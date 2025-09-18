    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAllianz AktievorwärtsNachrichten zu Allianz
    BERENBERG stuft Allianz SE auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz nach einer Analystenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 431 Euro belassen. Die drei größten Ertragstreiber des Versicherers seien stärker als ursprünglich von ihm angenommen, fasste Michael Huttner seine wichtigsten Erkenntnisse aus dem Treffen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zusammen. Dabei gehe es um eine effizientere Kapitalallokation auf Ebene der Ländergesellschaften, das Wachstum im Lebensversicherungsgeschäft sowie um das Ziel, die Schaden-Kosten-Quote in der Nicht-Lebensversicherung zu senken. Diese Treiber dürften auch über den aktuellen Dreijahresplan 2025?2027 hinaus für weiteres Ertragswachstum sorgen./rob/edh/tav

    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 346,6EUR auf Tradegate (18. September 2025, 11:25 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Michael Huttner
    Analysiertes Unternehmen: Allianz SE
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 431
    Kursziel alt: 431
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 431,00, was eine Steigerung von +24,53% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
