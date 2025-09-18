UBS stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Air Liquide nach einer Analystenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Konzernchef Francois Jackow und Finanzvorstand Jerome Pelletan hätten das Ziel bekräftigt, die Profitabilität des Industriegasekonzerns durch Effizienzsteigerungen und Preiserhöhungen um mindestens 2 Prozentpunkte in den Jahren 2025 und 2026 zu steigern, schrieb Geoff Haire in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 18:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 175,6EUR auf Tradegate (18. September 2025, 11:06 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Geoff Haire
Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 200
Kursziel alt: 200
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
