BlackBerry ist der erste MDM-Anbieter mit BSI-Zertifizierung für Apple Indigo und Samsung Knox
Düsseldorf (ots) - Seit heute ist es offiziell: BlackBerry ist der erste
Anbieter eines vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)
zertifizierten Mobile Device Management (MDM). Die Zertifizierung ist
Voraussetzung für den Einsatz der Lösung BlackBerry Unified Endpoint Management
(UEM) mit Apple® Indigo (iOS®-Geräte im behördlichen Einsatz) und Samsung Knox®.
Damit können Regierungsorganisationen ihre mobilen Geräte weiterhin sicher
verwalten und sensible Daten auf iOS- und Knox-Endgeräten zuverlässig schützen.
BlackBerry ist somit der einzige Anbieter, der für den Betrieb sicherer mobiler
Kommunikation sowohl im Bereich Gerätemanagement zertifiziert ist als auch im
Bereich sichere Sprachkommunikation und Apps für den Einsatz in deutschen
Regierungsbehörden offiziell zugelassen ist. Das kanadische Unternehmen verfolgt
konsequent das Ziel, Sicherheitszertifizierungen für Behörden und Unternehmen zu
erreichen und aufrechtzuerhalten - auch für Einsätze in klassifizierten und
hochsensiblen Umgebungen.
Entscheidend für den Erfolg in heutigen Regierungs- und KRITIS-Umgebungen
Apple Indigo- und Samsung Knox-Geräte müssen höchste Sicherheitsanforderungen
erfüllen, um vom BSI für den Einsatz im Bereich "Verschlusssachen - nur für den
Dienstgebrauch" (VS-NfD) zugelassen zu werden. Voraussetzung dafür ist eine
zuverlässige Endpoint-Management-Lösung, die die sichere Konfiguration der
Geräte sowie einen sicheren Transfer sensibler Daten auf mobile Endgeräte
gewährleistet. Die deutsche Bundesregierung und Organisationen der Kritischen
Infrastruktur (KRITIS) setzen daher vermehrt auf BlackBerry UEM als sichere
Grundlage für die Bereitstellung von iOS- und Samsung Knox-Geräten - und
gleichzeitig auf unvergleichliche Sicherheit und Konformität.
Der Schlüssel zu diesem Erfolg liegt in BlackBerrys langjähriger Erfahrung mit
On-Premise-Deployments, die weltweit von Regierungen genutzt werden. Der Ansatz
von BlackBerry erfüllt die BSI-Anforderungen für sogenannte
"Brightsite"-Bereitstellungen für Apple Indigo und Samsung Knox in puncto
Sicherheit, Flexibilität und Konformität.
"Eine sichere und vertrauenswürdige Mobile-Device-Strategie ist entscheidend für
den operativen Erfolg in heutigen Regierungs- und KRITIS-Umgebungen", sagte
Nathan Jenniges, Senior Vice President und General Manager, BlackBerry Secure
Communications. "Mit der BSI-Zertifizierung für BlackBerry UEM als erste
MDM-Lösung können deutsche Behörden und KRITIS-Organisationen ihren Nutzern
freie Gerätewahl ermöglichen - bei voller Einhaltung der höchsten
Geheimhaltungsstandards für mobile Geräte (VS-NfD)."
