Biotechnologie-Branchenverband wählt neuen Vorstand / 22. Ordentliche Mitgliederversammlung des BIO Deutschland e. V.
Berlin (ots) - Der Branchenverband der Biotechnologie-Industrie, BIO Deutschland
e. V., hat während der 22. ordentlichen Mitgliederversammlung in Berlin einen
neuen Vorstand für die nächsten zwei Jahre gewählt.
Die zehn Mitglieder des BIO Deutschland-Vorstandes repräsentieren
unterschiedliche Bereiche der innovativen Biotechnologie-Industrie.
Wieder gewählt wurden:
- Prof. Dr. Kathrin Sabine Adlkofer, Gründerin und CEO der Cellbox Solutions
GmbH, Lübeck
- Norbert Hentschel, Kaufmännischer Geschäftsführer der Miltenyi Biotec B.V. &
Co. KG, Bergisch-Gladbach
- Dr. Klaus Maleck, Chief Financial Officer, ITM SE, München
- Oliver Schacht, PhD, Geschäftsführer der Life Science Nord Management GmbH,
Hamburg
- Roland Sackers, Chief Financial Officer und Managing Director der QIAGEN N.V.,
Hilden
- Dr. Sylvia Wojczewski, Chief Executive Officer der BioSpring GmbH, Frankfurt
am Main
Neu in den Vorstand gewählt wurden:
- Dr. Hubert Birner, Managing Partner der TVM Capital GmbH und der TVM Life
Science Management GmbH, München
- Peter Mitterhofer, General Manager Germany der BioNTech Europe GmbH, Mainz,
Berlin
- Dr. Dominik Schumacher, CEO der Tubulis GmbH, Planegg
- Raffael Wohlgensinger, CEO der Formo Bio GmbH, Berlin, Frankfurt am Main
Im Anschluss an die Mitgliederversammlung wählte der neue Vorstand Roland
Sackers einstimmig zum neuen Vorstandsvorsitzenden. Norbert Hentschel wurde
erneut als Schatzmeister bestätigt.
"Ich freue mich über das Vertrauen der Mitglieder und der Vorstandskolleginnen
und -kollegen", sagte Roland Sackers nach seiner Wahl. "In den letzten Monaten
hat sich für die Biotechnologie-Branche einiges verändert. Der Koalitionsvertrag
und die Hightech-Agenda der Bundesregierung würdigen erstmals in aller
Deutlichkeit die Bedeutung der Biotechnologie als Schlüsseltechnologie für den
Standort Deutschland. Das ist richtig, wichtig und erfreulich, darauf können wir
aufbauen. Andererseits stellt die globale Zollpolitik unsere Branche vor
Herausforderungen, deren Auswirkungen noch nicht vollständig abzusehen sind.,"
erklärte Sackers weiter und betonte: "Wir werden uns intensiv engagieren, um die
Rahmenbedingungen für unsere Branche weiter zu gestalten und den
Biotech-Standort Deutschland zu fördern. In diesem Zusammenhang gilt mein
besonderer Dank Oliver Schacht, der in den vergangenen sechs Jahren als
Vorstandsvorsitzender entscheidend dazu beigetragen hat, unsere Anliegen in
Politik und Öffentlichkeit zu verankern und wichtige Impulse für die Entwicklung
des Verbandes zu setzen."
In der Mitgliederversammlung legte die Verbandsführung außerdem einen
umfassenden Rechenschaftsbericht ab und die wesentlichen Aktivitäten der letzten
zwölf Monate wurden kurz beleuchtet.
Download:
Der Text dieser Pressemitteilung auch hier zur Verfügung:
http://www.biodeutschland.org/de/pressemitteilungen-uebersicht.html
Weitere Informationen zum Vorstand finden Sie hier:
http://www.biodeutschland.org/de/vorstand.html
Über BIO Deutschland:
Der BIO Deutschland e. V. ist eine unabhängige Biotechnologie-Organisation. Der
Unternehmensverband vertritt die Interessen seiner Mitglieder auf nationaler,
europäischer und globaler Ebene. Die Biotechnologie überführt Biologie in die
industrielle Anwendung. Sie hat beispielsweise in der Medizin bereits weithin
sichtbaren Nutzen gezeigt. Innovative biobasierte Wirtschaftssysteme können
Deutschland und Europa Souveränität und Wohlstand auf lange Sicht ermöglichen.
Das Netzwerk im Verband ist interdisziplinär und einmalig. Die Mitglieder
forschen, entwickeln, produzieren und vermarkten global. BIO Deutschland ist
eine starke Gemeinschaft. Sie setzt auf Vielfalt, Offenheit und
Chancengleichheit und bekennt sich zur freiheitlich demokratischen Grundordnung.
Roland Sackers ist Vorstandsvorsitzender von BIO Deutschland.
Weitere Informationen unter: http://www.biodeutschland.org
Fördermitglieder der BIO Deutschland und Branchenpartner sind:
AGC Biologics, Avia, Baker Tilly, Bayer, BioSpring, Boehringer Ingelheim,
BüchnerBarella, Citeline, CMS Hasche Sigle, Deutsche Bank, Ernst & Young,
Evotec, IDT Biologika, ITM, KPMG, Lonza, Miltenyi Biotec, Novartis,
PricewaterhouseCoopers, QIAGEN, Rentschler Biopharma, Roche Diagnostics, Sanofi
Aventis Deutschland, Thermo Fisher Scientific, Vertex Pharmaceuticals,
Vibalogics, ZETA.
Pressekontakt:
BIO Deutschland e. V.
Dr. Claudia Englbrecht
Schützenstraße 6a
10117 Berlin
Tel: +49-30-2332 164 32 / Mobil: +49 151 14067326
E-Mail: mailto:englbrecht@biodeutschland.org
Web: http://www.biodeutschland.org
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/74178/6120065
OTS: BIO Deutschland e.V.
