BERENBERG stuft Allianz SE auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz nach einer Analystenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 431 Euro belassen. Die drei größten Ertragstreiber des Versicherers seien stärker als ursprünglich von ihm angenommen, fasste Michael Huttner seine wichtigsten Erkenntnisse aus dem Treffen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zusammen. Dabei gehe es um eine effizientere Kapitalallokation auf Ebene der Ländergesellschaften, das Wachstum im Lebensversicherungsgeschäft sowie um das Ziel, die Schaden-Kosten-Quote in der Nicht-Lebensversicherung zu senken. Diese Treiber dürften auch über den aktuellen Dreijahresplan 2025?2027 hinaus für weiteres Ertragswachstum sorgen./rob/edh/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 16:09 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 346,6EUR auf Tradegate (18. September 2025, 11:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Michael Huttner

Analysiertes Unternehmen: Allianz SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 431

Kursziel alt: 431

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



