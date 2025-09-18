Indotek Group kauft großes spanisches NPL-Immobilienportfolio
Budapest, Ungarn und Madrid (ots/PRNewswire) -
- Das Portfolio besteht aus 524 Wohn- und Gewerbeimmobilien in ganz Spanien
- Die Transaktion erweitert die iberische Präsenz der Indotek Group über Hotels
und Einkaufszentren hinaus und spiegelt die europäische Investitionsstrategie
der Gruppe wider
- "Die Akquisition ist ein wichtiger Schritt in unserer strategischen Expansion
in Westeuropa und ergänzt unser bestehendes Portfolio in Spanien", sagte
Florian Nowotny, CFO der Indotek Group
Indotek Group, die europäische Immobilieninvestment- und
Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Hauptsitz in Budapest, hat ein
diversifiziertes Portfolio von 524 Wohn- und Gewerbeimmobilien in Spanien
erworben. Das Portfolio wurde im Rahmen einer strukturierten Transaktion
erworben, die NPLs und Immobilienwerte umfasste.
Die Akquisition stellt einen strategischen Schritt in der iberischen Expansion
der Indotek Group dar und baut auf mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung im Bereich
der europäischen NPL- und Distressed-Asset-Transaktionen auf, die sich auf
vielversprechende Vermögenswerte in verschiedenen Sektoren konzentrieren.
Daniel Jellinek , CEO der Indotek Group, kommentierte: "Die Übernahme ist ein
wichtiger Schritt in unserer strategischen Expansion in Westeuropa und ergänzt
unser bestehendes Portfolio in Spanien. Außerdem ergänzt es die erfolgreiche
Bilanz der Indotek Group bei der Durchführung komplexer NPL- und
Distressed-Asset-Transaktionen mit internationalen Partnern und bietet die
Möglichkeit, unseren Wertschöpfungsansatz auf leistungsschwache Portfolios
anzuwenden".
Das erworbene Portfolio hat einen aktuellen Marktwert von ca. 43,5 Mio. EUR ,
wobei über 90% aus Wohnimmobilien bestehen, darunter 307 Wohnungen und 89 Häuser
, ergänzt durch Nebenanlagen wie Parkplätze, Nebengebäude und ausgewählte
Gewerbeimmobilien.
Das Portfolio ist geografisch auf Katalonien / Cataluña (40%), die Gemeinschaft
Madrid / Comunidad de Madrid (18%), die Gemeinschaft Valencia / Comunidad
Valenciana (15%) und Andalusien / Andalucía (11%) aufgeteilt.
Michael Reinmuth , Head of Transactions für Spanien und Portugal bei der Indotek
Group, sagte: "Die Transaktion erweitert unsere Präsenz auf der iberischen
Halbinsel über Hotels und Einkaufszentren hinaus, indem wir unser Angebot an
Wohnimmobilien und NPL-Vermögenswerten mit klarem Wertsteigerungspotenzial
erweitern."
Indotek arbeitet mit Redwood , einem lokalen Partner, der kürzlich von BCM
Global übernommen wurde, bei der Bewertung, Preisgestaltung und Abwicklung des
