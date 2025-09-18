BlackBerry ist der erste MDM-Anbieter mit BSI-Zertifizierung für Apple Indigo und Samsung Knox

Düsseldorf (ots) - Seit heute ist es offiziell: BlackBerry ist der erste

Anbieter eines vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)

zertifizierten Mobile Device Management (MDM). Die Zertifizierung ist

Voraussetzung für den Einsatz der Lösung BlackBerry Unified Endpoint Management

(UEM) mit Apple® Indigo (iOS®-Geräte im behördlichen Einsatz) und Samsung Knox®.

Damit können Regierungsorganisationen ihre mobilen Geräte weiterhin sicher

verwalten und sensible Daten auf iOS- und Knox-Endgeräten zuverlässig schützen.



BlackBerry ist somit der einzige Anbieter, der für den Betrieb sicherer mobiler

Kommunikation sowohl im Bereich Gerätemanagement zertifiziert ist als auch im

Bereich sichere Sprachkommunikation und Apps für den Einsatz in deutschen

Regierungsbehörden offiziell zugelassen ist. Das kanadische Unternehmen verfolgt

konsequent das Ziel, Sicherheitszertifizierungen für Behörden und Unternehmen zu

erreichen und aufrechtzuerhalten - auch für Einsätze in klassifizierten und

hochsensiblen Umgebungen.









Apple Indigo- und Samsung Knox-Geräte müssen höchste Sicherheitsanforderungen

erfüllen, um vom BSI für den Einsatz im Bereich "Verschlusssachen - nur für den

Dienstgebrauch" (VS-NfD) zugelassen zu werden. Voraussetzung dafür ist eine

zuverlässige Endpoint-Management-Lösung, die die sichere Konfiguration der

Geräte sowie einen sicheren Transfer sensibler Daten auf mobile Endgeräte

gewährleistet. Die deutsche Bundesregierung und Organisationen der Kritischen

Infrastruktur (KRITIS) setzen daher vermehrt auf BlackBerry UEM als sichere

Grundlage für die Bereitstellung von iOS- und Samsung Knox-Geräten - und

gleichzeitig auf unvergleichliche Sicherheit und Konformität.



Der Schlüssel zu diesem Erfolg liegt in BlackBerrys langjähriger Erfahrung mit

On-Premise-Deployments, die weltweit von Regierungen genutzt werden. Der Ansatz

von BlackBerry erfüllt die BSI-Anforderungen für sogenannte

"Brightsite"-Bereitstellungen für Apple Indigo und Samsung Knox in puncto

Sicherheit, Flexibilität und Konformität.



"Eine sichere und vertrauenswürdige Mobile-Device-Strategie ist entscheidend für

den operativen Erfolg in heutigen Regierungs- und KRITIS-Umgebungen", sagte

Nathan Jenniges, Senior Vice President und General Manager, BlackBerry Secure

Communications. "Mit der BSI-Zertifizierung für BlackBerry UEM als erste

MDM-Lösung können deutsche Behörden und KRITIS-Organisationen ihren Nutzern

freie Gerätewahl ermöglichen - bei voller Einhaltung der höchsten

Geheimhaltungsstandards für mobile Geräte (VS-NfD)." Seite 1 von 2 Seite 2 ►





