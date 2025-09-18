Indotek Group kauft großes spanisches NPL-Immobilienportfolio

Budapest, Ungarn und Madrid (ots/PRNewswire) -



- Das Portfolio besteht aus 524 Wohn- und Gewerbeimmobilien in ganz Spanien

- Die Transaktion erweitert die iberische Präsenz der Indotek Group über Hotels

und Einkaufszentren hinaus und spiegelt die europäische Investitionsstrategie

der Gruppe wider

- "Die Akquisition ist ein wichtiger Schritt in unserer strategischen Expansion

in Westeuropa und ergänzt unser bestehendes Portfolio in Spanien", sagte

Florian Nowotny, CFO der Indotek Group



Indotek Group, die europäische Immobilieninvestment- und

Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Hauptsitz in Budapest, hat ein

diversifiziertes Portfolio von 524 Wohn- und Gewerbeimmobilien in Spanien

erworben. Das Portfolio wurde im Rahmen einer strukturierten Transaktion

erworben, die NPLs und Immobilienwerte umfasste.







der Indotek Group dar und baut auf mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung im Bereich

der europäischen NPL- und Distressed-Asset-Transaktionen auf, die sich auf

vielversprechende Vermögenswerte in verschiedenen Sektoren konzentrieren.



Daniel Jellinek , CEO der Indotek Group, kommentierte: "Die Übernahme ist ein

wichtiger Schritt in unserer strategischen Expansion in Westeuropa und ergänzt

unser bestehendes Portfolio in Spanien. Außerdem ergänzt es die erfolgreiche

Bilanz der Indotek Group bei der Durchführung komplexer NPL- und

Distressed-Asset-Transaktionen mit internationalen Partnern und bietet die

Möglichkeit, unseren Wertschöpfungsansatz auf leistungsschwache Portfolios

anzuwenden".



Das erworbene Portfolio hat einen aktuellen Marktwert von ca. 43,5 Mio. EUR ,

wobei über 90% aus Wohnimmobilien bestehen, darunter 307 Wohnungen und 89 Häuser

, ergänzt durch Nebenanlagen wie Parkplätze, Nebengebäude und ausgewählte

Gewerbeimmobilien.



Das Portfolio ist geografisch auf Katalonien / Cataluña (40%), die Gemeinschaft

Madrid / Comunidad de Madrid (18%), die Gemeinschaft Valencia / Comunidad

Valenciana (15%) und Andalusien / Andalucía (11%) aufgeteilt.



Michael Reinmuth , Head of Transactions für Spanien und Portugal bei der Indotek

Group, sagte: "Die Transaktion erweitert unsere Präsenz auf der iberischen

Halbinsel über Hotels und Einkaufszentren hinaus, indem wir unser Angebot an

Wohnimmobilien und NPL-Vermögenswerten mit klarem Wertsteigerungspotenzial

erweitern."



Indotek arbeitet mit Redwood , einem lokalen Partner, der kürzlich von BCM

Indotek arbeitet mit Redwood , einem lokalen Partner, der kürzlich von BCM
Global übernommen wurde, bei der Bewertung, Preisgestaltung und Abwicklung des





