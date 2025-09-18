    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Biotechnologie-Branchenverband wählt neuen Vorstand / 22. Ordentliche Mitgliederversammlung des BIO Deutschland e. V.

    Berlin (ots) - Der Branchenverband der Biotechnologie-Industrie, BIO Deutschland
    e. V., hat während der 22. ordentlichen Mitgliederversammlung in Berlin einen
    neuen Vorstand für die nächsten zwei Jahre gewählt.

    Die zehn Mitglieder des BIO Deutschland-Vorstandes repräsentieren
    unterschiedliche Bereiche der innovativen Biotechnologie-Industrie.

    Wieder gewählt wurden:

    - Prof. Dr. Kathrin Sabine Adlkofer, Gründerin und CEO der Cellbox Solutions
    GmbH, Lübeck
    - Norbert Hentschel, Kaufmännischer Geschäftsführer der Miltenyi Biotec B.V. &
    Co. KG, Bergisch-Gladbach
    - Dr. Klaus Maleck, Chief Financial Officer, ITM SE, München
    - Oliver Schacht, PhD, Geschäftsführer der Life Science Nord Management GmbH,
    Hamburg
    - Roland Sackers, Chief Financial Officer und Managing Director der QIAGEN N.V.,
    Hilden
    - Dr. Sylvia Wojczewski, Chief Executive Officer der BioSpring GmbH, Frankfurt
    am Main

    Neu in den Vorstand gewählt wurden:

    - Dr. Hubert Birner, Managing Partner der TVM Capital GmbH und der TVM Life
    Science Management GmbH, München
    - Peter Mitterhofer, General Manager Germany der BioNTech Europe GmbH, Mainz,
    Berlin
    - Dr. Dominik Schumacher, CEO der Tubulis GmbH, Planegg
    - Raffael Wohlgensinger, CEO der Formo Bio GmbH, Berlin, Frankfurt am Main

    Im Anschluss an die Mitgliederversammlung wählte der neue Vorstand Roland
    Sackers einstimmig zum neuen Vorstandsvorsitzenden. Norbert Hentschel wurde
    erneut als Schatzmeister bestätigt.

    "Ich freue mich über das Vertrauen der Mitglieder und der Vorstandskolleginnen
    und -kollegen", sagte Roland Sackers nach seiner Wahl. "In den letzten Monaten
    hat sich für die Biotechnologie-Branche einiges verändert. Der Koalitionsvertrag
    und die Hightech-Agenda der Bundesregierung würdigen erstmals in aller
    Deutlichkeit die Bedeutung der Biotechnologie als Schlüsseltechnologie für den
    Standort Deutschland. Das ist richtig, wichtig und erfreulich, darauf können wir
    aufbauen. Andererseits stellt die globale Zollpolitik unsere Branche vor
    Herausforderungen, deren Auswirkungen noch nicht vollständig abzusehen sind.,"
    erklärte Sackers weiter und betonte: "Wir werden uns intensiv engagieren, um die
    Rahmenbedingungen für unsere Branche weiter zu gestalten und den
    Biotech-Standort Deutschland zu fördern. In diesem Zusammenhang gilt mein
    besonderer Dank Oliver Schacht, der in den vergangenen sechs Jahren als
    Vorstandsvorsitzender entscheidend dazu beigetragen hat, unsere Anliegen in
    Politik und Öffentlichkeit zu verankern und wichtige Impulse für die Entwicklung
    des Verbandes zu setzen."

    In der Mitgliederversammlung legte die Verbandsführung außerdem einen
    umfassenden Rechenschaftsbericht ab und die wesentlichen Aktivitäten der letzten
    zwölf Monate wurden kurz beleuchtet.

    Über BIO Deutschland:

    Der BIO Deutschland e. V. ist eine unabhängige Biotechnologie-Organisation. Der
    Unternehmensverband vertritt die Interessen seiner Mitglieder auf nationaler,
    europäischer und globaler Ebene. Die Biotechnologie überführt Biologie in die
    industrielle Anwendung. Sie hat beispielsweise in der Medizin bereits weithin
    sichtbaren Nutzen gezeigt. Innovative biobasierte Wirtschaftssysteme können
    Deutschland und Europa Souveränität und Wohlstand auf lange Sicht ermöglichen.
    Das Netzwerk im Verband ist interdisziplinär und einmalig. Die Mitglieder
    forschen, entwickeln, produzieren und vermarkten global. BIO Deutschland ist
    eine starke Gemeinschaft. Sie setzt auf Vielfalt, Offenheit und
    Chancengleichheit und bekennt sich zur freiheitlich demokratischen Grundordnung.
    Roland Sackers ist Vorstandsvorsitzender von BIO Deutschland.

    Weitere Informationen unter: http://www.biodeutschland.org

    Fördermitglieder der BIO Deutschland und Branchenpartner sind:

    AGC Biologics, Avia, Baker Tilly, Bayer, BioSpring, Boehringer Ingelheim,
    BüchnerBarella, Citeline, CMS Hasche Sigle, Deutsche Bank, Ernst & Young,
    Evotec, IDT Biologika, ITM, KPMG, Lonza, Miltenyi Biotec, Novartis,
    PricewaterhouseCoopers, QIAGEN, Rentschler Biopharma, Roche Diagnostics, Sanofi
    Aventis Deutschland, Thermo Fisher Scientific, Vertex Pharmaceuticals,
    Vibalogics, ZETA.

