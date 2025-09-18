    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Healthineers AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Healthineers
    BERENBERG stuft Siemens Healthineers auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Healthineers auf "Buy" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern verzeichne bisher ein frustrierendes Jahr 2025, schrieb Sam England in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Operative Fortschritte würden durch exogene Faktoren wie Zölle, das China-Geschäft und einen möglichen Anteilsverkauf durch die Muttergesellschaft Siemens überschattet. England sieht aber auch strukturelle und produktbezogene Treiber, die das mittelfristige Wachstum begünstigen dürften./edh/tav

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 16:58 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,14 % und einem Kurs von 47,78EUR auf Tradegate (18. September 2025, 11:28 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Sam England
    Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 57
    Kursziel alt: 57
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


