    BlackBerry ist der erste MDM-Anbieter mit BSI-Zertifizierung für Apple Indigo und Samsung Knox

    Düsseldorf (ots) - Seit heute ist es offiziell: BlackBerry ist der erste
    Anbieter eines vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)
    zertifizierten Mobile Device Management (MDM). Die Zertifizierung ist
    Voraussetzung für den Einsatz der Lösung BlackBerry Unified Endpoint Management
    (UEM) mit Apple® Indigo (iOS®-Geräte im behördlichen Einsatz) und Samsung Knox®.
    Damit können Regierungsorganisationen ihre mobilen Geräte weiterhin sicher
    verwalten und sensible Daten auf iOS- und Knox-Endgeräten zuverlässig schützen.

    BlackBerry ist somit der einzige Anbieter, der für den Betrieb sicherer mobiler
    Kommunikation sowohl im Bereich Gerätemanagement zertifiziert ist als auch im
    Bereich sichere Sprachkommunikation und Apps für den Einsatz in deutschen
    Regierungsbehörden offiziell zugelassen ist. Das kanadische Unternehmen verfolgt
    konsequent das Ziel, Sicherheitszertifizierungen für Behörden und Unternehmen zu
    erreichen und aufrechtzuerhalten - auch für Einsätze in klassifizierten und
    hochsensiblen Umgebungen.

    Entscheidend für den Erfolg in heutigen Regierungs- und KRITIS-Umgebungen

    Apple Indigo- und Samsung Knox-Geräte müssen höchste Sicherheitsanforderungen
    erfüllen, um vom BSI für den Einsatz im Bereich "Verschlusssachen - nur für den
    Dienstgebrauch" (VS-NfD) zugelassen zu werden. Voraussetzung dafür ist eine
    zuverlässige Endpoint-Management-Lösung, die die sichere Konfiguration der
    Geräte sowie einen sicheren Transfer sensibler Daten auf mobile Endgeräte
    gewährleistet. Die deutsche Bundesregierung und Organisationen der Kritischen
    Infrastruktur (KRITIS) setzen daher vermehrt auf BlackBerry UEM als sichere
    Grundlage für die Bereitstellung von iOS- und Samsung Knox-Geräten - und
    gleichzeitig auf unvergleichliche Sicherheit und Konformität.

    Der Schlüssel zu diesem Erfolg liegt in BlackBerrys langjähriger Erfahrung mit
    On-Premise-Deployments, die weltweit von Regierungen genutzt werden. Der Ansatz
    von BlackBerry erfüllt die BSI-Anforderungen für sogenannte
    "Brightsite"-Bereitstellungen für Apple Indigo und Samsung Knox in puncto
    Sicherheit, Flexibilität und Konformität.

    "Eine sichere und vertrauenswürdige Mobile-Device-Strategie ist entscheidend für
    den operativen Erfolg in heutigen Regierungs- und KRITIS-Umgebungen", sagte
    Nathan Jenniges, Senior Vice President und General Manager, BlackBerry Secure
    Communications. "Mit der BSI-Zertifizierung für BlackBerry UEM als erste
    MDM-Lösung können deutsche Behörden und KRITIS-Organisationen ihren Nutzern
    freie Gerätewahl ermöglichen - bei voller Einhaltung der höchsten
    Geheimhaltungsstandards für mobile Geräte (VS-NfD)."
    Verfasst von news aktuell
