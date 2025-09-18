US-Farmer bluten unter Trumps Zöllen – jetzt sollen diese Milliarden sie retten

Das Paket soll Landwirte entlasten, die kurz vor der Erntezeit mit sinkenden Exportumsätzen und steigenden Kosten für Düngemittel, Maschinen und andere importierte Betriebsmittel kämpfen. Rollins betonte: "Wir überprüfen die Märkte täglich." Besonders die Sojabohnenbauern sind im Zentrum des Konflikts, nachdem China den Kauf von US-Sojabohnen im Zuge der Handelsstreitigkeiten eingestellt hat.

US-Landwirtschaftsministerin Brooke Rollins hat Pläne bestätigt, wonach die Trump-Regierung Zolleinnahmen zur Finanzierung eines Rettungspakets für amerikanische Landwirte nutzen könnte. In einem Interview mit der Financial Times erklärte sie: "Es könnte Umstände geben, unter denen wir sehr ernsthaft darüber nachdenken und bald ein Paket ankündigen werden." Die Finanzierung über "Zolleinnahmen, die jetzt in Amerika anfallen", sei "absolut möglich".

Trotz der Belastungen zeigte sich Rollins optimistisch: "Wir haben volles Vertrauen in unsere unglaublichen Sojabohnenbauern in Amerika und die Bedeutung unserer Sojabohnen für die Welt, einschließlich China." Sie sprach zudem von einem "neuen Marktzugang für unsere amerikanischen Landwirte", der "vielleicht einzigartig in der Geschichte" sei.

Rollins verwies auch auf US-Finanzminister Scott Bessent, der die Handelsgespräche mit China leitet und selbst Ackerbauer ist. "Ich bin nicht nur von seiner Fähigkeit überzeugt, die Interessen der amerikanischen Landwirte zu vertreten, sondern auch von der Fähigkeit des Präsidenten, ein gutes Abkommen für die Landwirtschaft zu erzielen", sagte sie.

Die Landwirtschaft ist seit Beginn von Donald Trumps Zollpolitik zu einem Kernpunkt des Handelsstreits mit Peking geworden. Während Tech- und Industriegüter im Fokus der Schlagzeilen stehen, trifft der Konflikt Landwirte besonders hart. Viele Verbände haben die Regierung zuletzt unter Druck gesetzt, da ohne zusätzliche Unterstützung ein erheblicher Teil der Produktion gefährdet sei.

Rollins machte die Handelspolitik der vorherigen Biden-Regierung für die Schwierigkeiten verantwortlich und stellte die neuen Pläne als Kurskorrektur dar. Offiziell hat das Weiße Haus die Berichte bislang nicht bestätigt. Beobachter rechnen jedoch mit einer baldigen Ankündigung, da die ökonomischen Belastungen auf dem Land zunehmen und Trumps Regierung das Agrarsegment als strategischen Schlüsselbereich betrachtet.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



