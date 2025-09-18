    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWalmart AktievorwärtsNachrichten zu Walmart

    KI-Shopping kommt

    557 Aufrufe 557 0 Kommentare 0 Kommentare

    Walmart bereit für KI-Commerce: Darum ist die Aktienrallye noch nicht vorbei

    Walmarts neuer KI-Agent Sparky soll nicht nur Fragen beantworten, sondern aktiv Kaufprozesse steuern. Der Einzelhandelsriese rüstet sich für die Zukunft des Handels. Und die Aktie setzt ihre Rekordjagd fort.

    Für Sie zusammengefasst
    KI-Shopping kommt - Walmart bereit für KI-Commerce: Darum ist die Aktienrallye noch nicht vorbei
    Foto: Nam Y. Huh/AP/dpa

    Analysten sehen Walmart dank der Kombination aus riesigem Kundennetzwerk, automatisierter Distributionszentren und umfangreicher Datenbasis als bestens positioniert für das Shoppen mit KI-Agenten. Kooperationen mit führenden KI-Anbietern sollen den Vorsprung weiter sichern.

    KI-Agenten fungieren als virtuelle Shopping-Assistenten, die für Verbraucher suchen, auswählen, verhandeln und Käufe abschließen, wobei nur minimale oder gar keine direkte menschliche Beteiligung erforderlich ist.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Walmart Inc.!
    Long
    97,41€
    Basispreis
    0,63
    Ask
    × 14,03
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    111,92€
    Basispreis
    0,68
    Ask
    × 13,20
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Investmentbank Bank of America hat nach Investoren-Gesprächen im Walmart-Hauptquartier in Bentonville das Kursziel für die Aktie von 120 auf 125 US-Dollar angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt. Die Aktie konnte trotz einiger Zollsorgen in den vergangenen Monaten stark zulegen und markierte in dieser Woche ein neues Rekordhoch bei 106 US-Dollar. Innerhalb der vergangenen 24 Monate haben sich die Papiere glatt verdoppelt.

    Walmart

    +0,10 %
    +3,09 %
    +3,49 %
    +8,15 %
    +25,31 %
    +99,36 %
    +129,53 %
    +370,18 %
    +2.106,95 %
    ISIN:US9311421039WKN:860853

    Das operative Geschäft zeige sich nach Einschätzung der BofA derzeit stabil: Trotz rund 20 Prozent durchschnittlicher Zollbelastung auf importierte Produkte kann der Konzern die Mehrkosten durch Preisgestaltung, Mengenrabatte und Optimierungen abfedern.

    Neue Kundenströme kommen vor allem durch das Apothekenwachstum und die Integration der Co-Brand-Kreditkarte in das Walmart+-Mitgliedschaftsprogramm, das bereits mehrere Millionen Mitglieder zählt. Besonders jüngere Käufer greifen verstärkt zu Walmarts Eigenmarken, deren Anteil im Lebensmittelbereich inzwischen mittlere 20 Prozent erreicht.

    Auch Walmarts Omni-Channel-Strategie überzeugt: Online-Preise entsprechen denen im Laden, Lieferungen erfolgen zu 95 Prozent der Haushalte in weniger als drei Stunden. Ein Viertel der Kunden kann frische Lebensmittel sogar innerhalb von 30 Minuten erhalten. Gezielte Umbauten und neue Stores sollen künftig noch schnellere Lieferungen und effizientere Pick-up-Prozesse ermöglichen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 88,27EUR auf Tradegate (18. September 2025, 12:56 Uhr) gehandelt.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 92,72$, was einem Rückgang von -11,08% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    KI-Shopping kommt Walmart bereit für KI-Commerce: Darum ist die Aktienrallye noch nicht vorbei Walmarts neuer KI-Agent Sparky soll nicht nur Fragen beantworten, sondern aktiv Kaufprozesse steuern.