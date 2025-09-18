Walmart bereit für KI-Commerce: Darum ist die Aktienrallye noch nicht vorbei

KI-Agenten fungieren als virtuelle Shopping-Assistenten, die für Verbraucher suchen, auswählen, verhandeln und Käufe abschließen, wobei nur minimale oder gar keine direkte menschliche Beteiligung erforderlich ist.

Analysten sehen Walmart dank der Kombination aus riesigem Kundennetzwerk, automatisierter Distributionszentren und umfangreicher Datenbasis als bestens positioniert für das Shoppen mit KI-Agenten. Kooperationen mit führenden KI-Anbietern sollen den Vorsprung weiter sichern.

Die Investmentbank Bank of America hat nach Investoren-Gesprächen im Walmart-Hauptquartier in Bentonville das Kursziel für die Aktie von 120 auf 125 US-Dollar angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt. Die Aktie konnte trotz einiger Zollsorgen in den vergangenen Monaten stark zulegen und markierte in dieser Woche ein neues Rekordhoch bei 106 US-Dollar. Innerhalb der vergangenen 24 Monate haben sich die Papiere glatt verdoppelt.

Das operative Geschäft zeige sich nach Einschätzung der BofA derzeit stabil: Trotz rund 20 Prozent durchschnittlicher Zollbelastung auf importierte Produkte kann der Konzern die Mehrkosten durch Preisgestaltung, Mengenrabatte und Optimierungen abfedern.

Neue Kundenströme kommen vor allem durch das Apothekenwachstum und die Integration der Co-Brand-Kreditkarte in das Walmart+-Mitgliedschaftsprogramm, das bereits mehrere Millionen Mitglieder zählt. Besonders jüngere Käufer greifen verstärkt zu Walmarts Eigenmarken, deren Anteil im Lebensmittelbereich inzwischen mittlere 20 Prozent erreicht.

Auch Walmarts Omni-Channel-Strategie überzeugt: Online-Preise entsprechen denen im Laden, Lieferungen erfolgen zu 95 Prozent der Haushalte in weniger als drei Stunden. Ein Viertel der Kunden kann frische Lebensmittel sogar innerhalb von 30 Minuten erhalten. Gezielte Umbauten und neue Stores sollen künftig noch schnellere Lieferungen und effizientere Pick-up-Prozesse ermöglichen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 88,27EUR auf Tradegate (18. September 2025, 12:56 Uhr) gehandelt.





