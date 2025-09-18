Biotechnologie-Branchenverband wählt neuen Vorstand / 22. Ordentliche Mitgliederversammlung des BIO Deutschland e. V. Der Branchenverband der Biotechnologie-Industrie, BIO Deutschland e. V., hat während der 22. ordentlichen Mitgliederversammlung in Berlin einen neuen Vorstand für die nächsten zwei Jahre gewählt. Die zehn Mitglieder des BIO Deutschland-Vorstandes …



