentur bevorzugte Kontaktwege

    Bei den bevorzugten Kontaktkanälen klaffen Wunsch und Wirklichkeit auseinander:
