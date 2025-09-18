    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Indotek Group kauft großes spanisches NPL-Immobilienportfolio

    Budapest, Ungarn und Madrid (ots/PRNewswire) -

    - Das Portfolio besteht aus 524 Wohn- und Gewerbeimmobilien in ganz Spanien
    - Die Transaktion erweitert die iberische Präsenz der Indotek Group über Hotels
    und Einkaufszentren hinaus und spiegelt die europäische Investitionsstrategie
    der Gruppe wider
    - "Die Akquisition ist ein wichtiger Schritt in unserer strategischen Expansion
    in Westeuropa und ergänzt unser bestehendes Portfolio in Spanien", sagte
    Florian Nowotny, CFO der Indotek Group

    Indotek Group, die europäische Immobilieninvestment- und
    Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Hauptsitz in Budapest, hat ein
    diversifiziertes Portfolio von 524 Wohn- und Gewerbeimmobilien in Spanien
    erworben. Das Portfolio wurde im Rahmen einer strukturierten Transaktion
    erworben, die NPLs und Immobilienwerte umfasste.

    Die Akquisition stellt einen strategischen Schritt in der iberischen Expansion
    der Indotek Group dar und baut auf mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung im Bereich
    der europäischen NPL- und Distressed-Asset-Transaktionen auf, die sich auf
    vielversprechende Vermögenswerte in verschiedenen Sektoren konzentrieren.

    Daniel Jellinek , CEO der Indotek Group, kommentierte: "Die Übernahme ist ein
    wichtiger Schritt in unserer strategischen Expansion in Westeuropa und ergänzt
    unser bestehendes Portfolio in Spanien. Außerdem ergänzt es die erfolgreiche
    Bilanz der Indotek Group bei der Durchführung komplexer NPL- und
    Distressed-Asset-Transaktionen mit internationalen Partnern und bietet die
    Möglichkeit, unseren Wertschöpfungsansatz auf leistungsschwache Portfolios
    anzuwenden".

    Das erworbene Portfolio hat einen aktuellen Marktwert von ca. 43,5 Mio. EUR ,
    wobei über 90% aus Wohnimmobilien bestehen, darunter 307 Wohnungen und 89 Häuser
    , ergänzt durch Nebenanlagen wie Parkplätze, Nebengebäude und ausgewählte
    Gewerbeimmobilien.

    Das Portfolio ist geografisch auf Katalonien / Cataluña (40%), die Gemeinschaft
    Madrid / Comunidad de Madrid (18%), die Gemeinschaft Valencia / Comunidad
    Valenciana (15%) und Andalusien / Andalucía (11%) aufgeteilt.

    Michael Reinmuth , Head of Transactions für Spanien und Portugal bei der Indotek
    Group, sagte: "Die Transaktion erweitert unsere Präsenz auf der iberischen
    Halbinsel über Hotels und Einkaufszentren hinaus, indem wir unser Angebot an
    Wohnimmobilien und NPL-Vermögenswerten mit klarem Wertsteigerungspotenzial
    erweitern."

    Indotek arbeitet mit Redwood , einem lokalen Partner, der kürzlich von BCM
    Global übernommen wurde, bei der Bewertung, Preisgestaltung und Abwicklung des
